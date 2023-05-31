Eventi Giugno 2023 a San Teodoro: siamo ormai arrivati alle soglie dell’estate e, come ogni anno, andiamo alla scoperta degli eventi organizzati per animare le serate delle più importanti località turistiche della Sardegna. E partiamo da una delle località che più fa rima con divertimento: San Teodoro, nel nord est della Sardegna.

E allora ecco il programma completo degli eventi da non perdere a San Teodoro dal 1 al 30 giugno 2023 , si parte subito durante il ponte del 2 giugno con il Vino Village, una tre giorni dedicata all’anogastronomia locale, per continuare con tante feste religiose (la festa di Sant’Andrea, la festa di Sant’Antonio, il fuoco di San Giovanni), la “Primavera in Gallura“, concerti, proiezioni cinematografiche (anche sotto le stelle), archeologia sperimentale, animazione e spettacoli per bambini e via dicendo.

E poi, durante il giorno, godiamoci le spiagge più belle di San Teodoro, ricordando che Cala Brandinchi e Lu Impostu saranno a numero chiuso dal 15 giugno 2023 e che il San Teodoro Beach Bus è attivo dal 1 giugno 2023.

Eventi Giugno 2023, San Teodoro:

Tutti i giorni:

ore 18:00 – Centro storico – Mercatino arti e mestieri

Dal 2 al 4 giugno 2023:

dalle ore 18:00 – Vie del centro – Vino Village: percorso e mostra delle eccellenze enogastronomiche della Sardegna

Dal 3 al 4 giugno 2023:

Località Montepetrosu – Festeggiamenti in onore di Sant’Andrea

Sabato, 10 giugno 2023:

dalle ore 10:00 – Vie del centro – RegoliAMOci , tra innovazione e tradizione

, tra innovazione e tradizione ore 20:00 – Teatro La Cupola – Incontro con Salvatore Mereu e, a seguire, la proiezione del film “Bentu” (ingresso gratuito)

Domenica, 11 giugno 2023:

ore 21:30 – Piazza Gallura – Piccola orchestra Goganga: “Tributo a Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci“

Giovedì, 15 giugno 2023:

ore 19:00 – Piazza Gallura – Fusione sotto le stelle, archeologia sperimentale con Andrea Loddo

Dal 16 al 18 giugno 2023:

Località Straula – Festeggiamento in onore di Sant’Antonio (AGGIORNATO)

Tutti i giorni, dal 17 giugno 2023:

ore 18:00 – Centro storico – Mercatino arti e mestieri e mercato Coclearia

Venerdì, 23 giugno 2023:

ore 21:00 – Piazza Gallura – Focu di Santu Gjuanni: rievocazione del salto del fuoco, nomina dei muovi leader della “Fiera di lu Suiddatu” e, a seguire, serata danzante con la fisarmonica

Domenica, 25 giugno 2023:

ore 18:00 – Piazza Gallura – Stazzi e cussogghj: il paese e il suo grano (AGGIORNATO)

Martedì, 27 giugno 2023:

ore 21:00 – Piazza Garden – Speradifoli: fiabe nei suoni di un raggio di luce. Di e con Fabio Fresi, Daniela Bandinu, Laurea Fresi e Alessandro Deiana. Tavole sonore di Simone Sanna.

Mercoledì, 28 giugno 2023:

ore 21:00 – Cortile teatro La Cupola – Mercoledì al “Cinema sotto le stelle” (ingresso gratuito)

Dove dormire a San Teodoro (hotel, B&B, case vacanza e appartamenti):

A San Teodoro ci sono oltre mille strutture ricettive, ma siamo a giugno diventa già difficile trovare camere libere. Perciò se trovate la giusta soluzione qualità/prezzo/posizione per le vostre vacanze, prenotate subito, prima che qualcuno altro vi rubi l’occasione!

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori info e dettagli su ogni serata e su possibili cambiamenti o integrazioni, vi rimandiamo alla pagina Facebook dell’ufficio turistico di San Teodoro, che potete raggiungere anche per telefono:

0784 8600

0784 865 767

Dove si trova e come arrivare a San Teodoro:

