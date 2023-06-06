Nuraminis Summer Fest 2023: scopri il programma completo del 9 e 10 giugno 2023, con gli Skiantos!

Nuraminis Summer Fest 2023: si svolgerà nel prossimo weekend, e più precisamente il 9 e 10 giugno 2023 , la “Nuraminis Summer Fest, aspettando San Lussorio“. L’evento avrà luogo proprio presso il parco di San Lussorio, in agro di Nuraminis, lì dove sorge anche la chiesetta campestre dedicata al Santo.

Vediamo subito il programma completo, nel quale spicca, al venerdì, il concerto degli Skiantos. Al sabato invece, ecco la possibilità di guardare nel maxischermo la finale di Champions League tra Inter e Manchester city e poi un intenso dj set per ballare tutta la notte. Ingresso libero.

Programma Nuraminis Summer Fest:

Venerdì, 9 giugno 2023:

ore 19:00 – Serata aperitivo

ore 22:00 – Concerto degli Skiantos (apertura concerto a cura del punk rock dei “The Colvins“)

Sabato, 10 giugno 2023:

ore 17:30 – Intrattenimento per bambini

ore 21:00 – Maxischermo: finale di Champions League: Inter vs Manchester city

ore 23:30 – Dj set con: Grey (da Serramanna, musica hip hop e trap) Alessio Olla (da Samatzai, reggaeton e musica commerciale) Andrea Ibba (da Samassi, musica house e techhouse) Net (musica techno)

con:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto, rivolgetevi al Comitato San Lussorio 2023!

Dove si trova e come arrivare al parco di San Lussorio:

Si tratta del parco dove si è svolta anche la “Sagra della primavera“, si trova al lato opposto della SS131 rispetto al al paese di Nuraminis, in direzione Serramanna. Siamo a 30 chilometri circa da Cagliari.

