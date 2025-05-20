Sagra de sa Pardula e Festa di San Nicola 2025 a Orroli: scopri il programma del 24 e 25 maggio 2025!
Due giornate dense di eventi tra riti religiosi, degustazioni tradizionali, musica popolare e aperture straordinarie nel cuore del Sarcidano. Scopri tutte le info, gli eventi e gli orari!
Sagra de sa Pardula e Festa di San Nicola 2025 a Orroli: si svolgerà nel prossimo weekend del 24 e 25 maggio 2025 la Festa di San Nicola a Orroli, che porta con se anche la “Sagra de sa Pardula” e la terza edizione di “Pratzas Obertas“.
Orroli si trova nella provincia del sud Sardegna, nella regione storica del Sarcidano, ed è famoso per ospitare sul suo territorio il “nuraghe Arrubiu“, il più grande della Sardegna, con le sue 21 torri e una superficie di 5mila metri quadrati.
Programma Festa di San Nicola e Sagra de sa Pardula, Orroli:
Sabato, 24 maggio 2025:
- ore 18:00 – Rione San Nicola – Santa messa e processione con, a seguire, la cascata pirotecnica con l’immagine del Santo
- a seguire – Piazza San Nicola – Su Cumbidu: pane, casu e binu a sa rasu
- ore 22:00 – Piazza Verdi – Intrattenimento musicale con Fantasias de ballos
Domenica, 25 maggio 2025:
- ore 08:00 – Via Nuraghe (Punto Ristoro Proloco) – Allestimento e preparazione del pranzo tipico con maialetti arrosto
- ore 09:30 :
- Casa Dessì – Preparazione e degustazione de de Sa Pardula
- Vie del rione San Nicola – Apertura Pratzas Apertas
- Via Nuraghe – Apertura casa del poeta
- Casa Trogu – Apertura museo etnografico, organizzato da “Is Femminas de Arrolli”
- ore 10:00 – Centro storico:
- Processione lungo le vie del paese, con partenza dal sagrato della chiesa di San Nicola, accompagnata dal suono delle launeddas, da cavalieri, trattori e gruppi folk;
- Esposizione agroalimentare e zootecnica, con la collaborazione della Coldiretti Nuoro-Ogliastra
- ore 13:00 – Via Verdi, via Amsicora e via San Nicola – Apertura punti ristoro
- ore 15:00 – Centro storico – Spettacolo di musica itinerante con “Su Cunzertu Antigu de Gavoi”
- ore 15:30 – Centro storico – Preparazione de su crispesu, vestizione della sposa, spiegazione, offerta del caffè, organizzato da “Is Femminas de Arrolli”
- ore 17:00 – Partenza da “Casa Trogu”, Rione di San Nicola, arrivo a “Casa Piras” – Rappresentazione de “su sciugariu”, incontro con lo sposo e invitati, offerta de “su cumbidu” e rappresentazione della preparazione del formaggio, organizzato da “Is Femminas de Arrolli”
- ore 19:00 – Piazza Verdi – Concerto di Maria Luisa Congiu
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti al programma, vi rimandiamo alla pagina Facebook della pro loco di Orroli. Potete contattare gli organizzatori anche al numero di telefono: 340 308 5179
Dove si trova e come arrivare a Orroli:
