Arborock ad Arborea: scopri il programma completo di sabato 24 giugno 2023, con tanta birra e musica rock!

Daniele Puddu 21 Giugno 2023
Arborock ad Arborea, programma e manifesto 2023

Arborock ad Arborea: si svolgerà nella serata di sabato 24 giugno 2023 in piazza Maria Ausiliatrice ad Arborea, la manifestazione “Arborock“, una festa della birra a ritmo di musica rock con la possibilità di mangiare gustosi panini.

L’appuntamento è a partire dalle ore 21:00, sul palco saliranno gli Energy (tribute band ai Litfiba) e gli Einstein & Gretel (con le loro raffinate sonorità indie rock).

Programma Arborock, Arborea:

Sabato, 24 giugno 2023:

  • dalle ore 21:00 – Piazza Maria Ausiliatrice – Inizio Arborock, con:
    • Musica live, con il concerto di:
      • Energy (Litfiba tribute band)
      • Einstein & Gretel (Indie rock band)
    • Festa della birra
    • Panini

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti a orari e programma, vi rimandiamo alla pagina Facebook degli organizzatori: il Comitato SS. Redentore di Arborea.

Come arrivare ad Arborea:

