Notte Romantica a Tempio Pausania: scopri il programma di sabato 24 giugno 2023, tra aperitivi, dolci e milonghe!

Notte Romantica a Tempio Pausania: si svolgerà sabato prossimo, il 24 giugno 2023 , la manifestazione nazionale “Notte romantica“, promossa dall’associazione “I borghi più belli d’Italia“, tra i borghi suoi associati, dei quali, da pochi mesi, è entrato a far parte anche Tempio Pausania.

Moto della manifestazione è “Festeggia con il tuo amore la Notte romantica in uno dei borghi più belli d’Italia“. La manifestazione fa parte sia del cartellone di eventi dell’estate 2023 a Tempio Pausania, che degli eventi dell’Estate 2023 in Alta Gallura.

E allora ecco che dalle ore 18:00 sarà possibile gustare aperitivi, vini, specialità e dolci “romantici” nei bar e nei ristoranti dell’antico borgo e, a seguire, trascorrere in piazza San Pietro una piacevole serata dedicata alla milonga, in compagnia del maestro e tj argentino Marcos Beratz. Ma vediamo subito il programma completo della serata.

Programma Notte Romantica, Tempio Pausania:

Sabato, 24 giugno 2023:

dalle ore 18:00 : Aperitivo romantico mei bar del borgo Dolce romantico nei ristoranti e pizzerie del borgo

ore 20:00 – Piazza San Pietro – Milonga romantica sotto le stelle (info milonga: 328 4166641), con degustazione dei vini delle tenute Pische, in compagnia del TDJ e maestro argentino Marcos Beratz, a cura dell’associazione MovimentArti.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

La Notte romantica è organizzata dall’amministrazione comunale di Tempio Pausania con la collaborazione di MovimentArti, Tenute Pische, Zema Bike e i pubblici esercizi del centro storico. Ad essi vi rimandiamo per maggiori dettagli, in particolare vi consigliamo di seguire la pagina Facebook del Comune di Tempio Pausania, che viene aggiornata spesso e con grande qualità.

Info Milonga: 328 4166641.

