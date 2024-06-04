Bollicine nel corso Vittorio Emanuele a Cagliari, scopri il programma completo: interessante manifestazione di fine primavera in una delle centralissime e storiche vie di Cagliari. Il 14 e 15 giugno 2024 , nel corso Vittorio Emanuele, si svolgerà infatti una nuova edizione di “Bollicine“.

Si tratta di un evento che inizia alle ore 10:00 del mattino per terminare a tarda sera, dedicato agli spumanti e ai calici con tante bollicine. Attenzione però, le degustazioni sono solo la sera, a partire dalle ore 18:00.

Due serate dedicate alla degustazione dei vini delle Tenute Pili e della Cantina Sociale di Dorgali, e dello spumante Duchessa Lia di Santo Stefano Belbo (sponsor ufficiale di Masterchef Italia 2024).

Programma Bollicine a Cagliari:

Venerdì 14 e sabato 15 giugno 2024:

dalle ore 10:00 – Mercatino degli hobbisti, opere del proprio ingegno e artigianato sardo

degli hobbisti, opere del proprio ingegno e artigianato sardo dalle ore 18:30 : Degustazione spumanti sardi, nazionali e internazionali Area agroalimentare Artisti di strada



L’ingresso all’area dell’evento è gratuito.

L’evento è organizzato dall’Associazione Premiere (email promotion.sardinia@gmail.com), per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti vi consiglio di consultare la pagina Facebook dell’evento.

