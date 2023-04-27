Primo Maggio sulla baia di Porto Ferro: scopri il programma completo del 29, 30 aprile e 1 maggio 2023!

Primo Maggio sulla baia di Porto Ferro: anche per questo ponte del Primo Maggio in Sardegna è tutto un pullulare di iniziative, a partire dai concerti, grande classico divenuto diffuso in tutta Italia, dopo che i sindacati per anni hanno organizzato il classico “concertone” in piazza a Roma.

E.. 20! Venti anni in tre giorni:

Il “Primo Maggio sulla baia” nasce dai festeggiamenti per i 20 anni di attività del Baretto di Porto Ferro, che si trova sull’omonima spiaggia Bandiera blu di Sassari, anche se fisicamente più vicina ad Alghero (scopri adesso le 10 spiagge più belle di Alghero e dintorni). Baretto di Porto Ferro che noi conosciamo già per i tanti festival musicali organizzati, a partire da quello dedicato al blues, che si svolge ogni estate al tramonto: il “Blues Sunset Festival“.

Tanto che il nome vero dell’evento è “E.. 20! Venti anni in tre giorni”, per tre giorni di festeggiamenti con tante attività – il 29, 30 aprile e 1 maggio 2023 – che vanno dall’arte al sociale, dall’ambiente alla musica, dall’intrattenimento alla convivialità, in compagnia di Danzeventi, della Scuola di Danza Estemporada, di alcuni dei più interessanti birrifici artigianali dell’Isola, del Circo On The Beach, delle proiezioni video e della mostra fotografica.

E, soprattutto, lo sottolineiamo, ci sarà tanta musica tra dj set e live, per rievocare: “l’età del reggae”, “l’età del rock” e “l’età moderna” del Baretto.

Infine grigleria attiva dalle ore 12:00 alle 21:00 con a disposizione il nuovissimo menù.

Programma Primo Maggio sulla baia di Porto Ferro:

Sabato, 29 aprile 2023:

ore 15:00 – Presentazione e degustazione di birre artigiana li che accompagneranno poi sui tavolini ed al bancone l’intera stagione del Baretto e dei suoi ospiti. Sullo sfondo i dj set di Slania e Lu Profeta .

li che accompagneranno poi sui tavolini ed al bancone l’intera stagione del Baretto e dei suoi ospiti. Sullo sfondo i . ore 19:00 – Videodrome di Maddy & Dave : “I nostri 20 anni in musica”, viaggio di immagini suoni volti e parole che racconterà a cavallo fra emozioni e riscoperta 4 lustri di note del baretto.

: “I nostri 20 anni in musica”, viaggio di immagini suoni volti e parole che racconterà a cavallo fra emozioni e riscoperta 4 lustri di note del baretto. a seguire – Dj set di Davide Merlini

Domenica, 30 aprile 2023:

dalle ore 10:00 : Beach Handball , in collaborazione con la società sportiva Verde Azzurro Handball Sassari Free Surf con i partner e vicini di casa della Bonga Surf School Spettacolo di Caterina e Manu , Pulizia della spiaggia , a cura di Vosma, Piccolo corso di approccio all’equitazione attivato e gestito in collaborazione con il maneggio Tre Stelle Sa Mandra Presentazione delle attività del Ceas Baratz .

ore 11:00 – Dj set con Dj Jahlsass

ore 15:00 – Dj set con Dj Padrino

ore 17:00 – Dj set con Dj Shit

ore 21:00 – Dj set con Dj Sergione

Lunedì, 1 maggio 2023:

dalle ore 10:00 : Beach Handball , in collaborazione con la società sportiva Verde Azzurro Handball Sassari Free Surf con i partner e vicini di casa della Bonga Surf School Spettacolo di Caterina e Manu , Pulizia della spiaggia , a cura di Vosma, Piccolo corso di approccio all’equitazione attivato e gestito in collaborazione con il maneggio Tre Stelle Sa Mandra Presentazione delle attività del Ceas Baratz .

ore 11:00 – Dj set con Neia Dendè

ore 15:00 – Dj set con Miss Vaitea

ore 19:00 – Anticipazione del Blues Sunset Festival , con il concerto che aprirà ufficialmente la stagione di eventi e festival. La straordinaria voce della cantante Lakeetra Knowles sarà accompagnata dalla resident band di Porto Ferro: la BluesSusnet Band .

, con il concerto che aprirà ufficialmente la stagione di eventi e festival. La straordinaria voce della cantante sarà accompagnata dalla resident band di Porto Ferro: la . ore 21:00 – Dj set con Bonga Dj

