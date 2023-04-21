Eventi del ponte del 25 aprile 2023 in Sardegna: salve ragazzi, è da tanti giorni che sto lavorando come un matto per stilare la lista degli appuntamenti da non perdere in questi weekend di primavera, dal ponte del 25 aprile a quello del 1 maggio. Volevo ringraziare tutti gli organizzatori, comitati e via dicendo che mi stanno mandando maree di segnalazioni. Perché, ve lo dico subito, questo lungo weekend del 21, 22, 23, 24 e 25 aprile 2023 , sarà davvero da eccezionale.

Ci sono così tanti eventi che sarà difficilissimo scegliere, per fortuna molti si sviluppano su più giornate quindi si può scegliere ad esempio di andarsi a vedere Bob Sinclair a Cagliari, di andare alla grandiosa festa della birra di Bosa, fare un salto alla sagra delle fragole o a quella degli agrumi o a quella degli asparagi, o della vitella, o del carciofo, o del pani saba o del pani arrubiu e via dicendo.

E ancora divertirsi alle tante feste della primavera (“beranu“) o con il raduno regionale dedicato a Harry Potter, e partecipare ai festeggiamenti di Sant’Antioco nella cittadina sulcitana (o San Marco a Fertilia con il dj set di Samuel dei Subsonica, o San Costantino Magno a Siamaggiore con Tazenda e Dress in black o San Giorgio a Bonnanaro con i Nomadi e in mezza Sardegna).

Ma tutto questo è solo un assaggio, andiamo subito a scoprire i programmi di questi e altri eventi del weekend del 21, 22, 23, 24 e 25 aprile 2023 in Sardegna . Dovete solo scegliere uno dei link qui sotto, in base all’area geografica di vostro interesse. Iscrivetevi al nostro canale Telegram per non perdervi neanche una data!

Tutti gli eventi in Sardegna:

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Tra gli eventi diffusi in Sardegna da citare le tante manifestazioni in occasione della “Festa della Liberazione” il 25 aprile 2023 e le Giornata della Terra @PlasticFree con tanti eventi in tutta l’Isola il 22 e 23 aprile 2023.

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno:

