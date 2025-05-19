La XXVII edizione dell’evento animerà il quartiere di Sa Costera con stand, spettacoli, street food, artigianato locale, l’attesa esibizione dei Mamuthones di Mamoiada e il concerto degli Skaosss. Leggi tutti i dettagli e gli orari!

Rassegna Artistico Artigianale “Per la Strada”, edizione 2025 a Iglesias: si svolgerà nel prossimo weekend, il 25 maggio 2025 , la XXVIIma edizione della rassegna artistico artigianale “Per la strada”, che ogni primavera anima il quartiere “Sa Costera” di Iglesias (nel sud ovest della Sardegna).

Protagonisti dell’evento tanti espositori, ma anche musica, animazione, intrattenimento e ottimo street food basato prevalentemente su pietanze tradizionali. Non mancherà l’animazione. con i Mamuthones di Mamoiada, il concerto degli Skaosss e tanto altro ancora.

Da non perdere anche “Aspettando la rassegna“, che si svolgerà invece al sabato (24 maggio 2025).

Ma vediamo subito il programma completo dell’evento. Si inizia sin dal mattino.

Programma Rassegna Artistico Artigianale, Iglesias:

Sabato, 24 maggio 2025 – Aspettando la rassegna:

ore 18:00 – Piazza Municipio – Cerimonia di vestizione dei Mamuthones e Issohadores di Mamoiada

a seguire – Centro storico – Esibizione per le vie del centro, con conclusione piazza Q. Sella

Domenica, 25 maggio 2025:

Per tutta la giornata:

dalle ore 09:00 alle ore 22:00 : Apertura stand, con dimostrazioni ed esposizioni artistiche, artigianali, enogastronomiche, agroalimentari Pranzo e cena , presso i punti ristoro street food



Mattino:

dalle ore 10:30 alle 11:30 – Il Laboratorio delle emozioni con Lorena : creazioni artigianali educative per bambini (solo tramite iscrizione entro il 20 maggio)

: creazioni artigianali educative per bambini (solo tramite iscrizione entro il 20 maggio) ore 11:00 – Inaugurazione 27^ Rassegna Artistico Artigianale in presenza delle autorità, del Gruppo folk città di Iglesias e benedizione in via Sassari

in presenza delle autorità, del Gruppo folk città di Iglesias e benedizione in via Sassari dalle ore 11:00 alle ore 13:00 – Sa Costera Land (piazza Pampino): Baby Park Sa Costera Land : giochi gonfiabili, intrattenimento per i più piccoli, a cura di Angel Eventi Animazione Battesimo della sella e giro sul cavallino , a cura del maneggio “Alle Scuderie”

ore 11:30 – Via Sassari (partenza) – Esibizione itinerante dei gruppi ospiti : Mamuthones e Issohadores di Mamoiada, Gigantes di Sennori Janas di Bosa

:

Pomeriggio:

dalle ore 17:00 alle ore 20:00 – Sa Costera Land (piazza Pampino): Baby Park Sa Costera Land : giochi gonfiabili, intrattenimento per i più piccoli, a cura di Angel Eventi Animazione Battesimo della sella e giro sul cavallino , a cura del maneggio “Alle Scuderie”

dalle ore 17:00 alle 18:00 – Il Laboratorio delle emozioni con Lorena : creazioni artigianali educative per bambini (solo tramite iscrizione entro il 20 maggio)

: creazioni artigianali educative per bambini (solo tramite iscrizione entro il 20 maggio) ore 19:00 – Spettacolo itinerante con Le Janas di Bosa , conclusione in piazza Conte Ugolino.

, conclusione in piazza Conte Ugolino. a seguire – Premiazioni del concorso “Miglior Artigiano 2025” , con l’associazione Culturale Prendas di Iglesias.

, con l’associazione Culturale Prendas di Iglesias. ore 20:30 – Concerto finale con gli Skaosss, a cura di Capricorn Concerti

Cosa si mangia a Iglesias:

Così come lo scorso anno sono tante le proposte tra street food e gastronomia (senza dimenticare pizzerie, ristoranti e kebab di Iglesias):

Arrosti: maialetto, tratalia, salsiccia, porchetta, ecc…

Panadine, culurgiones e fritture tradizionali

Cibo giapponese

Calamari fritti

Panini con carne

Formaggi e Salumi

Prodotti da forno e mustatzeddus

Torrone e dolci tradizionali sardi

Dolci siciliani

Miele

Zucchero filato

E poi:

Birre artigianali

Degustazione di vini locali

Bibite fresche

Liquori tradizionali

Dove si trova il quartiere “Sa Costera”?

Con il termine sa “Sa Costera“, gli iglesienti intendo la parte alta del centro storico, quella che rimane sotto le mura a nord. Il termine deriva da una parola catalana, che significa “sotto un pendio“.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al programma, anche dell’ultimo minuto, vi rimandiamo alla pagina Facebook del “Comitato Quartiere Castello”.

Dove si trova e come arrivare a Iglesias:

