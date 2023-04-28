Eventi del ponte del 1 maggio 2023 in Sardegna: se lo scorso fine settimana è stato bellissimo per il gran numero di eventi e sagre, questo ponte del 28, 29, 30 aprile e 1 maggio 2023 è ancora più impressionante, con ancora più eventi di rilievo, tra fede, devozione, sagre, street food e concerti in onore dei lavoratori.

Si parte, come ovvio, dalla grande Festa di Sant’Efisio, che pur svolgendosi tra Cagliari e Pula, coinvolge in realtà tutta la Sardegna, con decine di gruppi folk e centinaia di figuranti e cavalieri in arrivo da tutta l’isola. A Olmedo intanto, negli stessi giorni, si festeggia Nostra Signora di Talia, mentre a Decimomannu è la volta della festa di maggio per Santa Greca.

Partono oggi invece i festeggiamenti per Sa die de sa Sardigna, con eventi di rilievo per tutto il fine settimana tra Cagliari, Sassari, Bono, Nuoro e numerosi altri paesi.

E poi le sagre: sagra dei carciofi a Masainas, del gattò a Gonnostramatza, degli asparagi a Tissi, della pecora arrosto a Nule, delle fave a Pauli Arbarei, la grande festa della Birra di La Caletta a Siniscola e quella dello street food a Porto Torres. Più tante feste alla riscoperta delle usanze e dei piatti tradizionali di tanti paesi da Escolca a Bessude, da Mores a Pattada, da Girasole a Mogoro, da Dorgali a Santadi e tanti altri borghi.

Quindi la musica e i concerti per il Primo Maggio, da Olbia a Sorso, da Cagliari a San Gavino, da Bosa a Marceddì, da Porto Ferro al già citato Porto Torres. Insomma, stavolta come non mai ce n’è davvero per tutti i gusti!

Ma tutto questo è solo un assaggio, andiamo subito a scoprire i programmi di questi e altri eventi del weekend del 28, 29, 30 aprile e 1 maggio 2023 in Sardegna . Dovete solo scegliere uno dei link qui sotto, in base all’area geografica di vostro interesse. Iscrivetevi al nostro canale Telegram per non perdervi neanche una data!

Tutti gli eventi in Sardegna:

— LINK CORRETTI (contattami subito se noti un errore) —

Vi ricordiamo infine che in caso di refusi o segnalazioni di nuovi eventi potete inviarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata.

Autovelox in Sardegna : prima di partire controllate se lungo strada ci sono postazioni autovelox della polizia stradale.

Importante : prima di partire, verifica sempre gli ultimi aggiornamenti disponibili con i link fonte alle pagine social degli organizzatori che inseriamo in ogni articolo (nella sezione “Per maggiori info e aggiornamenti” di ogni articolo). Talvolta infatti, potrebbero esserci cambiamenti al programma e persino rinvii di eventi, dei quali non siamo venuti a conoscenza!

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Cagliari, Sassari, Sorso, Nuoro – Sa die de sa Sardigna – in corso, fino al 30 aprile 2023:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno:

Ricordiamoci che anche le nostre campagne hanno bisogno di aiuto e di ripartire, mangiamo sardo e secondo tradizione.