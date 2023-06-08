Elio e le storie tese in concerto in Sardegna: a partire da oggi, giovedì 8 giugno 2023, sono in vendita i biglietti per i due concerti che il celebre gruppo musicale italiano Elio e le storie tese terrà in Sardegna nell’inverno 2023:

La scelta della location fa intuire da sola come i biglietti in vendita non siano tantissimi e probabilmente finiranno presto, per quello che si presenta come un grande evento. Titolo dello spettacolo è “Mi resta solo un dente e cerco di riavvitarlo“.

Un tour italiano che partirà a ottobre (<– clicca sul link per conoscere tutte le date e i prezzi dei biglietti) e servirà a rispondere all’annosa domanda: “Quando tornate insieme?“. Un rientro in grande stile, così spiega Giorgio Gallione, il regista teatrale che sura la regia dello show:

Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo è un picaresco viaggio musicale nel repertorio vecchio… (e anche no…!) di Elio e le Storie Tese. Una radiografia folle e ragionata della nostrana Terra dei Cachi 2023 dove gergo, ironia, incursioni surreali e filosofia assurdista disegnano un bel paese italiota grottesco e contemporaneo, popolato di bellimbusti modaioli e adrenalinici o di improbabili ammaestratori di cozze, di onorevoli poco onorati o di coltivatori biologico/transgenici, di bizzarri animali da bestiario fantastico o da hippies ormai imbolsiti e fuori tempo massimo.

Canzoni, monologhi, scherzi musicali, performance strumentali virtuosistiche e sciagurate, come è nello stile mitico e identitario del gruppo. Grande capacità musicale e talento compositivo al servizio di un racconto deflagrato e sempre sorprendente, dove metodo e follia, genio e sregolatezza incrociano continuamente strade e ispirazioni.

Un concerto teatrale senza un attimo di tregua, dove lo sguardo dissacrante e giocoso di Elio e le Storie Tese genera comicità e paradosso. Uno sberleffo ironico e autoironico, dove il Riso o il Comico non sono mai digestivi, ma piuttosto sovversione del senso comune, strumenti del pensiero divergente, ludica e ragionata aggressione alla noia. Uno sguardo beffardo e esilarante che attraverso la musica e le canzoni crea divertimento, spiazzamento e stupore… perché, dice il poeta, senza lo stupore c’è soltanto l’ovvio.

Giorgio Gallione, dal comunicato stampa dell’evento