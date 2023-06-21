Arborock ad Arborea: scopri il programma completo di sabato 24 giugno 2023, con tanta birra e musica rock!
Arborock ad Arborea: si svolgerà nella serata di sabato 24 giugno 2023 in piazza Maria Ausiliatrice ad Arborea, la manifestazione “Arborock“, una festa della birra a ritmo di musica rock con la possibilità di mangiare gustosi panini.
L’appuntamento è a partire dalle ore 21:00, sul palco saliranno gli Energy (tribute band ai Litfiba) e gli Einstein & Gretel (con le loro raffinate sonorità indie rock).
Programma Arborock, Arborea:
Sabato, 24 giugno 2023:
- dalle ore 21:00 – Piazza Maria Ausiliatrice – Inizio Arborock, con:
- Musica live, con il concerto di:
- Energy (Litfiba tribute band)
- Einstein & Gretel (Indie rock band)
- Festa della birra
- Panini
- Musica live, con il concerto di:
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti a orari e programma, vi rimandiamo alla pagina Facebook degli organizzatori: il Comitato SS. Redentore di Arborea.
Come arrivare ad Arborea:
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp