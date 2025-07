Eventi 14, 15 e 16 aprile 2023 in Sardegna: nuovo weekend zeppo di eventi dopo una Pasquetta da ricordare e in attesa dei lunghi ponti primaverili del 25 aprile e del 1 maggio prossimi.

In programma abbiamo diverse serate se non giornate vere e proprie giornate dedicate all’enogastronomia e non solo: da “La piazza dei sapori” a Iglesias a “Binos e disozzos” a Bonorva, dalla “Sagra degli agrumi” di Zerfaliu a “Muristenes in Beranu“, nello splendido novenario vista lago di San Serafino a Ghilarza.

Ma rassegna agroalimentare, carni alla brace e tanto spazio ai formaggi anche alla “Fiera di Ozieri“. Grande sfilata delle maschere tradizionali invece a Orgosolo con “Supramonte in maschera“. A Tortolì invece tornano le infiorate che hanno reso celebre “Tortolì in fiore“. A San Vero Milis infine torna l’antica tradizione de “Sa cursa a sa Loriga“, una sorta di giostra a cavallo che ricorda la Sartiglia.

Tante anche le escursioni, le mostre, i muse e i siti di archeologia industriale che aprono. Quanto ai concerti vi ricordo la grande serata dedicata alla musica dance anni ’90 a Posada e il concerto propriamente detto dei Merlene Kunts a Cagliari.

E allora andiamo subito a scoprire i programmi di questi e altri eventi del weekend del 14, 15 e 16 aprile 2023 in Sardegna . Dovete solo scegliere uno dei link qui sotto, in base all’area geografica di vostro interesse. Iscrivetevi al nostro canale Telegram per non perdervi neanche una data!

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno:

Ricordiamoci che anche le nostre campagne hanno bisogno di aiuto e di ripartire, mangiamo sardo e secondo tradizione.