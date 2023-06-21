Notte Bianca Enogastronomica a Orosei: fervono i preparativi a Orosei per la prima notte bianca dell’estate 2023, che si svolgerà nella serata di venerdì 23 giugno 2023 .

Si parte dalle ore 20:00 fino all’alba, per assaporare i gusti della tradizione con degustazioni, street-food e i dolci del territorio (come vuvusones, raviolini e seatas), ma anche tanta animazione e divertimento, con alla musica dal vivo, dj-set, intrattenimento a 360° e shopping notturno.

Programma Notte Bianca Enogastronomica, Orosei:

Venerdì, 23 giugno 2023:

dalle ore 20:00: Centro storico – Notte Bianca Enogastromica con degustazioni, street food e musica Piazza del Popolo – Notte de dolce



Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

L’evento è organizzato dalla Pro loco di Orosei, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, mentre la Notte del dolce è a cura della Leva del 93. Ad essi vi rimandiamo per maggiori info, potete anche utilizzare i seguenti indirizzi e mail e numeri di telefono:

+39 0784 998184

+39 350 1707663

info@oroseiproloco.it

infopoint@oroseiproloco.it

Come arrivare a Orosei:

Il borgo di Orosei si trova al margine settentrionale del celebre e omonimo golfo di Orosei, in provincia di Nuoro, celebri soprattutto le sue spiagge e frazioni a mare: Cala Liberotto, Sa Curcurica e la splendida Oasi di Biderosa.

Siamo lungo la costa centro orientale della Sardegna, piuttosto vicino alle più famose mete di vacanza del sud della Gallura (un’ora di macchina da san Teodoro), basta percorrere la SS125 Orientale Sarda (occhio però alle postazioni autovelox in Sardegna, che spesso interessano anche questo tratto di strada).

