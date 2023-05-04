Festa Nostra Signora di Zuradili 2023 a Marrubiu: sono tante le feste religiose importanti in Sardegna, oggi parliamo della Festa Nostra Signora di Zuradili che si svolge a Marrubiu e che prevede la processione a piedi dal paese fino alla località di Zuradili, alle pendici del Monte Arci, dove si trovano una folta pineta, una fonte e una chiesetta campestre.

E’ qui che si svolge il cuore della festa che quest’anno sarà il dal 1° al 13 maggio 2023 (la data varia perché la processione si svolge il sabato precedente la prima domenica di maggio). A Zuradili – scrive il sito del Comune – si trovava l’antico insediamento che diede poi origine a Marrubiu.

Vediamone assieme il programma religioso e civile, spicca il concerto di Shade al sabato (al parco di Zuradili) e i giochi gonfiabili gratuiti per i bambini e i balli sardi la domenica, il concerto degli Janas e i fuochi d’artificio il lunedì.

Programma Festa Nostra Signora di Zuradili 2023:

Lunedì, 1 maggio 2023:

ore 18:00 – Apertura del mese di maggio, rosario e Santa Messa

Martedì, 2 maggio 2023:

ore 19:00 – Accoglienza del simulacro della Vergine restaurato alla pietra di “Pranu cerbus”. Preghiera di benedizione del simulacro e processione verso la chiesa parrocchiale

Mercoledì, 3 maggio 2023:

ore 18:00 – Rosario

a seguire – Vestizione dell’antico simulacro restaurato

Giovedì, 4 maggio 2023:

ore 16:00 – Esposizione dell’eucarestia per la preghiera personale

dalle ore 16:30 alle 19:00 – Confessioni

ore 19:00 – Lectio divina e benedizione eucaristica

Venerdì, 5 maggio 2023:

dalle ore 10:30 alle 12:00 – Confessioni

dalle ore 16:00 alle 18:00 – Confessioni

ore 18:00 – Rosario comunitario

ore 18:30 – Eucarestia per tutti gli ammalati

Sabato, 6 maggio 2023:

ore 16,00 – Processione con il simulacro della Madonna e di San Demetrio, con partenza dalla chiesa parrocchiale per la chiesetta al monte

, con partenza dalla chiesa parrocchiale per la chiesetta al monte ore 18:30 – Località Zuradili – Arrivo al monte e Santa Messa sul sagrato

ore 20:30 – Deamistade in concerto (gruppo cover)

ore 22:30 – Località Zuradili – Shade in concerto

a seguire – Località Zuradili – Djset con dj Sandro Murru

Domenica, 7 maggio 2023:

ore 08:30 – Chiesa Parrocchiale – Celebrazione Santa Messa

ore 10:45 – Località Zuradili – Processione, Santa Messa e scioglimento del voto

, Santa Messa e scioglimento del voto ore 13:30 – Pranzo sociale

dalle ore 15:00 alle 17:00 – Spettacolo di magia e intrattenimento per bambini

dalle ore 17:00 – Balli sardi

ore 18:30 – Località Zuradili – Visita dell’arcivescovo Padre Roberto, Rosario e Vespri

Lunedì, 8 maggio 2023:

ore 10:30 – Preghiera al monte e possibilità di confessarsi

ore 16:00 – Località Zuradili – Processione con il simulacro della Madonna e rientro nella chiesa parrocchiale

ore 18:30 – Sagrato Chiesa Parrocchiale – Celebrazione della Santa Messa

a seguire – Rinfresco offerto dal comitato

ore 20:30 – Sagrato della chiesa – Concerto degli Janas

ore 22:30 – Campo sportivo – Fuochi d’artificio

Sabato, 13 maggio 2023:

Estrazione dei biglietti vincenti della lotteria

ore 22:00 – Piazza Amsicora – Serata conclusiva a sorpresa

Percorsi naturalistici da Zuradili:

Faccio notare che da Zuradili partono numerosi sentieri naturalistici verso il Monte Arci, trovate qui la descrizione dei percorsi:

Da Zuradili a S’Ortu de Sisinni Garau

Da Zuradili a Dispensa Muros

Da Zuradili a Pranu Ollionis a sa Trebina Longa

Da Dispensa Muros a Dispensa Ceddus

Da Zuradili a Sa Mitza de Procufuraus

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Vi consiglio di consultare sia il sito del Comune di Marrubiu per informazioni più generali sulla festa che la pagina Facebook dell’evento per avere info più dettagliate sugli appuntamenti del 2023.

Dove si trova e come arrivare a Zuradili:

Copyright: foto dalla pagina Facebook della Leva 73 di Marrubiu che organizza l’evento.

