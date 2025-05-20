Sagra de sa Pardula e Festa di San Nicola 2025 a Orroli: scopri il programma del 24 e 25 maggio 2025!

Due giornate dense di eventi tra riti religiosi, degustazioni tradizionali, musica popolare e aperture straordinarie nel cuore del Sarcidano. Scopri tutte le info, gli eventi e gli orari!

Sagra de sa Pardula e Festa di San Nicola 2025 a Orroli: si svolgerà nel prossimo weekend del 24 e 25 maggio 2025 la Festa di San Nicola a Orroli, che porta con se anche la “Sagra de sa Pardula” e la terza edizione di “Pratzas Obertas“.

Orroli si trova nella provincia del sud Sardegna, nella regione storica del Sarcidano, ed è famoso per ospitare sul suo territorio il “nuraghe Arrubiu“, il più grande della Sardegna, con le sue 21 torri e una superficie di 5mila metri quadrati.

SCOPRI ADESSO –> Ricetta tradizionale delle pardulas

Programma Festa di San Nicola e Sagra de sa Pardula, Orroli:

Sabato, 24 maggio 2025:

ore 18:00 – Rione San Nicola – Santa messa e processione con, a seguire, la cascata pirotecnica con l’immagine del Santo

con, a seguire, la cascata pirotecnica con l’immagine del Santo a seguire – Piazza San Nicola – Su Cumbidu : pane, casu e binu a sa rasu

: pane, casu e binu a sa rasu ore 22:00 – Piazza Verdi – Intrattenimento musicale con Fantasias de ballos

Domenica, 25 maggio 2025:

ore 08:00 – Via Nuraghe (Punto Ristoro Proloco) – Allestimento e preparazione del pranzo tipico con maialetti arrosto

ore 09:30 : Casa Dessì – Preparazione e degustazione de de Sa Pardula Vie del rione San Nicola – Apertura Pratzas Apertas Via Nuraghe – Apertura casa del poeta Casa Trogu – Apertura museo etnografico , organizzato da “Is Femminas de Arrolli”

ore 10:00 – Centro storico: Processione lungo le vie del paese , con partenza dal sagrato della chiesa di San Nicola, accompagnata dal suono delle launeddas, da cavalieri, trattori e gruppi folk; Esposizione agroalimentare e zootecnica , con la collaborazione della Coldiretti Nuoro-Ogliastra

ore 13:00 – Via Verdi, via Amsicora e via San Nicola – Apertura punti ristoro

ore 15:00 – Centro storico – Spettacolo di musica itinerante con “Su Cunzertu Antigu de Gavoi”

ore 15:30 – Centro storico – Preparazione de su crispesu, vestizione della sposa, spiegazione, offerta del caffè , organizzato da “Is Femminas de Arrolli”

, organizzato da “Is Femminas de Arrolli” ore 17:00 – Partenza da “Casa Trogu”, Rione di San Nicola, arrivo a “Casa Piras” – Rappresentazione de “su sciugariu”, incontro con lo sposo e invitati, offerta de “su cumbidu” e rappresentazione della preparazione del formaggio , organizzato da “Is Femminas de Arrolli”

, organizzato da “Is Femminas de Arrolli” ore 19:00 – Piazza Verdi – Concerto di Maria Luisa Congiu

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti al programma, vi rimandiamo alla pagina Facebook della pro loco di Orroli. Potete contattare gli organizzatori anche al numero di telefono: 340 308 5179

Dove si trova e come arrivare a Orroli:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: