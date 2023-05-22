L’attesa è quasi finita: sabato 24 e domenica 25 maggio , la Sardegna si prepara ad accogliere l’edizione 2025 di “Cantine Aperte“, la celebre manifestazione promossa dal Movimento del Turismo del Vino, giunta alla sua 32esima edizione nazionale.

Quest’anno, l’Isola si distingue con un’offerta particolarmente ricca: ben 13 cantine apriranno le loro porte, promettendo un’esperienza da record per enoturisti e appassionati desiderosi di esplorare le eccellenze vinicole sarde.

Cinque di queste perle enologiche accoglieranno i visitatori sabato 24, quattro saranno aperte esclusivamente domenica 25, mentre altre quattro offriranno un’esperienza completa estesa ad entrambe le giornate.

L’obiettivo è chiaro: far scoprire non solo i vini, ma anche le storie, i territori e le persone che rendono unico il panorama vitivinicolo sardo.

Le degustazioni saranno il cuore dell’evento, ma verranno affiancate da un ventaglio di attività pensate per coinvolgere tutti i sensi e tutte le età. Si spazierà dai wine festival ai percorsi sensoriali, da lezioni approfondite sul vino a degustazioni guidate da esperti. Non mancheranno momenti culturali con mostre fotografiche e intrattenimento musicale, che vedrà alternarsi concerti rock e di musica country.

Una particolare attenzione sarà dedicata anche ai più piccoli, con l’organizzazione di sessioni di disegno creativo tra i filari e laboratori dedicati alla lavorazione artistica del sughero, per insegnare il riutilizzo creativo dei tappi.

I programmi, in continuo aggiornamento, includono visite guidate in cantina, tour tra i vigneti alla scoperta delle erbe spontanee, e masterclass tematiche sulla storia del vino, la produzione in anfora e l’affascinante mondo della bottarga, con focus su produzione e abbinamenti. Il tutto sarà impreziosito da street food di qualità, musica live e dj set.

Programma Cantine Aperte in Sardegna:

Sabato 24 e domenica 25 giugno 2025:

Per maggiori informazioni e prenotazioni: per maggiori info e prenotazioni, trovate maggiori dettagli, eventuali aggiornamenti e i numeri di telefono da chiamare, cliccando o premendo sul nome delle cantine nell’elenco qui sotto.

ATTENZIONE: Per partecipare a molte iniziative è richiesta la prenotazione anticipata, consigliamo vivamente di verificare in anticipo. Quanto a programma e orari considerateli di massima, valgono solo quelli presenti sui siti ufficiali o sui canali social delle singole cantine. Per Surrau e Ledà d’Ittiri non abbiamo trovato altre indicazioni online.

L’articolo è ancora in aggiornamento.

Cantine Aperte nel Sud Sardegna:

Cantine Aperte nel Centro Sardegna:

Quartomoro di Sardegna (Marrubiu, Terralbese) – Sabato 24 maggio (17:00 – 23:00)

(Marrubiu, Terralbese) – Sabato 24 maggio (17:00 – 23:00) Azienda Vinicola Contini (Cabras, Sinis) – Domenica 25 maggio (11:00 – 21:00)

Cantine Aperte nel Nord Sardegna:

Nuraghe Crabioni (Sorso, Romangia) – Sabato 24 maggio (12:00 – 20:00)

(Sorso, Romangia) – Sabato 24 maggio (12:00 – 20:00) Surrau (Arzachena, Gallura) – Sabato 24 e Domenica 25 maggio (10:00 – 21:00)

(Arzachena, Gallura) – Sabato 24 e Domenica 25 maggio (10:00 – 21:00) Ledà d’Ittiri (Alghero, Nurra) – Sabato 24 e Domenica 25 maggio (15:00 – 20:00)

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per eventuali aggiornamenti, anche dell’ultimo minuto, o per vedere le cantine aperte a livello nazionale vi rimando al sito ufficiale della manifestazione. Vi consiglio però anche di controllare le pagine Facebook / Instagram delle cantine partecipanti in Sardegna linkate nel corso dell’articolo.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: