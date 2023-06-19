Eventi Estate 2023 a Valledoria: oggi andiamo ad analizzare il calendario di eventi estivi di Valledoria, località dell’Anglona nel nord Sardegna, in provincia di Sassari, famosa per i suoi 7 km di spiagge sabbiose, tra le più famose ricordo San Pietro a mare, La Ciaccia, Baia dei Ginepri e Maragnani. Per capirci Valledoria rimane incastonata in posizione strategica tra Castelsardo e Badesi.

Il calendario prevede tanti eventi per tutti i gusti, peraltro già partiti sin da aprile, tra gli appuntamenti previsti nel cuore dell’estate ne sottolineiamo alcuni, come

la sfilata dei costumi e maschere tradizionali (2 luglio), “Vino in Corso” (15 luglio 2023), il “Festival delle bellezze” (23 luglio 2023), la “Sagra del vitellone” (22 luglio 2023), l’atteso “Rock’n Beer” (la festa della birra a forza di rock il 4, 5 e 6 agosto 2023), l’appuntamento con i concerti del festival jazz “Musica sulle bocche” (9 e 10 agosto 2023), l’ “Orange Bay Festival” (11, 12 e 3 agosto 2023), il “Valledoria Music Festival” con i fuochi d’artificio per la vigilia di Ferragosto (14 agosto 2023), il carnevale estivo (17 agosto 2023), la “Corsa alla stella” (18, 19 e 20 agosto 2023).

E ancora musica e balli nelle piazze, concerti, feste religiose, spettacoli, ma anche giochi, attività sportive e animazione come yoga, risveglio muscolare, pilates baby dance, beach volley, calcetto, padel, ping pong, volley, basket e tanto altro ancora!

Calendario Eventi giugno luglio, agosto, settembre 2023 a Valledoria:

Vacanze a Valledoria:

Sono oltre 250 le strutture ricettive disponibili a Valledoria, più si avvinca il cuore dell’estate però e più diventa difficile trovare posto. Perciò appena trovate la soluzione che va bene per voi, prenotate subito!

Per maggiori dettagli e aggiornamenti:

Per maggiori info, tutti i programmi o eventuali modifiche e integrazioni al calendario degli eventi, vi rimandiamo alla pagina Facebook dell’ufficio turistico di Valledoria. Potete anche scaricare l’app MyValledoria.

Dove si trova e come arrivare a Valledoria :

