Sagra del cinghiale 2023 a Florinas: scopri programma e menù di sabato 1 luglio 2023!
Sagra del cinghiale 2023 a Florinas: si svolgerà nella serata di sabato 1 luglio 2023 a Florinas, vicino Sassari, la “Sagra del cinghiale“, che arriva così per la prima volta sul nostro blog.
Orari, menù e prezzi della Sagra del cinghiale:
L’appuntamento è a partire dalle ore 19:00 presso l’anfiteatro comunale. Previsto un menù a 15 euro con:
- gnocchetti al sugo di cinghiale,
- spezzatino di cinghiale,
- un bicchiere di vino.
In programma ci sono anche musica dal vivo con la fisarmonica di Pietro Porcu e, a seguire, un dj set.
Programma Sagra del Cinghiale, Florinas:
Sabato, 1 luglio 2023:
- ore 19:00 – Anfiteatro comunale:
- Sagra del cinghiale
- Musica dal vivo e dj set
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al programma, vi rimandiamo alle pagine Facebook del Comitato S.Francesco 2023 Florinas e del Comune di Florinas.
Come arrivare a Florinas:
Florinas è un piccolo borgo di circa 1500 abitanti alle porte di Sassari, è molto facile da raggiungere in quanto si trova ai bordi della SS131. Basta prendere lo svincolo giusto e si è arrivati, occhio semmai agli autovelox sulle strade statali della Sardegna.
