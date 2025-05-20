Dal 24 al 26 maggio 2025 oltre 30 cantine daranno vita a un evento diffuso tra masterclass, banchi d’assaggio e appuntamenti culturali dedicati alla viticoltura consapevole. In programma degustazioni, concerti, convegni e laboratori che raccontano la biodiversità

Vite e Vite a La Maddalena: si svolgerà nel prossimo weekend, il 24, 25 e 26 maggio 2025 , l’appuntamento con una nuova edizione di “Vite e Vite, incontro con i vignaioli” a La Maddalena, la città al centro dell’omonimo arcipelago parco nel nord est della Sardegna.

Ben 3 giorni di banchi d’assaggio, ai quali partecipano, con le loro produzioni migliori, con oltre 60 cantine e produttori sarde, italiane ed estere. In più una master class e un convegno per dare visibilità e voce ai piccoli produttori vitivinicoli che coltivano la vite preservando la terra, promuovendo la biodiversità e la tutela dell’ambiente.

I biglietti per le degustazioni e delle masterclass, si possono già acquistare online. Ingresso gratuito per gli operatori HORECA e per la stampa (previo accreditamento). Prezzi ticket:

Ticket intero : € 25,00 (€ 43,00 due giorni)

: € 25,00 (€ 43,00 due giorni) ​ Prevendita ​on line : € 22,00 (€ 37,00 due giorni)

: € 22,00 (€ 37,00 due giorni) Ticket ridotti​ per i Soci Slow Food, Soci AIS, ONAV, FIS, FISAR, ASPI, Ass. Donne del Vino, Università Terza Età​: € 18,00 (€ 30,00 due giorni)

E’ prevista una caparra di 5 euro alla consegna del bicchiere serigrafato.

Programma Vite e Vite, La Maddalena:

Sabato, 24 maggio 2025:

dalle ore 11:00 alle 13:00 – EX Magazzini ILVA, in via Fabio Filzi, 10 – Le Master Class con Giampaolo Giacobbo , contitolare di Arkè, Distribuzione Nazionale Vini Naturali

, contitolare di Arkè, Distribuzione Nazionale Vini Naturali dalle ore 16:00 alle 22:00 – EX Magazzini ILVA, in via Fabio Filzi, 10 – Banchi d’assaggio : I vini di oltre 30 cantine sarde, italiane e straniere

: I vini di oltre 30 cantine sarde, italiane e straniere ore 17:00 – EX Magazzini ILVA, in via Fabio Filzi, 10 – Tour tematici : Mineralità espressione del terroir , a cura di Vasco Ciuti, Degustatore ONAV Cannonau in 4 areali (anche in lingua inglese), a cura di Alessandra Corda, Sommelier AIS

: dalle ore 16:00 alle 22:00 – EX Magazzini ILVA, in via Fabio Filzi, 10 – Degustazioni gastronomiche , a cura della Condotta Slow Food Gallura in collaborazione con il Ristorante La Perla Blu

, a cura della Condotta Slow Food Gallura in collaborazione con il Ristorante La Perla Blu dalle ore 19:00 – EX Magazzini ILVA, in via Fabio Filzi, 10 – Concerto Matteo Leone Quartet , con: Matteo Leone – voce e chitarra Matteo Dessì – chitarra Matteo Muntoni – basso Stefano Vacca – batteria

, con:

Domenica, 25 maggio 2025:

dalle ore 11:00 alle 13:00 – Sala consiliare del Comune di La Maddalena, in piazza Garibaldi 13 Convegno ( ingresso libero): “Artigiano ed etico, il vino delle piccole produzioni è aperto al mondo: la ricerca, le storie aziendali, l’internazionalizzazione“. Modera la sommelier e comunicatrice del vino Alessandra Corda.

( ingresso libero): “Artigiano ed etico, il vino delle piccole produzioni è aperto al mondo: la ricerca, le storie aziendali, l’internazionalizzazione“. Modera la sommelier e comunicatrice del vino Alessandra Corda. dalle ore 15:30 alle 16:30 – EX Magazzini ILVA, in via Fabio Filzi, 10 – Laboratorio : “Osservare l’infinitamente piccolo: il vino al microscopio.” Dimostrazione a cura di Marilena Budroni, Prof.ssa ordinaria di microbiologia agraria Università di Sassari

: “Osservare l’infinitamente piccolo: il vino al microscopio.” Dimostrazione a cura di Marilena Budroni, Prof.ssa ordinaria di microbiologia agraria Università di Sassari dalle ore 16:30 alle 20:30 – EX Magazzini ILVA, in via Fabio Filzi, 10 – Banchi d’assaggio : I vini di oltre 30 cantine sarde, italiane e straniere

: I vini di oltre 30 cantine sarde, italiane e straniere dalle ore 16:30 alle 20:30 – EX Magazzini ILVA, in via Fabio Filzi, 10 – Degustazioni gastronomiche , a cura della Condotta Slow Food Gallura, in collaborazione con il Ristorante La Perla Blu

, a cura della Condotta Slow Food Gallura, in collaborazione con il Ristorante La Perla Blu ore 18:00 – EX Magazzini ILVA, in via Fabio Filzi, 10 – Concerto Matteo Leone Quartet – Scattered House Place, con: Matteo Leone – voce e chitarra Matteo Dessì – chitarra Matteo Muntoni – basso Stefano Vacca – batteria

– Scattered House Place, con:

Lunedì, 26 maggio 2025:

dalle ore 10:00 alle 13:00 – EX Magazzini ILVA, in via Fabio Filzi, 10 – Banchi d’assaggio – I vini di oltre 30 cantine sarde, italiane e straniere (mattinata dedicata agli operatori di settore)

Per maggiori informazioni e a aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al programma vi rimandiamo alle pagine social del Comune di La Maddalena e a quelle dell’evento.

Come arrivare agli ex magazzini ILVA di La Maddalena:

Zooma sulla mappa per conoscere la posizione esatta del magazzino, qui invece gli orari dei traghetti per La Maddalena.

