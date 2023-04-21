Skunk Anansie in concerto a Cagliari il 9 giugno 2023. Biglietti in vendita da oggi, ecco dove!
Skunk Anansie in concerto a Cagliari il 9 giugno 2023: attivano a Cagliari gli Skunk Anansie, la celebre band britannica capitanata all’iconica Skin, che l’anno prossimo compiranno 30 anni di carriera, con cinque milioni di dischi venduti in tutto il mondo.
L’appuntamento è per venerdì 9 giugno 2023 alla Fiera di Cagliari, per l’anteprima del 17ma edizione del “Karel Music Expo“, festival delle culture resistenti ideato e organizzato dalla cooperativa Vox Day, in programma dal 31 agosto al 2 settembre 2023.
La musica degli Skunk Anansie è stata definita come un’amalgama di heavy metal e musica di protesta rabbiosa, nera e femminista, con testi politicizzati e influenze ibride di funk, blues, punk rock, reggae e hip hop. In realtà ciò che colpisce della band è l’energia che riesce sempre a proiettare sull’ascoltatore, assieme al carisma e alla voce unica di Skin. Sarà un grande spettacolo live!
Il gruppo è formato dalla cantante Skin (Deborah Dyer), Cass (Richard Lewis) al basso e seconda voce, Ace (Martin Kent) alla chitarra e cori, e Mark Richardson alla batteria.
Biglietti in vendita adesso (<– clicca qui):
I biglietti sono in vendita dalle ore 12:00 di venerdì 21 aprile 2023, questi i prezzi:
- 59 euro online più diritti di prevendita
- 70 euro al botteghino la sera stessa del concerto
- 45 euro per gli under 25 (dietro presentazione di un documento di identità), che potranno anche prenotarsi inviando una mail all’indirizzo info@voxday.com inserendo nome, cognome e data di nascita.
Programma concerto Skunk Anansie, Cagliari:
Venerdì, 9 giugno 2023:
- ore 17:30 – Apertura botteghino Fiera
- ore 19:30 – Apertura cancelli
- ore 21:00 – Fiera di Cagliari – Ingresso Piazzale Marco Polo:
- Opening band: Black Black Istanbul
- Concerto Skunk Anansie
Dove dormire a Cagliari a prezzi economici:
Questo concerto è una grande occasione, di quelle che capitano solo una volta nella vita senza muoversi dalla Sardegna, partecipare è d’obbligo. E anche se Cagliari è una grande città con migliaia di posti letto a disposizione, a inizio giugno sarà più difficile trovare camere libere a buon prezzo, a meno che non si provveda a prenotare subito.
Dove si trova e come arrivare alla Fiera di Cagliari:
La fiera di Cagliari si trova in viale Diaz, vi è ampio parcheggio, altrimenti prendete le linee PF e PQ del CTM, ma nella vicina via Milano passano anche il 5 e l’11, mentre in via della Pineta arrivano anche le linee 3 e 6.
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp