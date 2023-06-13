Ollahround festival a Porto Torres, scopri il programma completo del 17 e 18 giugno 2023, con Frankie hi-nrg!

Ollahround festival a Porto Torres: questo weekend, nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 giugno 2023 , torna la grande musica sul litorale di Balai a Porto Torres, grazie alla prima edizione dell’ “Ollahround festival“, che può vantare due ospiti d’eccezione: Frankie hi-nrg mc nella prima serata (unica data in Sardegna) e Moses Concas nella seconda.

Molto importante il “concept” che ruota attorno al festival, che vuole essere inclusivo, non si rivolge quindi a un solo target di pubblico, ma consente a ognuno di partecipare di trovar ei propri spazi in questa due giorni di musica, cultura, designers, street food e divertimento. In programma ci sono anche laboratori per bambini e open-lab design sperimentale.

Programma Ollahround Festival:

L’evento si svolge nel parco adiacente la Spiaggia di Balai.

Sabato, 17 giugno 2023:

ore 12:00 – Opening set by DJ Zhob

dalle ore 18:30 : Jonnie, the Italian miss sunshine Fabrizio Giocca and feat. Frankie hi-nrg mc

After party by Disco Segreta

Domenica, 18 giugno 2023

ore 12:00 – Opening set by DJ Padrino

dalle ore 18:30 : Medit The Niro King Howl Moses Concas e la sua band



SCOPRI ADESSO –> Cosa fare a porto Torres!

Dove dormire a Porto Torres:

Se volete godervi a pieno il concerto e il weekend intero alla scoperta di tutto ciò che Porto Torres ha da offrirvi, eccovi qualche idea su dormire in città (o nei dintorni), tra hotel, residence, appartamenti, B&B anche a basso costo.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al programma del concerto, vi rimandiamo alla pagina Facebook degli organizzatori.

Dove si trova e come arrivare alla spiaggia di Balai:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: