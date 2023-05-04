Festa Nostra Signora di Zuradili 2023 a Marrubiu: Ecco il programma del 6, 7, 8 e 13 maggio 2023!
Festa Nostra Signora di Zuradili 2023 a Marrubiu: sono tante le feste religiose importanti in Sardegna, oggi parliamo della Festa Nostra Signora di Zuradili che si svolge a Marrubiu e che prevede la processione a piedi dal paese fino alla località di Zuradili, alle pendici del Monte Arci, dove si trovano una folta pineta, una fonte e una chiesetta campestre.
E’ qui che si svolge il cuore della festa che quest’anno sarà il dal 1° al 13 maggio 2023 (la data varia perché la processione si svolge il sabato precedente la prima domenica di maggio). A Zuradili – scrive il sito del Comune – si trovava l’antico insediamento che diede poi origine a Marrubiu.
Vediamone assieme il programma religioso e civile, spicca il concerto di Shade al sabato (al parco di Zuradili) e i giochi gonfiabili gratuiti per i bambini e i balli sardi la domenica, il concerto degli Janas e i fuochi d’artificio il lunedì.
Programma Festa Nostra Signora di Zuradili 2023:
Lunedì, 1 maggio 2023:
- ore 18:00 – Apertura del mese di maggio, rosario e Santa Messa
Martedì, 2 maggio 2023:
- ore 19:00 – Accoglienza del simulacro della Vergine restaurato alla pietra di “Pranu cerbus”. Preghiera di benedizione del simulacro e processione verso la chiesa parrocchiale
Mercoledì, 3 maggio 2023:
- ore 18:00 – Rosario
- a seguire – Vestizione dell’antico simulacro restaurato
Giovedì, 4 maggio 2023:
- ore 16:00 – Esposizione dell’eucarestia per la preghiera personale
- dalle ore 16:30 alle 19:00 – Confessioni
- ore 19:00 – Lectio divina e benedizione eucaristica
Venerdì, 5 maggio 2023:
- dalle ore 10:30 alle 12:00 – Confessioni
- dalle ore 16:00 alle 18:00 – Confessioni
- ore 18:00 – Rosario comunitario
- ore 18:30 – Eucarestia per tutti gli ammalati
Sabato, 6 maggio 2023:
- ore 16,00 – Processione con il simulacro della Madonna e di San Demetrio, con partenza dalla chiesa parrocchiale per la chiesetta al monte
- ore 18:30 – Località Zuradili – Arrivo al monte e Santa Messa sul sagrato
- ore 20:30 – Deamistade in concerto (gruppo cover)
- ore 22:30 – Località Zuradili – Shade in concerto
- a seguire – Località Zuradili – Djset con dj Sandro Murru
Domenica, 7 maggio 2023:
- ore 08:30 – Chiesa Parrocchiale – Celebrazione Santa Messa
- ore 10:45 – Località Zuradili – Processione, Santa Messa e scioglimento del voto
- ore 13:30 – Pranzo sociale
- dalle ore 15:00 alle 17:00 – Spettacolo di magia e intrattenimento per bambini
- dalle ore 17:00 – Balli sardi
- ore 18:30 – Località Zuradili – Visita dell’arcivescovo Padre Roberto, Rosario e Vespri
Lunedì, 8 maggio 2023:
- ore 10:30 – Preghiera al monte e possibilità di confessarsi
- ore 16:00 – Località Zuradili – Processione con il simulacro della Madonna e rientro nella chiesa parrocchiale
- ore 18:30 – Sagrato Chiesa Parrocchiale – Celebrazione della Santa Messa
- a seguire – Rinfresco offerto dal comitato
- ore 20:30 – Sagrato della chiesa – Concerto degli Janas
- ore 22:30 – Campo sportivo – Fuochi d’artificio
Sabato, 13 maggio 2023:
- Estrazione dei biglietti vincenti della lotteria
- ore 22:00 – Piazza Amsicora – Serata conclusiva a sorpresa
Dove si trova e come arrivare a Zuradili:
