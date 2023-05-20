Festa Santissima Trinità 2023 a Trinità d’Agultu: arrivano per la prima volta sul nostro blog i festeggiamenti in onore della SS. Trinità a Trinità d’Agultu, che si svolgeranno dal 2 al 5 giugno 2023 .

Il programma della festa patronale di Trinità d’Agultu è infatti imponente. Non solo tanti appuntamenti anche civili, trai quali spicca il concerto de “Le Vibrazioni“, ma ogni serata sarà accompagnata da panini, patatine e servizio bar.

Programma SS Trinità 2023:

Programma religioso e civile:

Venerdì, 2 giugno 2023:

ore 11:00 – Gara di Tiro a Segno con Carabina

ore 22:30 – Piazza IV Novembre – Musica con la Trial band

a seguire – Piazza IV Novembre – Dj Mauy

Sabato, 3 giugno 2023:

ore 18:00 – Chiesa Antica – I vespri

ore 18:30 – Santa Messa

ore 21:30 – Piazza Pietro Addis – Dj Set con: Boro Boro Da Brozz Jas & Jas Chris Loi

con:

Domenica, 4 giugno 2023:

ore 10:00 – Vie del paese – Processione accompagnata dalla confraternita di Santa Croce , con partenza dalla chiesa antica. Partecipano i gruppi folk La Trinitai, Li Frueddhi Tiltesi, Lungoni 1970, dalla banda musicale di Aggius e dai cavalieri

, con partenza dalla chiesa antica. Partecipano i gruppi folk La Trinitai, Li Frueddhi Tiltesi, Lungoni 1970, dalla banda musicale di Aggius e dai cavalieri ore 11:00 – Chiesa nuova – Santa Messa , accompagnata dal coro della confraternita Santa Croce

, accompagnata dal coro della confraternita Santa Croce ore 18:00 – Piazza IV Novembre – Esibizione del gruppo folk La Trinitai , con il fisarmonicista Paolo Canu

, con il fisarmonicista Paolo Canu ore 22:00 – Piazza Pietro Addis – Le Vibrazioni in concerto RINVIATO per indisponibilità del cantante della band, Francesco Sarcina

per indisponibilità del cantante della band, Francesco Sarcina a seguire – Piazza IV Novembre – Dj set con Cecchini e Mauy

Lunedì, 5 giugno 2023:

ore 16:00 – Piazza IV Novembre: Giochi in piazza per grandi e piccini Gara di Carruleddi a cuscinetti

ore 21:30 – Piazza IV Novembre – Balla che ti passa con Cristiano Fara: liscio, latino americano e balli di gruppo

Dove dormire a Trinità d’Agultu:

Un bel programma su più giornate a Trinità d’Agultu, se volete godervelo appieno e venite da lontano, potreste voler dormire nel borgo gallurese. Eccovi le strutture ricettive di Trinità d’Agultu da non perdere.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti dell’ultim’ora vi consigliamo di seguire la pagina Facebook degli organizzatori: Festa patronale SS. Trinità.

Dove si trova Trinità d’Agultu e come arrivarci:

