Notte Romantica a Lollove: scopri il programma di sabato 24 giugno 2023

Notte Romantica 2023 a Lollove: nuovo weekend e nuovo grande evento a Lollove, che dopo “Lollove in fiore” di sabato scorso, torna ad animarsi con “Humus, i sensi dell’arte“, nella serata di sabato 24 giugno 2023 . E’ la notte romantica, iniziativa nazionale promossa dalla rete de “I Borghi più belli d’Italia“, che arriva a Lollove, affinché possiamo festeggiare con l’amore della nostra vita, in uno dei borghi più romantici e suggestivi d’Italia.

D’altronde, il nome Lollove racchiude la parola “ love ” al suo interno, rendendo questo piccolo borgo particolarmente beneagurante per gli innamorati tutti

Durante l’evento si potrà cenare romanticamente (prenotate prima, di sotto tutte le info) e ascoltare tanta musica dal vivo: Diamond Glass, The Moon Project, Mom’s Spaghetti,Black and White, Two Violin.

Programma Notte Romantica, Lollove:

Sabato, 24 giugno 2023:

dalle ore 20:00 – Flash Mob Unplugged : porta con te lo strumento che suoni e scegli un angolo, una via, una piazzetta, con la tua musica parteciperai al flash mob della notte romantica.

: porta con te lo strumento che suoni e scegli un angolo, una via, una piazzetta, con la tua musica parteciperai al flash mob della notte romantica. A seguire- Esibizioni di: Diamond Glass The moon project Mom’s spaghetti Black and white Two violin



Prenota la tua cena:

Il borgo è praticamente fantasma, prenotate prima:

Lollovers : 3492882378

: 3492882378 Home Restaurant : 3401248652

: 3401248652 Domo ‘e tziu Banne (aperitivo, caffè e digestivo): 3289096570

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

L’evento è organizzato dal Comune di Nuoro, in collaborazione con l’associazione Intermezzo, Uniamoci Lollove, Fondazione di Sardegna e l’associazione I Borghi più belli d’Italia. Media partner TGR Sardegna. A tutti loro vi rimandiamo per maggiori dettagli, questa è la pagina Facebook dell’evento.

Come arriva a Lollove:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: