Eventi Giugno 2024 a Stintino, ecco il programma completo!
Eventi Giugno 2024 a Stintino: il borgo di Stintino è una delle mete balneari più amate della Sardegna, situata nel nord ovest dell’isola, nel suo territorio si trova una delle spiagge più belle: La Pelosa. Non per nulla d’estate il borgo si popola come non mai grazie ai tanti turisti che scelgono questa destinazione per le loro vacanze.
Ma dopo una splendida giornata al mare, cosa fare alla sera a Stintino? Ad aiutare locali e turisti a godersi il fresco della sera, arriva il cartellone di eventi proposto dall’amministrazione comunale.
E allora vediamo assieme tutti gli appuntamenti in programma a Stintino a giugno 2024, si va dal cinema all’aperto ai concerti, dalla lirica alle conferenze, dalle arti di strada ai premi scientifici.
La gran parte degli eventi, ma non tutti, si svolgerà presso il “Museo della tonnara“, una struttura culturale che possiamo definire recente, ma che ha saputo subito ritagliarsi uno spazio importante tra i luoghi della cultura del nord Sardegna (a questo link puoi compiere una visita virtuale al museo della tonnara di Stintino).
Calendario Eventi Giugno 2024 a Stintino:
Dopo lo scoppiettante inizio mese con il weekend dedicato a Monumenti Aperti continuano per tutto giugno appuntamenti a Stintino.
Martedì, 11 giugno 2024:
- ore 21:30 – Porto Vecchio – Cinema all’aperto: “I peggiori giorni“
Sabato, 15 giugno 2024:
- ore 18:30 – Museo della tonnara – Sardinia Archeo Festival: “Il Mediterraneo immaginato“
Domenica, 16 giugno 2024:
- ore 18:00 – Museo della tonnara – Conferenza: “Il nuraghe Casteddu di Stintino, prospettive di ricerca e valorizzazione“
Giovedì, 20 giugno 2024:
- ore 21:30 – Museo della tonnara – Concerto: “Quadri d’opera“, a cura del conservatorio di musica G. Martucci di Salerno
Sabato, 22 giugno 2024:
- ore 18:30 – Museo della tonnara – Premio Stintino per la divulgazione scientifica (settima edizione)
Domenica, 23 giugno 2024:
- ore 21:30 – Museo della Tonnara – Concerto di trombe in ensamble, a cura degli allievi del M° Andrea Lucchi
- ore 22:00 – Vele di pietra – Musica sottovento, con Freddy on guitar
Lunedì, 24 giugno 2024:
- ore 22:00 – Largo Cala d’Oliva – Isthintini Buskers Festival: “Blowing bubbles“, di e con Irina Exclusive Show
Martedì, 25 giugno 2024:
- ore 21:30 – Museo della tonnara – Concerto lirico: “Donne donne eterni dei“
Mercoledì, 26 giugno 2024:
- ore 21:30 – Museo della tonnara – Concerto lirico, a cura degli allievi del M° Zappa
Giovedì, 27 giugno 2024:
- ore 21:30 – Museo della tonnara – Concerto: “Bella Napoli”
Sabato, 29 giugno 2024:
- ore 21:30 – Largo Cala d’Oliva – Festival delle bellezze
Per maggiori dettagli e aggiornamenti:
Potete trovare ulteriori informazioni sulla pagina Facebook dell’ufficio turistico di Stintino e, per gli eventi lì organizzati, su quella del Museo della tonnara. Ricordo che l’ufficio turistico di Stintino è raggiungibile tramite Whatsapp al numero 079 520 081.
Dove dormire a Stintino:
Trovare camere libere last minute in estate a Stintino è sempre un’impresa, ma a giugno qualcosa ancora si trova. Ecco le occasioni da non perdere!
Dove si trova e dove mangiare a Stintino:
Stintino si trova nell’estremo lembo di terra della Sardegna nord occidentale, tanti i ristoranti, le pizzerie e i luoghi dove cenare. In estate e nei weekend, meglio prenotare.
