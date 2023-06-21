Sagra del cinghiale 2023 a Florinas: scopri programma e menù di sabato 1 luglio 2023!

Sagra del cinghiale 2023 a Florinas: si svolgerà nella serata di sabato 1 luglio 2023 a Florinas, vicino Sassari, la “Sagra del cinghiale“, che arriva così per la prima volta sul nostro blog.

Orari, menù e prezzi della Sagra del cinghiale:

L’appuntamento è a partire dalle ore 19:00 presso l’anfiteatro comunale. Previsto un menù a 15 euro con:

gnocchetti al sugo di cinghiale,

spezzatino di cinghiale,

un bicchiere di vino.

In programma ci sono anche musica dal vivo con la fisarmonica di Pietro Porcu e, a seguire, un dj set.

Programma Sagra del Cinghiale, Florinas:

Sabato, 1 luglio 2023:

ore 19:00 – Anfiteatro comunale: Sagra del cinghiale Musica dal vivo e dj set



Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al programma, vi rimandiamo alle pagine Facebook del Comitato S.Francesco 2023 Florinas e del Comune di Florinas.

Come arrivare a Florinas:

Florinas è un piccolo borgo di circa 1500 abitanti alle porte di Sassari, è molto facile da raggiungere in quanto si trova ai bordi della SS131. Basta prendere lo svincolo giusto e si è arrivati, occhio semmai agli autovelox sulle strade statali della Sardegna.

