Sagra della Primavera 2023 a Nuraminis: scopri adesso il programma completo di domenica 7 maggio 2023!
Sagra della Primavera 2023 a Nuraminis: arriva per la prima volta sul nostro blog la “Sagra della Primavera” a Nuraminis, che quest’anno arriva alla sua quarta edizione. L’appuntamento è per domenica 7 maggio 2023 presso il parco di San Lussorio, con protagonisti assoluti gli asparagi e le mandorle di Nuraminis. Siamo nel sud Sardegna.
Programma Sagra della Primavera, Nuraminis:
Domenica, 7 maggio 2023:
- ore 10:30 – Apertura degli stand di produttori, artigiani e hobbisti
- ore 11:30 – Anteprima della Seuinstreet band
- ore 13:00 – Degustazione di piatti tipici tradizionali, con prenotazione sul posto
- ore 16:00 – Pasticceri in campo, gara di dolci alle mandorle
- ore 17:00 – Passeggiata verde tra i campi di asparagi e dimostrazione di taglio e lavorazione
- ore 18:00 – Esibizione della Seuinstreet band
- ore 19:00 – Premiazione, ringraziamenti e saluti
Sarà visitabile anche la chiesetta di San Lussorio, che rientra nell’elenco dei “Monumenti Aperti” a Nuraminis. In mattinata inoltre, dimostrazione della lavorazione del formaggio e del pane, oltre alla degustazione di un buon vino.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti, anche dell’ultimo momento, vi rimandiamo alla pagina Facebook della pro loco di Nuraminis, che organizza l’evento.
Dove si trova e come arrivare a Nuraminis:
Arrivare a Nuraminis è molto facile, si trova infatti a due passi dalla SS131, si entra da uno dei pochi incroci a raso rimasti dell’arteria sarda, a pochi chilometri da Cagliari. In realtà però, il parco di San Lussorio, che si trova presso la chiesetta campestre di San Lussorio, è posizionato dall’altra parte della SS131 rispetto al paese, in direzione di Serramanna. Il cursore rosso sulla mappa è posizionato proprio sul parco.
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp