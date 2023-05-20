Festa Santissima Trinità 2023 a Trinità d’Agultu: ecco il programma completo del 2, 3, 4 e 5 giugno 2023!
Festa Santissima Trinità 2023 a Trinità d’Agultu: arrivano per la prima volta sul nostro blog i festeggiamenti in onore della SS. Trinità a Trinità d’Agultu, che si svolgeranno dal 2 al 5 giugno 2023.
Il programma della festa patronale di Trinità d’Agultu è infatti imponente. Non solo tanti appuntamenti anche civili, trai quali spicca il concerto de “Le Vibrazioni“, ma ogni serata sarà accompagnata da panini, patatine e servizio bar.
Programma SS Trinità 2023:
Programma religioso e civile:
Venerdì, 2 giugno 2023:
- ore 11:00 – Gara di Tiro a Segno con Carabina
- ore 22:30 – Piazza IV Novembre – Musica con la Trial band
- a seguire – Piazza IV Novembre – Dj Mauy
Sabato, 3 giugno 2023:
- ore 18:00 – Chiesa Antica – I vespri
- ore 18:30 – Santa Messa
- ore 21:30 – Piazza Pietro Addis – Dj Set con:
- Boro Boro
- Da Brozz
- Jas & Jas
- Chris Loi
Domenica, 4 giugno 2023:
- ore 10:00 – Vie del paese – Processione accompagnata dalla confraternita di Santa Croce, con partenza dalla chiesa antica. Partecipano i gruppi folk La Trinitai, Li Frueddhi Tiltesi, Lungoni 1970, dalla banda musicale di Aggius e dai cavalieri
- ore 11:00 – Chiesa nuova – Santa Messa, accompagnata dal coro della confraternita Santa Croce
- ore 18:00 – Piazza IV Novembre – Esibizione del gruppo folk La Trinitai, con il fisarmonicista Paolo Canu
- ore 22:00 – Piazza Pietro Addis –
Le Vibrazioni in concertoRINVIATO per indisponibilità del cantante della band, Francesco Sarcina
- a seguire – Piazza IV Novembre – Dj set con Cecchini e Mauy
Lunedì, 5 giugno 2023:
- ore 16:00 – Piazza IV Novembre:
- Giochi in piazza per grandi e piccini
- Gara di Carruleddi a cuscinetti
- ore 21:30 – Piazza IV Novembre – Balla che ti passa con Cristiano Fara: liscio, latino americano e balli di gruppo
Dove dormire a Trinità d’Agultu:
Un bel programma su più giornate a Trinità d’Agultu, se volete godervelo appieno e venite da lontano, potreste voler dormire nel borgo gallurese. Eccovi le strutture ricettive di Trinità d’Agultu da non perdere.
Per maggiori info e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti dell’ultim’ora vi consigliamo di seguire la pagina Facebook degli organizzatori: Festa patronale SS. Trinità.
Dove si trova Trinità d’Agultu e come arrivarci:
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp