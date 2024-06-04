Castle of Rock 2024 a Las Plassas. Scopri il programma del 7 e 8 giugno 2024!

Castle of Rock a Las Plassas: si svolgerà il 7 e 8 giugno 2024 a Las Plassas, una nuova edizione della manifestazione musicale “Castle of Rock“. In programma ci sono ben 11 rock band emergenti sarde che saliranno sul palco per suonare tanta musica live!

Quest’anno è saltato l’abbinamento con la manifestazione “Castrum Marmillae” e il calendario della “Primavera in Marmilla“. In compenso il festival raddoppia e passa da una a due giornate: il venerdì e il sabato sera. In entrambe le date il concerto comincia intorno alle ore 19:30 / 20:00.

Programma Castle of Rock:

Venerdì, 7 giugno 2024:

ore 20:00 – Inizio festival , sul palco: Megregore (Alternative Metal) Aftermidnight 00:01 Fabula (Pop rock) Streamy combo (Band che si presenta si ispira alla scena punk Californianana, con sfumature pop) Arkon (Sound doom/heavy metal fortemente influenzato dall’hard rock degli anni Settanta e dall’heavy metal con venature dark dei primi anni Ottanta , ma anche dal progressive dark rock italiano)

Sabato, 8 giugno 2024:

ore 19:30 – Inizio concerto , sul palco: The Dark Side (Band Symphonic Metal con influenze epic, gothic, nu, folk e alternative) Salem 1962 (Band alternative rock, che trae ispirazione dall’alternative rock anni 90 e 2000 e dal glam rock, unite a delle sfumature provenienti dalla dark wave) Mielardente (Alternative Rock) Soundproject Smokey Gunner (La band si ispira al suono punk rock dei Social Distortion e alle melodie in stile Oasis) Thanit (Metal sinfonico con sonorità ispirate alla tradizione Epic e Prog)

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare la pagina Facebook dell’evento.

Dove si trova e come arrivare a Las Plassas:

