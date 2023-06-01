Weekend 1, 2, 3 e 4 giugno 2023 in Sardegna: dopo un weekend di bel tempo torna un ponte, quello del 2 giugno, la festa della Repubblica, che rischia di essere tormentato dal maltempo. Anche perché i meteorologi fanno fatica a offrire delle previsioni chiare e, praticamente ogni pomeriggio, si mette a piovere. Per questo motivo molti eventi sono stati rinviati e altri rischiano di esserlo nelle prossime ore, anche se, visto che le previsioni meteo per il weekend sono in netto miglioramento, siamo fiduciosi.

Diventa comunque vitale visitare il link fonte prima di partire, perché potremmo non esserci accorti per tempo che un evento è stato rinviato, perciò verificate sempre, questo weekend più che mai. Ciò detto, sarà un fine settimana molto interessante, con tanti eventi di grande rilievo.

Molti infatti sagre ed eventi da non perdere nel weekend del 1, 2, 3 e 4 giugno 2023 , partendo dall’evento simbolo del weekend: il Rally d’Italia Sardegna, che farà base a Olbia. Quindi sarà il un nuovo weekend da protagoniste per due delle manifestazioni più amate del periodo: la “Primavera nel cuore della Sardegna“, versione primaverile di Autunno in Barbagia, che fa tappa a Tertenia; e “Monumenti Aperti“, che si svolgerà in ben 19 diversi Comuni della Sardegna, inclusi Stintino, Villasimius, Bosa, Pula (la lista include molti Comuni che rinviarono due weekend fa, causa maltempo).

Tanti anche gli appuntamenti dedicati all’enogastronomia, a partire dall’attesa nuova edizione del “Girotonno” a Carloforte, per proseguire con le “Sagre delle ciliegie” a Villacidro e Bonarcado, la “Sagra del maialetto e della lumaca” a Cagliari, la “Sagra del pesce” a Marceddì, il “Vino Village” a San Teodoro e tanto altro ancora.

Andiamo subito a scoprire tutti i programmi, dovete solo scegliere uno dei link qui sotto, in base all'area geografica di vostro interesse.

IMPORTANTE : prima di partire, verifica sempre gli ultimi aggiornamenti disponibili con i link fonte alle pagine social degli organizzatori che inseriamo in ogni articolo (nella sezione "Per maggiori info e aggiornamenti" di ogni articolo). Talvolta infatti, potrebbero esserci cambiamenti al programma e persino rinvii di eventi, dei quali non siamo venuti a conoscenza!

