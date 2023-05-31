Eventi Arzachena a Giugno 2023: scopri il programma completo dal 3 al 30 giugno 2023!

Eventi Arzachena a giugno 2023: è cominciato nell’ultimo weekend di maggio il programma del calendario di eventi estivi denominato “Arzachena Eventi 2023“.

Un grande contenitore di eventi che tra enogastronomia, musica, folclore, arte, storia e sport, farà compagnia a locali e turisti fino a ottobre 2023 ad Arzachena, la nota località turistica del nord est della Sardegna, nel cui territorio ricadono anche le spiagge della Costa Smeralda.

Nell’articolo di oggi vediamo tutti gli eventi in programma ad Arzachena a giugno 2023 , sia in centro storico, che nelle frazioni di Abbiadori, Cannigione, Baja Sardinia, La Conia e via dicendo.

Da segnalare il passaggio in territorio di Arzachena del Rally Italia Sardegna 2023 (domenica 4 giugno 2023), la Festa patronale di San Giovanni Battista (22, 23, 24 e 25 giugno 2023), la prima Notte bianca di Cannigione (23 giugno 2023) e il concerto di Fausto Leali (24 giugno 2023). E poi ancora concerti, musica, balli, serate folk, mostre, sport, il trekking urbano ogni sabato da metà mese, animazione per bambini e tanto altro ancora.

Calendario Eventi Giugno 2023, Arzachena:

Sabato, 3 giugno 2023:

ore 21:30 – Abbiadori, piazzetta Padre Pio – Spettacolo “Sube la adrenalina”, organizzato dalla Cooperativa Passepartout

Domenica, 4 giugno 2023:

Braniatogghju – Tappa del Rally Italia Sardegna 2023, organizzato da Aci Sport

Venerdì, 9 giugno 2023:

ore 19:30 – Scalinata di Santa Lucia – La musica è la chiave, concerto finale con 400 bambini, a cura di Cafe Touba

Martedì, 13 giugno 2023:

ore 21:00 – Baja Sardinia – Serata folk con il gruppo folk di San Pantaleo, organizzata dal Consorzio di Baja Sardinia

Giovedì, 15 giugno 2023:

Auditorium multidisciplinare e campi padel – 2° Memorial “Giampiero Galeazzi” . Torneo nazionale di Padel per giornalisti, corsi e formazione. Organizzato da Aics e Ussi.

. Torneo nazionale di Padel per giornalisti, corsi e formazione. Organizzato da Aics e Ussi. ore 19:00 – Museo del Pane – Le orme del tempo, inaugurazione della mostra: “Il sentiero degli stazzi“

Venerdì, 16 giugno 2023:

Auditorium multidisciplinare e campi padel – 2° Memorial “Giampiero Galeazzi” . Torneo nazionale di Padel per giornalisti, corsi e formazione. Organizzato da Aics e Ussi.

. Torneo nazionale di Padel per giornalisti, corsi e formazione. Organizzato da Aics e Ussi. ore 19:00 – Le orme del tempo : Chiesa San Pietro – Inaugurazione mostra : “Il giorno prima“ Installazione : “La Storia svelata” a cura degli Infioratori Arzachenesi

:

Sabato, 17 giugno 2023:

Auditorium multidisciplinare e campi padel – 2° Memorial “Giampiero Galeazzi” . Torneo nazionale di Padel per giornalisti, corsi e formazione. Organizzato da Aics e Ussi.

. Torneo nazionale di Padel per giornalisti, corsi e formazione. Organizzato da Aics e Ussi. ore 10:15 – Trekking urbano Arzachena Experience, organizzato dall’ associazione “La Scatola del tempo” e “Sms srl”

Domenica, 18 giugno 2023:

Auditorium multidisciplinare e campi padel – 2° Memorial “Giampiero Galeazzi”. Torneo nazionale di Padel per giornalisti, corsi e formazione. Organizzato da Aics e Ussi.

Mercoledì, 21 giugno 2023:

Centro storico – Anteprima di “Arzachena in fiore”, organizzato da Comune di Arzachena

Giovedì, 22 giugno 2023:

Cannigione – Festa patronale di San Giovanni Battista , organizzata dal Comitato per la festa patronale S. Giovanni Battista

, organizzata dal Comitato per la festa patronale S. Giovanni Battista ore 20:00 – Belvedere di Santa Lucia – Ap Plugged: rassegna musicale con Franca Masu, organizzato da Sms srl

Venerdì, 23 giugno 2023:

Cannigione – Festa patronale di San Giovanni Battista , organizzata dal Comitato per la festa patronale S. Giovanni Battista

, organizzata dal Comitato per la festa patronale S. Giovanni Battista ore 21:00 – Cannigione – Notte Bianca organizzata da Ascor

Sabato, 24 giugno 2023:

Cannigione – Festa patronale di San Giovanni Battista , organizzata dal Comitato per la festa patronale S. Giovanni Battista

, organizzata dal Comitato per la festa patronale S. Giovanni Battista ore 10:15 – T rekking urbano Arzachena Experience , organizzato dall’ associazione “La Scatola del tempo” e “Sms srl”

, organizzato dall’ associazione “La Scatola del tempo” e “Sms srl” ore 22:00 – Cannigione, Parco Riva Azzurra – Concerto di Fausto Leali, organizzato da R&G Music

Domenica, 25 giugno 2023:

Cannigione – Festa patronale di San Giovanni Battista , organizzata dal Comitato per la festa patronale S. Giovanni Battista

, organizzata dal Comitato per la festa patronale S. Giovanni Battista ore 17:30 – Abbiadori – Circo a tre ruote, spettacolo di giocoleria, a cura di Area 44 Spazio giochi

Giovedì, 29 giugno 2023:

La Conia – Coppa Italia Techno 293, organizzata dal Club Nautico Arzachena

Venerdì, 30 giugno 2023:

La Conia – Coppa Italia Techno 293 , organizzata dal Club Nautico Arzachena

, organizzata dal Club Nautico Arzachena ore 21:00 – Cannigione – Festival Arzaviglia: spettacolo Moby Dick, arti circensi, organizzato da Sms srl

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori informazioni e dettagli e per rimanere aggiornati anche su eventuali modifiche al calendario, vi consigliamo di visitare la pagina Facebook del Comune di Arzachena.

Dove si trova e come arrivare ad Arzachena:

