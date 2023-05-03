Festa della montagna 2023 a Nuxis: ecco il programma di domenica 7 maggio 2023!
Festa della montagna 2023 a Nuxis: nuova festa della montagna nel Sulcis, dopo la Pantaleo Fest a Santadi dello scorso weekend, ci spostiamo di una manciata di chilometri fino a Nuxis. La festa della montagna di Nuxis si svolgerà infatti nella giornata di domenica 7 maggio 2023, con una camminata nei boschi, più pranzo (gradita la prenotazione, numeri di telefono a fine articolo).
Programma della Festa della montagna, Nuxis:
Domenica, 7 maggio 2023:
- ore 08:30 – Piazza S. Satta – Ritrovo
- ore 09:00 – Partenza con mezzo proprio per la località di “Sa mata de su landiri druci“, presso incrocio per Monti Nieddu (area adibita a parcheggio)
- ore 09:30 – Trekking a piedi attraverso il sentiero nel bosco fino all’area ristoro di Su Tipu, tra bellezze ambientali e vecchie carbonaie. Durata percorso 2 ore e mezza circa, difficoltà medio bassa, gradita prenotazione
- ore 12:30 – Area ristoro su Tipu – Pranzo a base di prodotti tipici
Per info e prenotazioni:
- 347 007 88 44
- 349 465 12 57
- 340 717 11 69
Per eventuali aggiornamenti, consultate anche la pagina Facebook della pro loco di Nuxis.
Curiosità su Nuxis:
LO SAPEVI? A Nuxis c’è il ristorante di uno dei più importanti chef sardi –> Ristorante Letizia a Nuxis, di Chef Fanutza, il Re dei funghi
Dove si trova e come arrivare a Nuxis:
