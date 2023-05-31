Sagra del maialetto e della lumaca al parco Terramaini di Cagliari: scopri il programma dell’ 1, 2 e 3 giugno 2023!
Sagra del maialetto e della lumaca al parco di Terramaini a Cagliari: con la primavera arrivano a Cagliari anche le sagre, quelle belle, per giunta senza doversi spostare dalla città. L’appuntamento è infatti per il 1, 2 e 3 giugno 2023 presso il parco di Terramaini, in posizione strategica tra Pirri e Monserrato, a due passi da viale Marconi.
La sagra era stata inizialmente programmata per inizio maggio, ma a causa della piovosa primavera che stiamo vivendo era stata rinviata al primo weekend di giugno.
L’area degli eventi, che ospiterà anche una mostra mercato di espositori, è a ingresso gratuito. Sono gratuiti anche gli spettacoli, si pagano solo le eventuali consumazioni.
Cosa si può mangiare alla sagra del maialetto e della lumaca? Quanto costa?
Sono due le postazioni ufficiali della sagra, che offriranno i due menù a tema che danno il titolo all’evento. Devo dire che, con grande onestà e chiarezza gli organizzatori hanno reso pubblici i prezzi dei menù:
- Menù maialetto a 18 euro:
- porzione di maialetto arrosto (abbondante, circa 350 grammi),
- salsiccia arrosto,
- contorno di insalata mista e patatine,
- pane,
- acqua o vino.
- Menù lumache a 15 euro:
- antipasto alla sarda con pecorino, salsiccia secca, pomodori secchi e olive
- una porzione grande di lumache al sugo piccantino,
- pane,
- acqua o vino.
Se poi non vi piacciono ne il maialetto ne le lumache, o avete comunque voglia di qualcosa di più esotico, ci saranno punti street food che offriranno pietanze nazionali e internazionali. Tutte le pietanze saranno cotte a vista. Ci saranno anche punti birra, ma non artigianale.
Le postazioni ufficiali della sagra e i punti street food e i due punti apriranno solo alla sera il venerdì, per pranzo e per cena sia il sabato che la domenica.
Programma sagra del maialetto e della lumaca a Cagliari:
Giovedì, 1 giugno 2023:
- ore 17:00 :
- Apertura degli stand espositivi di artigianato, hobbistico e alimentare,
- ore 19:00 – Bicchierata di vino per inaugurare la sagra: verrà offerto un bicchiere di vino ai partecipanti fino a esaurimento scorta.
- ore 19:15 – Esibizione live di Juri Deidda, uno dei più apprezzati sassofonisti sardi
- ore 19:30 :
- Apertura dei punti di distribuzione menù Sagra del maialetto e della lumaca
- Apertura degli stand dedicati al cibo e apertura
- ore 21:30 – Spettacolo live “Tributo ai Queen” con I Radio Queen Sardegna
Venerdì, 2 giugno 2023:
- ore 11:00 – Apertura degli stand espositivi di artigianato, hobbistico e alimentare,
- ore 11:30 – Spettacolo live Country con Roby Menphis
- ore 12:00 :
- Apertura dei punti di distribuzione menù Sagra del maialetto e della lumaca
- Apertura degli stand dedicati al cibo e apertura
- ore 15:00 – Musica: Dj set ” 50 anni di musica” dagli anni 70 a oggi.
- ore 19:30 :
- Apertura dei punti di distribuzione menù Sagra del maialetto e della lumaca
- Apertura degli stand dedicati al cibo e apertura
- Musica live con la Maena’ s band
- ore 21:30 – Dj set con selezionati successi musicali a cura di Dj Zella
Sabato, 3 giugno 2023:
- ore 11:00 – Apertura degli stand espositivi di artigianato, hobbistico e alimentare
- ore 12:00 :
- Apertura dei punti di distribuzione menù Sagra del maialetto e della lumaca
- Apertura degli stand dedicati al cibo e apertura
- ore 19:00 :
- Apertura dei punti di distribuzione menù Sagra del maialetto e della lumaca
- Apertura degli stand dedicati al cibo e apertura
- ore 19:30 – Musica Live con Simona Arrai
- ore 21:30 – Chiusura manifestazione con il Dj set anni 90 a cura di Simonluca
Dove dormire a Cagliari:
Se volete venire a Cagliari per l’occasione, magari da lontano, per godervi un bel weekend nel capoluogo sardo, allora vi consigliamo di dormire in città. A vostra disposizione ci sono numerose strutture ricettive, con tante offerte per pernottare, da quelle più economiche a quelle luxury.
Per maggiori info e aggiornamenti:
Questo è il contatto telefonico degli organizzatori: 380 214 3195
Dove si trova e come arrivare al Parco di Terramaini:
Copyright: la foto copertina non è il manifesto ufficiale dell’evento, l’abbiamo creato noi con nostre foto di repertorio.
