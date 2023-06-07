Primavera in Baronia 2023 a Lodè: torna nel prossimo weekend – il 10 e 11 giugno 2023 – , l’appuntamento con l’evento “Primavera nel Cuore della Sardegna” (una volta meglio nota come “Primavera nel Marghine, Ogliastra e Baronia”), nel paese di Lodè in Baronia, piccolo borgo medievale arroccato attorno alle sue chiese, a pochi chilometri da Posada.

Il borgo sta puntando molto, negli ultimi anni, sulle bellezze ambientali e paesaggistiche del Parco di Tepilora, nato ufficialmente solo 9 anni fa.

Il programma è molto folto e molto interessante: dalle tante degustazioni ai laboratori, alle tante mostre ed esposizioni, dalle escursioni nel parco di Tepilora alle visite guidate in centro storico, dal canto a tenore ai balli tradizionali, dai concerti dei campanari a quello di Maria Luisa Congiu, dal matrimonio lodeino alla vestizione della maschera locale, dalla messa alla solenne processione del corpus domini babbu mannu, e tanto altro ancora.

Programma della Primavera in Baronia 2023 a Lodè:

Sabato, 10 giugno 2023:

ore 10:00 – Centro storico – Apertura del percorso enogastronomico e artigianale

dalle ore 10:00: “Sa Corte de Anzeleddu de Mattiu Tortu”, in via Giusti 8 – Laboratorio etnografico per la preparazione della tipicità locale “Sas Casatinas” , a cura di Piera Spanu “Sa Domo de tziu Juanne Allegria”, in via Lamarmora 18/20 – Laboratorio etnografico di intreccio dei cestini in midollino ed esposizione dei manufatti finiti , a cura di Antonello Farris “Sa Domo de tzia Franzischedda Mele” in vicolo Rimedio: Su mastru erreri . Laboratorio etnografico di lavorazione del ferro battuto, con esposizione dei manufatti finiti Esposizione di lavori in legno , a cura di Pasqualino Farris

dalle ore 10:00 e per tutta la giornata – Piazzetta Sant’ Antonio e Piazzetta del Rimedio – Sos jocos anticos , a cura della ludoteca comunale

, a cura della ludoteca comunale dalle ore 11:00 e per tutta la giornata – Piazzetta Sa Purissima – Esposizione di pitture su supporti vari, lampade e calamite sarde tradizionali , a cura di Laura Deiana

, a cura di Laura Deiana dalle ore 11:00 alle ore 12:00 – Via Craru Mannu 2, Piazzetta S. Antonio – Laboratorio etnografico di preparazione dei pani tradizionali , a cura del Ristorante-Pizzeria “Su Recreu”

, a cura del Ristorante-Pizzeria “Su Recreu” ore 12:00 – Piazzetta S. Antonio – Concerto dei campanari , a cura del Gruppo Campanari

, a cura del Gruppo Campanari dalle ore 15:00 alle ore 20:00 – Centro storico – Sfilata delle maschere tradizionali de “Sas Mascaras Netas” lungo il percorso dell’evento, a cura del Gruppo spontaneo maschere tradizionali

lungo il percorso dell’evento, a cura del Gruppo spontaneo maschere tradizionali dalle ore 16:30 alle ore 18:00 – Piazzetta Sant’ Antonio – Concerto dei campanari , a cura del Gruppo Campanari

, a cura del Gruppo Campanari dalle ore 17:00 – centro storico: Sa cojua lodina : rievocazione del tradizionale matrimonio lodeino, a cura del costituendo Gruppo Folk “Sant’Anna” Lodè. Partenza del corteo nuziale da “Sa Domo de tziu Juanne Allegria”, via Lamarmora 18/20 Balli tradizionali itineranti , a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco Lodè

dalle ore 21:30 – Piazza Villanova – Serata folkloristica: Maria Luisa Congiu in concerto – Tour 2023 Balli tradizionali , a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco



Domenica, 19 giugno 2023:

dalle ore 8:30 – Escursione nel Parco di Tepilora (percorso “Sentiero Italia”), a cura del Comune di Lodè, in collab. con il CAI, Forestas, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Ceas Montalbo e Associazione Turistica Pro Loco. Partenza da via Su Cantaru e arrivo previsto verso le ore 12:30 in via Santinu (Su ’e Gasole), via periferica al centro abitato. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero: 340/5741475 . La partecipazione è gratuita.

(percorso “Sentiero Italia”), a cura del Comune di Lodè, in collab. con il CAI, Forestas, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Ceas Montalbo e Associazione Turistica Pro Loco. Partenza da via Su Cantaru e arrivo previsto verso le ore 12:30 in via Santinu (Su ’e Gasole), via periferica al centro abitato. Per partecipare è necessaria la . La partecipazione è gratuita. ore 10:00 – Centro storico – Apertura del percorso enogastronomico e artigianale

dalle ore 10:00: “Sa Corte de Anzeleddu de Mattiu Tortu”, in via Giusti 8 – Laboratorio etnografico per la preparazione della tipicità locale “Sas Casatinas” , a cura di Piera Spanu “Sa Domo de tziu Juanne Allegria”, in via Lamarmora 18/20 – Laboratorio etnografico di intreccio dei cestini in midollino ed esposizione dei manufatti finiti , a cura di Antonello Farris “Sa Domo de tzia Franzischedda Mele” in vicolo Rimedio: Su mastru erreri . Laboratorio etnografico di lavorazione del ferro battuto, con esposizione dei manufatti finiti Esposizione di lavori in legno , a cura di Pasqualino Farris

dalle ore 10:00 e per tutta la giornata – Centro storico – Estemporanee di canto a tenore a cura del gruppo di canto a tenore “Su Riscattu” di Lodè. Partenza da Sa Domo in sa Roca (gradinata di via Galileo).

a cura del gruppo di canto a tenore “Su Riscattu” di Lodè. Partenza da Sa Domo in sa Roca (gradinata di via Galileo). dalle ore 10:00 – Sa domo de Carluzzo in via Purissima 7 – Vestizione delle maschere tradizionali “Sas mascaras netas” e sfilata lungo il percorso dell’evento, a cura del Gruppo spontaneo maschere tradizionali | “

e sfilata lungo il percorso dell’evento, a cura del Gruppo spontaneo maschere tradizionali | “ dalle ore 10:00 alle ore 12:00 – Piazzetta S. Antonio e Piazzetta del Rimedio – Sos Jocos anticos , a cura della ludoteca comunale

, a cura della ludoteca comunale dalle ore 10:00 alle ore 18:00 – Piazzetta Sa Purissima – Esposizione di pitture su supporti vari, lampade e calamite sarde tradizionali , a cura di Laura Deiana

, a cura di Laura Deiana dalle ore 11:00 alle ore 12:00 – Via Craru Mannu 2 e piazzetta Sant’ Antonio – Laboratorio etnografico di preparazione dei pani tradizionali, a cura del Ristorante-Pizzeria “Su Recreu”

ore 12:00 – Piazzetta S. Antonio – Concerto dei campanari , a cura del Gruppo Campanari

, a cura del Gruppo Campanari dalle ore 17:00 alle ore 18:00 – Piazzetta Sant’ Antonio – Concerto dei campanari , a cura del Gruppo Campanari

, a cura del Gruppo Campanari dalle ore 18:00 – Chiesa Parrocchiale Sant’Antonio da Padova – Messa solenne di Corpus Domini “Babbu Mannu”

dalle ore 19:00 : Centro storico – Solenne processione di Corpus Domini , con sfilata dei costumi tradizionali Piazzetta Sant’ Antonio – Concerto dei campanari di accompagnamento alla processione di Corpus Domini , a cura del Gruppo Campanari



Cartina di Lodé e dei punti ristoro:

Eccovi la cartina stradale di Lodè, lungo il percorso delle cortes, verranno allestiti dei punti ristoro con i piatti della tradizione, ecco il menù di alcuni di essi:

Menù con tipicità locali presso il ristorante pizzeria “Su Recreu”, in piazzetta Sant’ Antonio (è gradita la prenotazione ai numeri di telefono 340 6656008 – 348 2937279) |

presso il ristorante pizzeria “Su Recreu”, in piazzetta Sant’ Antonio (è gradita la prenotazione ai numeri di telefono 340 6656008 – 348 2937279) | Sas Casatinas e pasta tradizionale , presso Sa Corte de Anzeleddu de Mattiu Tortu, in via Giusti 8

, presso Sa Corte de Anzeleddu de Mattiu Tortu, in via Giusti 8 Salsiccia tipica chin juajone , arrostita e accompagnata da pane tipico “Su coccone”, in corso Villanova, di fronte a “Su Masellu” di Matteo Carta

, arrostita e accompagnata da pane tipico “Su coccone”, in corso Villanova, di fronte a “Su Masellu” di Matteo Carta Aperitivo sardo: mini “seata” da passeggio, calice di vino Cannonau di Lodè, presso sa Domo de Carluzzo e tziu Mussolinu”, in via Purissima 7

Lo scorso anno si poterono degustare prelibatezze come il pane frattau, sas casatinas, sas gathas, il pane lentu con purpuzza, sas seatas, pasta tradizionale e agnello in umido, patate, salsiccia e formaggio locali.

Cartina stradale del centro storico di Lodè, con presenti i punti di interesse e di ristoro, clicca sull’immagine per maggiori info e una risoluzione migliore.

La leggenda sulla fondazione di Lodè:

Molto curiosa è la leggenda sulla fondazione di Lodè, si dice infatti che il suo fondatore sia stato un pastore di nome Lodde o Loddeddu, fuggito con la sua famiglia da un vicino villaggio – Sos Lothos o Thilameddu – a causa di una epidemia, portata dalla famigerata musca macchedda, che ne aveva sterminato gli abitanti. Niente di strano che nasconda un fatto realmente avvenuto.

Cosa fare a Lodé:

Ricordo che in territorio di Lodè ci sono numerose testimonianze storico-archeologiche che vanno dal periodo neolitico e nuragico (5 domus de janas qui chiamate “Calas de sos naneddos“, un menhir, una tomba dolmenica e poi ancora tombe dei giganti, un protonuraghe, tre nuraghi e diversi insediamenti), al medioevo. Ricordo infatti che il borgo benne infeudato nel 1431, entrando a far parte della Baronia di Posada.

Le chiese di Lodé:

Chiesa Parrocchiale Sant’Antonio da Padova , in piazzetta Sant’Antonio

, in piazzetta Sant’Antonio Chiesa Sa Purissima , in piazzetta Sa Purissima

, in piazzetta Sa Purissima Chiesa Sa Itria , in via Sa Itria

, in via Sa Itria Chiesa San Giovanni , in via San Giovanni

, in via San Giovanni Chiesa Su Rimediu, nella piazzetta del Rimedio

Visite guidate nel centro storico:

Durante l’evento, nella sola giornata di sabato, dalle ore 10:00 e dalle 16:00, si svolgeranno anche delle visite guidate nel centro storico, a cura del Centro di Educazione Ambientale Montalbo di Lodè. La visita dura 1 ora e trenta minuti circa ed è gratuita. E’ gradita la prenotazione via e-mail all’indirizzo ceasmontalbolode@gmail.com oppure telefonica al numero 340/1529566. Partenza dall’Infopoint comunale, in corso Villanova 8 (per capirci, davanti al Municipio).

Mostre ed esposizioni durante l’evento:

Mostra fotografica sull’avifauna presente nella Riserva di Biosfera Tepilora – Rio Posada e Montalbo , di Bobore Frau, fotografo naturalista, a cura del CEAS Montalbo, presso “Sa Domo de tzia Rofoella”, in via Cavallotti

, di Bobore Frau, fotografo naturalista, a cura del CEAS Montalbo, presso “Sa Domo de tzia Rofoella”, in via Cavallotti Al tornio di Thomas : esposizione di ceramiche e altri manufatti, a cura di Federica Basile, presso “Sa Domo de tzia Rofoella”, in via Cavallotti

: esposizione di ceramiche e altri manufatti, a cura di Federica Basile, presso “Sa Domo de tzia Rofoella”, in via Cavallotti Mostra etnografica dell’arte contadina e pastorale , a cura del CEAS Montalbo, presso “Sa Domo de tzia Rofoella”, in via Cavallotti

, a cura del CEAS Montalbo, presso “Sa Domo de tzia Rofoella”, in via Cavallotti Mostra sulle energie rinnovabili e video proiezione di documentari sui temi dell’ambiente , del centro storico, delle arti e tradizioni, degli antichi mestieri, della storia, della cultura e dell’enogastronomia di Lodè, a cura del CEAS Montalbo, presso “Sa Domo de tzia Rofoella”, in via Cavallotti

, del centro storico, delle arti e tradizioni, degli antichi mestieri, della storia, della cultura e dell’enogastronomia di Lodè, a cura del CEAS Montalbo, presso “Sa Domo de tzia Rofoella”, in via Cavallotti Mostra fotografica : “Volti e colori della tradizione” di Angelo Lauria, a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco Lodè, presso “Sa Domo de Pasca Jacheddu”, nota come “Sa Domo in Sa Roca”, in via Galileo

: “Volti e colori della tradizione” di Angelo Lauria, a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco Lodè, presso “Sa Domo de Pasca Jacheddu”, nota come “Sa Domo in Sa Roca”, in via Galileo Mostra fotografica : “Lodè antica“, a cura del CEAS Montalbo, presso “Sa Domo de Pasca Jacheddu”, nota come “Sa Domo in Sa Roca”, in via Galileo

: “Lodè antica“, a cura del CEAS Montalbo, presso “Sa Domo de Pasca Jacheddu”, nota come “Sa Domo in Sa Roca”, in via Galileo Coloriamo le nostre tradizioni : mostra a cura dell’artista e poeta Franco Rino Nanu, accompagnata dalla presentazione di un libro di poesie, con illustrazione di fotografie della Sardegna e del paese di Lodè, presso lo Skipper Bar, in via Ss. Annunziata 5 (all’incrocio con corso Villanova)

: mostra a cura dell’artista e poeta Franco Rino Nanu, accompagnata dalla presentazione di un libro di poesie, con illustrazione di fotografie della Sardegna e del paese di Lodè, presso lo Skipper Bar, in via Ss. Annunziata 5 (all’incrocio con corso Villanova) Esposizione di maschere tradizionali della Sardegna , quadri lavorati con la tecnica della pirografia, lavori di bigiotteria ed altri manufatti di artigianato sardo, a cura di Giuseppe Nanu, presso “Sa calzuleria de Juanne Dea”, in via Dante

, quadri lavorati con la tecnica della pirografia, lavori di bigiotteria ed altri manufatti di artigianato sardo, a cura di Giuseppe Nanu, presso “Sa calzuleria de Juanne Dea”, in via Dante Esposizione oggetti antichi, abiti, costumi e maschere tradizionali , a cura di Antonello Farris e Maurizia Canu, presso “Sa Domo de tziu Juanne Allegria”, in via Lamarmora 18/20

, a cura di Antonello Farris e Maurizia Canu, presso “Sa Domo de tziu Juanne Allegria”, in via Lamarmora 18/20 Abbellimenti curati dai servizi socio-educativi del Comune di Lodè lungo il percorso dell’evento.

Dove dormire a Lodè:

Sono tre le strutture ricettive segnalate a Lodé sul sito del Comune, vi consiglio anche di consultare la brochure dell’evento. Queste invece sono le offerte last minute per dormire a Lodè nel prossimo weekend:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Comune di Lodè – tel.0784 898018 interno 3 (oppure 10 – 11) – info@comune.lode.nu.it

Sul posto, nel giorno dell’evento:

Infopoint comunale , nel corso Villanova 8, davanti al Municipio

, nel corso Villanova 8, davanti al Municipio Porta del Parco, “Sa Domo de tzia Rofoella”, invia Cavallotti

Dove si trova e come arrivare a Lodè:

</p>

Copyright: manifesto 2023 modificato in base alle esigenze grafico-dimensionali del nostro blog.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: