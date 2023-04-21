Skunk Anansie in concerto a Cagliari il 9 giugno 2023: attivano a Cagliari gli Skunk Anansie, la celebre band britannica capitanata all’iconica Skin, che l’anno prossimo compiranno 30 anni di carriera, con cinque milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

L’appuntamento è per venerdì 9 giugno 2023 alla Fiera di Cagliari, per l’anteprima del 17ma edizione del “Karel Music Expo“, festival delle culture resistenti ideato e organizzato dalla cooperativa Vox Day, in programma dal 31 agosto al 2 settembre 2023.

La musica degli Skunk Anansie è stata definita come un’amalgama di heavy metal e musica di protesta rabbiosa, nera e femminista, con testi politicizzati e influenze ibride di funk, blues, punk rock, reggae e hip hop. In realtà ciò che colpisce della band è l’energia che riesce sempre a proiettare sull’ascoltatore, assieme al carisma e alla voce unica di Skin. Sarà un grande spettacolo live!

Il gruppo è formato dalla cantante Skin (Deborah Dyer), Cass (Richard Lewis) al basso e seconda voce, Ace (Martin Kent) alla chitarra e cori, e Mark Richardson alla batteria.

Biglietti in vendita adesso (<– clicca qui):

I biglietti sono in vendita dalle ore 12:00 di venerdì 21 aprile 2023, questi i prezzi:

59 euro online più diritti di prevendita

70 euro al botteghino la sera stessa del concerto

45 euro per gli under 25 (dietro presentazione di un documento di identità), che potranno anche prenotarsi inviando una mail all’indirizzo info@voxday.com inserendo nome, cognome e data di nascita.

Programma concerto Skunk Anansie, Cagliari:

Venerdì, 9 giugno 2023:

ore 17:30 – Apertura botteghino Fiera

ore 19:30 – Apertura cancelli

ore 21:00 – Fiera di Cagliari – Ingresso Piazzale Marco Polo: Opening band: Black Black Istanbul Concerto Skunk Anansie



Dove dormire a Cagliari a prezzi economici:

Questo concerto è una grande occasione, di quelle che capitano solo una volta nella vita senza muoversi dalla Sardegna, partecipare è d’obbligo. E anche se Cagliari è una grande città con migliaia di posti letto a disposizione, a inizio giugno sarà più difficile trovare camere libere a buon prezzo, a meno che non si provveda a prenotare subito.

Dove si trova e come arrivare alla Fiera di Cagliari:

La fiera di Cagliari si trova in viale Diaz, vi è ampio parcheggio, altrimenti prendete le linee PF e PQ del CTM, ma nella vicina via Milano passano anche il 5 e l’11, mentre in via della Pineta arrivano anche le linee 3 e 6.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: