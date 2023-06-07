Primavera nel Cuore della Sardegna 2023 a Lodè: Ecco il programma completo del 10 e 11 giugno 2023!
Primavera in Baronia 2023 a Lodè: torna nel prossimo weekend – il 10 e 11 giugno 2023 – , l’appuntamento con l’evento “Primavera nel Cuore della Sardegna” (una volta meglio nota come “Primavera nel Marghine, Ogliastra e Baronia”), nel paese di Lodè in Baronia, piccolo borgo medievale arroccato attorno alle sue chiese, a pochi chilometri da Posada.
Il borgo sta puntando molto, negli ultimi anni, sulle bellezze ambientali e paesaggistiche del Parco di Tepilora, nato ufficialmente solo 9 anni fa.
Il programma è molto folto e molto interessante: dalle tante degustazioni ai laboratori, alle tante mostre ed esposizioni, dalle escursioni nel parco di Tepilora alle visite guidate in centro storico, dal canto a tenore ai balli tradizionali, dai concerti dei campanari a quello di Maria Luisa Congiu, dal matrimonio lodeino alla vestizione della maschera locale, dalla messa alla solenne processione del corpus domini babbu mannu, e tanto altro ancora.
Programma della Primavera in Baronia 2023 a Lodè:
Sabato, 10 giugno 2023:
- ore 10:00 – Centro storico – Apertura del percorso enogastronomico e artigianale
- dalle ore 10:00:
- “Sa Corte de Anzeleddu de Mattiu Tortu”, in via Giusti 8 – Laboratorio etnografico per la preparazione della tipicità locale “Sas Casatinas”, a cura di Piera Spanu
- “Sa Domo de tziu Juanne Allegria”, in via Lamarmora 18/20 – Laboratorio etnografico di intreccio dei cestini in midollino ed esposizione dei manufatti finiti, a cura di Antonello Farris
- “Sa Domo de tzia Franzischedda Mele” in vicolo Rimedio:
- Su mastru erreri. Laboratorio etnografico di lavorazione del ferro battuto, con esposizione dei manufatti finiti
- Esposizione di lavori in legno, a cura di Pasqualino Farris
- dalle ore 10:00 e per tutta la giornata – Piazzetta Sant’ Antonio e Piazzetta del Rimedio – Sos jocos anticos, a cura della ludoteca comunale
- dalle ore 11:00 e per tutta la giornata – Piazzetta Sa Purissima – Esposizione di pitture su supporti vari, lampade e calamite sarde tradizionali, a cura di Laura Deiana
- dalle ore 11:00 alle ore 12:00 – Via Craru Mannu 2, Piazzetta S. Antonio – Laboratorio etnografico di preparazione dei pani tradizionali, a cura del Ristorante-Pizzeria “Su Recreu”
- ore 12:00 – Piazzetta S. Antonio – Concerto dei campanari, a cura del Gruppo Campanari
- dalle ore 15:00 alle ore 20:00 – Centro storico – Sfilata delle maschere tradizionali de “Sas Mascaras Netas” lungo il percorso dell’evento, a cura del Gruppo spontaneo maschere tradizionali
- dalle ore 16:30 alle ore 18:00 – Piazzetta Sant’ Antonio – Concerto dei campanari, a cura del Gruppo Campanari
- dalle ore 17:00 – centro storico:
- Sa cojua lodina: rievocazione del tradizionale matrimonio lodeino, a cura del costituendo Gruppo Folk “Sant’Anna” Lodè. Partenza del corteo nuziale da “Sa Domo de tziu Juanne Allegria”, via Lamarmora 18/20
- Balli tradizionali itineranti, a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco Lodè
- dalle ore 21:30 – Piazza Villanova – Serata folkloristica:
- Maria Luisa Congiu in concerto – Tour 2023
- Balli tradizionali, a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco
Domenica, 19 giugno 2023:
- dalle ore 8:30 – Escursione nel Parco di Tepilora (percorso “Sentiero Italia”), a cura del Comune di Lodè, in collab. con il CAI, Forestas, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Ceas Montalbo e Associazione Turistica Pro Loco. Partenza da via Su Cantaru e arrivo previsto verso le ore 12:30 in via Santinu (Su ’e Gasole), via periferica al centro abitato. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero: 340/5741475. La partecipazione è gratuita.
- ore 10:00 – Centro storico – Apertura del percorso enogastronomico e artigianale
- dalle ore 10:00:
- “Sa Corte de Anzeleddu de Mattiu Tortu”, in via Giusti 8 – Laboratorio etnografico per la preparazione della tipicità locale “Sas Casatinas”, a cura di Piera Spanu
- “Sa Domo de tziu Juanne Allegria”, in via Lamarmora 18/20 – Laboratorio etnografico di intreccio dei cestini in midollino ed esposizione dei manufatti finiti, a cura di Antonello Farris
- “Sa Domo de tzia Franzischedda Mele” in vicolo Rimedio:
- Su mastru erreri. Laboratorio etnografico di lavorazione del ferro battuto, con esposizione dei manufatti finiti
- Esposizione di lavori in legno, a cura di Pasqualino Farris
- dalle ore 10:00 e per tutta la giornata – Centro storico – Estemporanee di canto a tenore a cura del gruppo di canto a tenore “Su Riscattu” di Lodè. Partenza da Sa Domo in sa Roca (gradinata di via Galileo).
- dalle ore 10:00 – Sa domo de Carluzzo in via Purissima 7 – Vestizione delle maschere tradizionali “Sas mascaras netas” e sfilata lungo il percorso dell’evento, a cura del Gruppo spontaneo maschere tradizionali | “
- dalle ore 10:00 alle ore 12:00 – Piazzetta S. Antonio e Piazzetta del Rimedio – Sos Jocos anticos, a cura della ludoteca comunale
- dalle ore 10:00 alle ore 18:00 – Piazzetta Sa Purissima – Esposizione di pitture su supporti vari, lampade e calamite sarde tradizionali, a cura di Laura Deiana
- dalle ore 11:00 alle ore 12:00 – Via Craru Mannu 2 e piazzetta Sant’ Antonio – Laboratorio etnografico di preparazione dei pani tradizionali, a cura del Ristorante-Pizzeria “Su Recreu”
- ore 12:00 – Piazzetta S. Antonio – Concerto dei campanari, a cura del Gruppo Campanari
- dalle ore 17:00 alle ore 18:00 – Piazzetta Sant’ Antonio – Concerto dei campanari, a cura del Gruppo Campanari
- dalle ore 18:00 – Chiesa Parrocchiale Sant’Antonio da Padova – Messa solenne di Corpus Domini “Babbu Mannu”
- dalle ore 19:00 :
- Centro storico – Solenne processione di Corpus Domini, con sfilata dei costumi tradizionali
- Piazzetta Sant’ Antonio – Concerto dei campanari di accompagnamento alla processione di Corpus Domini, a cura del Gruppo Campanari
Cartina di Lodé e dei punti ristoro:
Eccovi la cartina stradale di Lodè, lungo il percorso delle cortes, verranno allestiti dei punti ristoro con i piatti della tradizione, ecco il menù di alcuni di essi:
- Menù con tipicità locali presso il ristorante pizzeria “Su Recreu”, in piazzetta Sant’ Antonio (è gradita la prenotazione ai numeri di telefono 340 6656008 – 348 2937279) |
- Sas Casatinas e pasta tradizionale, presso Sa Corte de Anzeleddu de Mattiu Tortu, in via Giusti 8
- Salsiccia tipica chin juajone, arrostita e accompagnata da pane tipico “Su coccone”, in corso Villanova, di fronte a “Su Masellu” di Matteo Carta
- Aperitivo sardo: mini “seata” da passeggio, calice di vino Cannonau di Lodè, presso sa Domo de Carluzzo e tziu Mussolinu”, in via Purissima 7
Lo scorso anno si poterono degustare prelibatezze come il pane frattau, sas casatinas, sas gathas, il pane lentu con purpuzza, sas seatas, pasta tradizionale e agnello in umido, patate, salsiccia e formaggio locali.
La leggenda sulla fondazione di Lodè:
Molto curiosa è la leggenda sulla fondazione di Lodè, si dice infatti che il suo fondatore sia stato un pastore di nome Lodde o Loddeddu, fuggito con la sua famiglia da un vicino villaggio – Sos Lothos o Thilameddu – a causa di una epidemia, portata dalla famigerata musca macchedda, che ne aveva sterminato gli abitanti. Niente di strano che nasconda un fatto realmente avvenuto.
Cosa fare a Lodé:
Ricordo che in territorio di Lodè ci sono numerose testimonianze storico-archeologiche che vanno dal periodo neolitico e nuragico (5 domus de janas qui chiamate “Calas de sos naneddos“, un menhir, una tomba dolmenica e poi ancora tombe dei giganti, un protonuraghe, tre nuraghi e diversi insediamenti), al medioevo. Ricordo infatti che il borgo benne infeudato nel 1431, entrando a far parte della Baronia di Posada.
Le chiese di Lodé:
- Chiesa Parrocchiale Sant’Antonio da Padova, in piazzetta Sant’Antonio
- Chiesa Sa Purissima, in piazzetta Sa Purissima
- Chiesa Sa Itria, in via Sa Itria
- Chiesa San Giovanni, in via San Giovanni
- Chiesa Su Rimediu, nella piazzetta del Rimedio
Visite guidate nel centro storico:
Durante l’evento, nella sola giornata di sabato, dalle ore 10:00 e dalle 16:00, si svolgeranno anche delle visite guidate nel centro storico, a cura del Centro di Educazione Ambientale Montalbo di Lodè. La visita dura 1 ora e trenta minuti circa ed è gratuita. E’ gradita la prenotazione via e-mail all’indirizzo ceasmontalbolode@gmail.com oppure telefonica al numero 340/1529566. Partenza dall’Infopoint comunale, in corso Villanova 8 (per capirci, davanti al Municipio).
Mostre ed esposizioni durante l’evento:
- Mostra fotografica sull’avifauna presente nella Riserva di Biosfera Tepilora – Rio Posada e Montalbo, di Bobore Frau, fotografo naturalista, a cura del CEAS Montalbo, presso “Sa Domo de tzia Rofoella”, in via Cavallotti
- Al tornio di Thomas: esposizione di ceramiche e altri manufatti, a cura di Federica Basile, presso “Sa Domo de tzia Rofoella”, in via Cavallotti
- Mostra etnografica dell’arte contadina e pastorale, a cura del CEAS Montalbo, presso “Sa Domo de tzia Rofoella”, in via Cavallotti
- Mostra sulle energie rinnovabili e video proiezione di documentari sui temi dell’ambiente, del centro storico, delle arti e tradizioni, degli antichi mestieri, della storia, della cultura e dell’enogastronomia di Lodè, a cura del CEAS Montalbo, presso “Sa Domo de tzia Rofoella”, in via Cavallotti
- Mostra fotografica: “Volti e colori della tradizione” di Angelo Lauria, a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco Lodè, presso “Sa Domo de Pasca Jacheddu”, nota come “Sa Domo in Sa Roca”, in via Galileo
- Mostra fotografica: “Lodè antica“, a cura del CEAS Montalbo, presso “Sa Domo de Pasca Jacheddu”, nota come “Sa Domo in Sa Roca”, in via Galileo
- Coloriamo le nostre tradizioni: mostra a cura dell’artista e poeta Franco Rino Nanu, accompagnata dalla presentazione di un libro di poesie, con illustrazione di fotografie della Sardegna e del paese di Lodè, presso lo Skipper Bar, in via Ss. Annunziata 5 (all’incrocio con corso Villanova)
- Esposizione di maschere tradizionali della Sardegna, quadri lavorati con la tecnica della pirografia, lavori di bigiotteria ed altri manufatti di artigianato sardo, a cura di Giuseppe Nanu, presso “Sa calzuleria de Juanne Dea”, in via Dante
- Esposizione oggetti antichi, abiti, costumi e maschere tradizionali, a cura di Antonello Farris e Maurizia Canu, presso “Sa Domo de tziu Juanne Allegria”, in via Lamarmora 18/20
- Abbellimenti curati dai servizi socio-educativi del Comune di Lodè lungo il percorso dell’evento.
Dove dormire a Lodè:
Sono tre le strutture ricettive segnalate a Lodé sul sito del Comune, vi consiglio anche di consultare la brochure dell’evento. Queste invece sono le offerte last minute per dormire a Lodè nel prossimo weekend:
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Comune di Lodè – tel.0784 898018 interno 3 (oppure 10 – 11) – info@comune.lode.nu.it
Sul posto, nel giorno dell’evento:
- Infopoint comunale, nel corso Villanova 8, davanti al Municipio
- Porta del Parco, “Sa Domo de tzia Rofoella”, invia Cavallotti
Dove si trova e come arrivare a Lodè:
