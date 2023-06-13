Ollahround festival a Porto Torres, scopri il programma completo del 17 e 18 giugno 2023, con Frankie hi-nrg!
Ollahround festival a Porto Torres: questo weekend, nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 giugno 2023, torna la grande musica sul litorale di Balai a Porto Torres, grazie alla prima edizione dell’ “Ollahround festival“, che può vantare due ospiti d’eccezione: Frankie hi-nrg mc nella prima serata (unica data in Sardegna) e Moses Concas nella seconda.
Molto importante il “concept” che ruota attorno al festival, che vuole essere inclusivo, non si rivolge quindi a un solo target di pubblico, ma consente a ognuno di partecipare di trovar ei propri spazi in questa due giorni di musica, cultura, designers, street food e divertimento. In programma ci sono anche laboratori per bambini e open-lab design sperimentale.
Programma Ollahround Festival:
L’evento si svolge nel parco adiacente la Spiaggia di Balai.
Sabato, 17 giugno 2023:
- ore 12:00 – Opening set by DJ Zhob
- dalle ore 18:30 :
- Jonnie, the Italian miss sunshine
- Fabrizio Giocca and feat.
- Frankie hi-nrg mc
- After party by Disco Segreta
Domenica, 18 giugno 2023
- ore 12:00 – Opening set by DJ Padrino
- dalle ore 18:30 :
- Medit
- The Niro
- King Howl
- Moses Concas e la sua band
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al programma del concerto, vi rimandiamo alla pagina Facebook degli organizzatori.
Dove si trova e come arrivare alla spiaggia di Balai:
