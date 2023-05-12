Eventi del fine settimana del 12, 13 e 14 maggio 2023 in Sardegna: partiamo dalla buona notizia, sarà un altro weekend da ricordare in Sardegna, con tante feste religiose, sagre e concerti. La notizia meno buona è che per la giornata di sabato è previsto diffuso maltempo, perciò molti degli eventi che si dovevano tenere all’aperto stanno venendo rinviati. Tutto bene invece per stasera e per la giornata di domenica.

Ma andiamo con ordine, è il weekend della grande “Festa di San Simplicio” a Olbia, con la saga delle cozze, i nomadi e l’atteso live di Giusy Ferreri, ma è anche il fine settimana nel quale in mezza Sardegna si festeggia Sant’Isidoro, protettore dei campi e patrono degli agricoltori, con eventi in così tanti paesi che neanche noi siamo riusciti a tracciarli tutti!

Ma sono previsti festeggiamenti anche per Santa Vittoria, Santa Caterina, Sant’Ignazio da Laconi, Nostra Signora di Fatima (da non perdere la “Sagra del pesce” e “Shade” a La Caletta di Siniscola) e via dicendo (è in corso per esempio anche la festa patronale di Viddalba).

Continuano anche gli eventi della “Primavera nel cuore della Sardegna“, versione primaverile di Autunno in Barbagia, che in questo terzo appuntamento fa tappa a Villagrande Strisaili e Silanus. Tra le sagre da segnalare la “Sagra della mandorla” a Villanovafranca.

Grande protagonista anche la cultura, con “Monumenti Aperti” in ben 14 località, tra le quali spiccano Alghero e Carbonia. Sabato invece sarà la “Notte dei Musei” con numerosi musei nell’isola che prolungheranno l’ingresso serale vendendo i biglietti al prezzo simbolico di 1 euro.

RINVIATI : la “Sagra del maialetto e delle lumache” al parco di Terramaini di Cagliari (al ponte del 2 giugno 2023), la “Sagra de S’antunna” a Norbello, “Sa die de su ‘inu” a Uri e “Cantigos e Binos” a Pozzomaggiore. Aggiorneremo l’articolo fino a sabato mattina, per vedere se ci saranno altri rinvii o annullamenti, almeno tra gli eventi che abbiamo messo in evidenza con le foto.

IMPORTANTE : prima di partire, verifica sempre gli ultimi aggiornamenti disponibili con i link fonte alle pagine social degli organizzatori che inseriamo in ogni articolo (nella sezione “Per maggiori info e aggiornamenti” di ogni articolo). Talvolta infatti, potrebbero esserci cambiamenti al programma e persino rinvii di eventi, dei quali non siamo venuti a conoscenza!

Tutti gli eventi in Sardegna:

