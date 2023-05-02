Sagra della Primavera 2023 a Nuraminis: arriva per la prima volta sul nostro blog la “Sagra della Primavera” a Nuraminis, che quest’anno arriva alla sua quarta edizione. L’appuntamento è per domenica 7 maggio 2023 presso il parco di San Lussorio, con protagonisti assoluti gli asparagi e le mandorle di Nuraminis. Siamo nel sud Sardegna.

Programma Sagra della Primavera, Nuraminis:

Domenica, 7 maggio 2023:

ore 10:30 – Apertura degli stand di produttori, artigiani e hobbisti

ore 11:30 – Anteprima della Seuinstreet band

ore 13:00 – Degustazione di piatti tipici tradizionali , con prenotazione sul posto

ore 16:00 – Pasticceri in campo, gara di dolci alle mandorle

ore 17:00 – Passeggiata verde tra i campi di asparagi e dimostrazione di taglio e lavorazione

ore 18:00 – Esibizione della Seuinstreet band

ore 19:00 – Premiazione, ringraziamenti e saluti

Sarà visitabile anche la chiesetta di San Lussorio, che rientra nell’elenco dei “Monumenti Aperti” a Nuraminis. In mattinata inoltre, dimostrazione della lavorazione del formaggio e del pane, oltre alla degustazione di un buon vino.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti, anche dell’ultimo momento, vi rimandiamo alla pagina Facebook della pro loco di Nuraminis, che organizza l’evento.

Dove si trova e come arrivare a Nuraminis:

Arrivare a Nuraminis è molto facile, si trova infatti a due passi dalla SS131, si entra da uno dei pochi incroci a raso rimasti dell’arteria sarda, a pochi chilometri da Cagliari. In realtà però, il parco di San Lussorio, che si trova presso la chiesetta campestre di San Lussorio, è posizionato dall’altra parte della SS131 rispetto al paese, in direzione di Serramanna. Il cursore rosso sulla mappa è posizionato proprio sul parco.

