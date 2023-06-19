Notte Romantica a Lollove: scopri il programma di sabato 24 giugno 2023
Notte Romantica 2023 a Lollove: nuovo weekend e nuovo grande evento a Lollove, che dopo “Lollove in fiore” di sabato scorso, torna ad animarsi con “Humus, i sensi dell’arte“, nella serata di sabato 24 giugno 2023. E’ la notte romantica, iniziativa nazionale promossa dalla rete de “I Borghi più belli d’Italia“, che arriva a Lollove, affinché possiamo festeggiare con l’amore della nostra vita, in uno dei borghi più romantici e suggestivi d’Italia.
D’altronde, il nome Lollove racchiude la parola “love” al suo interno, rendendo questo piccolo borgo particolarmente beneagurante per gli innamorati tutti
Durante l’evento si potrà cenare romanticamente (prenotate prima, di sotto tutte le info) e ascoltare tanta musica dal vivo: Diamond Glass, The Moon Project, Mom’s Spaghetti,Black and White, Two Violin.
Programma Notte Romantica, Lollove:
Sabato, 24 giugno 2023:
- dalle ore 20:00 – Flash Mob Unplugged: porta con te lo strumento che suoni e scegli un angolo, una via, una piazzetta, con la tua musica parteciperai al flash mob della notte romantica.
- A seguire- Esibizioni di:
- Diamond Glass
- The moon project
- Mom’s spaghetti
- Black and white
- Two violin
Prenota la tua cena:
Il borgo è praticamente fantasma, prenotate prima:
- Lollovers: 3492882378
- Home Restaurant: 3401248652
- Domo ‘e tziu Banne (aperitivo, caffè e digestivo): 3289096570
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
L’evento è organizzato dal Comune di Nuoro, in collaborazione con l’associazione Intermezzo, Uniamoci Lollove, Fondazione di Sardegna e l’associazione I Borghi più belli d’Italia. Media partner TGR Sardegna. A tutti loro vi rimandiamo per maggiori dettagli, questa è la pagina Facebook dell’evento.
Come arriva a Lollove:
