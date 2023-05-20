Sagra del cinghiale 2023 a Trinità d’Agultu: scopri programma e menù di domenica 28 maggio 2023!
Sagra del cinghiale 2023 a Trinità d’Agultu: si svolgerà nella giornata di domenica 28 maggio 2023, a partire dalle ore 13:00, la “Sagra del cinghiale” di Trinità d’Agultu, organizzata dal comitato per la festa patronale della SS Trinità, che si svolgerà invece nel weekend successivo (2, 3, 4 e 5 giugno 2023).
La sagra del cinghiale si svolgerà in piazza IV Novembre a Trinità d’Agultu, nel cuore della “Costa Rossa“, nel nord della Sardegna.
Da segnalare che animazione e i balli di gruppo che proseguiranno per tutto il pomeriggio. Vediamo il programma completo della manifestazione.
Programma Sagra Cinghiale, Trinità d’Agultu:
Domenica, 28 maggio 2023:
- ore 13:00 – Sagra del cinghiale, menù:
- Gnocchetti al sugo di cinghiale
- Spezzatino di cinghiale
- Bicchiere di vino
- dalle ore 16:00 – #ChiBallaViveMeglio: liscio, latino americano e balli di gruppo con Fabrizio Gaia e la ballerina Speranza Tola
- a seguire – Dj set con Mauy Dj
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli e informazioni sul pranzo, incluse eventuali prenotazioni, vi rimandiamo alla pagina Facebook del comitato organizzatore.
Dove si trova e come arrivare in piazza piazza IV Novembre a Trinità d'Agultu:
