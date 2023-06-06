Sagra della pecora 2023 a Siapiccia: scopri adesso il programma completo di sabato 17 giugno 2023!
Sagra della pecora 2023 a Siapiccia: arriva per la prima volta sul nostro blog la “Sagra della pecora” di Siapiccia, borgo dell’oristanese che noi conosciamo anche per la sagra delle polpette (che si svolge però a fine luglio, nel cuore dell’estate).
L’evento è in programma per sabato 17 giugno 2023, con inizio della sagra alle ore 20:30, in piazza Giuseppe Garibaldi.
Menù della Sagra della Pecora di Siapiccia:
E’ previsto un menù fisso al costo di 15 euro per gli adulti e 8 euro per i bambini dai 3 agli 8 anni:
- Malloreddus in brodo di pecora
- Carne di pecora in cappotto (lessata con patate e cipolle)
- Formaggio
- Pane
- Vino
- Acqua
Programma Sagra della Pecora, Siapiccia:
Sabato, 17 giugno 2023:
- dalle ore 20:30 – Piazza Garibaldi – Inizio sagra
Per maggiori informazioni e a aggiornamenti:
La manifestazione è organizzata dalla pro loco di Siapiccia con il contributo essenziale degli allevatori del piccolo borgo. Ad essi vi rimandiamo per ulteriori dettagli o eventuali modifiche al programma!
Dove si trova e come arrivare a Siapiccia:
Siapiccia è un piccolo paese del Grighine, che conta poco più di 300 abitanti, siamo in provincia di Oristano, a due passi da Fordongianus.
