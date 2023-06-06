Sagra della pecora 2023 a Siapiccia: scopri adesso il programma completo di sabato 17 giugno 2023!

Daniele Puddu 6 Giugno 2023
Sagra della pecora Siapiccia 2023, data e manifesto

Sagra della pecora 2023 a Siapiccia: arriva per la prima volta sul nostro blog la “Sagra della pecora” di Siapiccia, borgo dell’oristanese che noi conosciamo anche per la sagra delle polpette (che si svolge però a fine luglio, nel cuore dell’estate).

L’evento è in programma per sabato 17 giugno 2023, con inizio della sagra alle ore 20:30, in piazza Giuseppe Garibaldi.

Menù della Sagra della Pecora di Siapiccia:

E’ previsto un menù fisso al costo di 15 euro per gli adulti e 8 euro per i bambini dai 3 agli 8 anni:

  • Malloreddus in brodo di pecora
  • Carne di pecora in cappotto (lessata con patate e cipolle)
  • Formaggio
  • Pane
  • Vino
  • Acqua

Programma Sagra della Pecora, Siapiccia:

Sabato, 17 giugno 2023:

  • dalle ore 20:30 – Piazza Garibaldi – Inizio sagra

Per maggiori informazioni e a aggiornamenti:

La manifestazione è organizzata dalla pro loco di Siapiccia con il contributo essenziale degli allevatori del piccolo borgo. Ad essi vi rimandiamo per ulteriori dettagli o eventuali modifiche al programma!

Dove si trova e come arrivare a Siapiccia:

Siapiccia è un piccolo paese del Grighine, che conta poco più di 300 abitanti, siamo in provincia di Oristano, a due passi da Fordongianus.

