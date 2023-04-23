Primavera in Romangia 2023, calendario e programma eventi: è stato presentata a Sorso il calendario di eventi della “Primavera in Romangia 2023“, che prevede numerosi appuntamenti tra musica, teatro, eventi religiosi, rassegne enogastronomiche, giostre equestri e tanto altro ancora: dal 23 aprile e fino al 28 maggio 2023 .

Per essere ancora più precisi la “Primavera in Romangia” è il contenitore che si svolge nel periodo dei dei festeggiamenti in onore della “Beata Vergine Noli Me Tollere“, all’interno del quale si inserisce una serie di eventi di promozione tra cui “Percorsi di Romangia”, il progetto di marketing territoriale finanziato per il secondo anno dalla Fondazione di Sardegna.

La rassegna unisce quindi la promozione del territorio al percorso religioso, proponendo storia, tradizioni, buon cibo assieme a fede e preghiera.

Calendario Primavera in Romangia 2023:

Domenica, 23 aprile 2023:

dalle ore 11:30 – Piazza Sant’Agostino – Welcome Spring, Aperol Spritz in Piazza, in collaborazione con l’associazione Only events e le attività produttive.

Venerdì, 28 aprile 2023:

ore 21:00 – Palazzo Baronale – Teatro a Palazzo : “Ammintendi Sassari“, con la Compagnia “La Corte dei Miracoli”

: “Ammintendi Sassari“, con la Compagnia “La Corte dei Miracoli” Lu Tondu d’oro : contest enogastronomico nel quale i ristoratori locali si sfideranno nella preparazione di un piatto a base di tondo, il pane tipico di Sorso, abbinando un vino locale

: contest enogastronomico nel quale i ristoratori locali si sfideranno nella preparazione di un piatto a base di tondo, il pane tipico di Sorso, abbinando un vino locale Vie del borgo – Sapori e Tradizioni (III edizione): manifestazione enogastronomica itinerante, con degustazioni di prodotti tipici, musica e spettacoli e l’esibizione di maschere sarde, in collaborazione con la Bench Press

Domenica 30 aprile 2023:

ore 19:00 – Santa Messa

Parte la rassegna sui “Percorsi di Romangia”

Lunedì, 1° maggio 2023 – Festival musicale 2023 :

Parco di via Europa – Sorso Music Festival: musica, spettacoli e animazione son stop, con postazioni food & beverage per la “Festa dei lavoratori“, in collaborazione con Centro commerciale naturale “I love Sorso”, Only events e Bench Press, sponsorizzato dalla Ichnusa-Heineken in collaborazione con l’azienda Spanu bibite di Sorso.

Giovedì 4, 11, 18 e 25 maggio 2023 – Maggio dei libri a Sorso:

Biblioteca comunale “Salvatore Farina” – Maggio dei libri 2023 a Sorso, con presentazioni di libri e incontri con gli autori

Domenica, 14 maggio 2023:

ore 09:00 – Palazzetto dello sport, in via Dessì) – Noli Me Tollere : torneo di volley (10ma edizione)

: torneo di volley (10ma edizione) ore 10:00 – Palazzo Baronale – Nuraghe Cocktail Competition, concorso regionale ABI Professional

Lunedì, 22 maggio 2023 – Festeggiamenti in onore di Santa Rita da Cascia :

ore 19:00 – Processione con il Simulacro

Venerdì, 26 maggio 2023 – Solennità della B.V. Noli Me Tollere :

ore 06:00 / ore 07:00 / ore 08:00 / ore 09:00 – Sante Messe

ore 10:30 – Santa Mess apresieduta dal Ministro Provinciale Padre Matteo Siro. Solennità della B.V. Noli Me Tollere , con diretta televisiva della Santa Messa su Videolina

, con diretta televisiva della Santa Messa su Videolina ore 18:00 – Santa Messa concelebrata dai sacerdoti di Sorso

ore 19:00 – Processione con il SS Sacramento

ore 22:00 – Piazzale dei Cappuccini – Concerto con Moses Concas e Dress in Black

Sabato, 27 maggio 2023:

ore 17:00 – Piazzale Cappuccini – Giochi e animazione per bambini

Domenica, 28 maggio 2023:

ore 10:00 – Piazzale Cappuccini – Corsa alla Stella su sabbia : giostra equestre con numerosi cavalieri che si sfideranno nella corsa alla stella. Musica e postazioni di food & drink accompagneranno la giornata.

: giostra equestre con numerosi cavalieri che si sfideranno nella corsa alla stella. Musica e postazioni di food & drink accompagneranno la giornata. ore 21:00 – Serata musicale con gruppi locali

Beata Vergine Noli Me Tollere 2023, programma completo:

