Weekend 16, 17 e 18 giugno 2023 in Sardegna: finalmente un weekend soleggiato in Sardegna, pare proprio che l’estate abbia deciso di arrivare, per questo oltre ai tanti eventi del weekend, voglio essere ottimista e inserire il link alle spiagge più belle della Sardegna!

Per il resto abbiamo una marea di eventi, sagre, feste della birra, festival musicali, persino corse all’anello. Partiamo come sempre con la “Primavera nel cuore della Sardegna” che nel suo penultimo appuntamento fa tappa nel mare d’Ogliastra a Bari Sardo.

Simili per concezione sono anche “Domos Abbeltas” a Luras (in Gallura), tra cultura, artigianato, tradizione e sapori e la “Primavera in Marmilla” che fa tappa a Setzu e Las Plassas.

E poi festa della birra a Sassari, Nureci e Ussana. Festival musicali ad Assemini, Las Plassas, Porto Torres e Villacidro. La “Sagra del Tartufo” a Laconi, la “Sagra del tonno” a Portoscuso, la “Sagra delle ciliegie” a Villanova Tulo e Burcei, la “Sagra dei malloreddus de stua” a San Sperate, la “Sagra della pecora” a Siapiccia, la “Sagra dei prodotti caseari” a Siris, la “Sagra de sas pardulas” a Orroli.

E ancora la della solidarietà e della multiculturalità con “Ethnikà” al parco di monte Claro a Cagliari, “Lollove in fiore” e la festa dello sport a Nuoro, la “Fiera della caccia, della pesca e del tempo libero” a Macomer e tanto altro ancora.

Dal punto di vista religioso, tanti i festeggiamenti dedicati a Sant’Antonio (abbiamo finora i programma di Arbus, Escovedu, Esterzili, Nulvi, Uras e Villacidro) e Sant’Isidoro Agricoltore (Orune e Simaxis).

Per il programma di questi e altri sagre ed eventi da non perdere nel weekend del 16, 17 e 18 giugno 2023 , vi rimandiamo al resto dell’articolo. Scegliere uno o più link qui sotto, in base all’area geografica di vostro interesse. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram per non perdervi neanche una data e tutti gli aggiornamenti!

Tutti gli eventi in Sardegna:

