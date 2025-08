Abuconizos ‘e binu 2023 a Pattada: si svolgerà nella serata di sabato 29 aprile 2023 a Pattada, nella regione storica del Monteacuto, la settima edizione della manifestazione “Abbuconizos e binu, apiconias e licanzias de deris e oe“, un itinerario enogastronomico e culturale alla scoperta dei sapori e dei profumi della tradizione culinaria locale.

L’acquisto di un calice, al costo di 15 euro, permetterà l’accesso a un itinerario che farà tappa in ognuno degli evocativi spazi all’interno dei quali verranno servite saporite pietanze, accompagnate da un bicchiere di buon vino. In altre parole con un solo ticket/calice si potranno visitare tutte le 10 cantine e quindi mangiare e bere ovunque. I calici si possono comprare in loco o prenotare in anticipo presso la pro loco.

La APSD lerno pattada vi aspetta come ogni anno nella storica casa e cantina ruinzu e pupuine, per deliziarvi con dell’ottima pecora bollita e un eccellente vino cannonau.

Programma della Sagra di Pattada:

Sabato, 29 aprile 2023:

dalle ore 18:00 – Centro storico – Inizio manifestazione, apertura cantine e punti ristoro

Cartina di Pattada e mappa delle chentine:

Come potete vedere sono disponibili anche i menù e le pietanze: porchetta, pecora in cappotto, cinghiale, pecora in umido, pellitzas, maiale arrosto, pecora in verde, trippa e cattas a imbudu.

Dove dormire a Pattada:

Se venite da lontano, de volete passare l’intero weekend alla scoperta del territorio di Pattada o semplicemente se non vi sentite di mettervi alla guida a fine serata, vi consigliamo di dormire in paese. Trovate ad attendervi un hotel e un agriturismo, ma prenotate subito, le camere infatti termineranno subito.

Per maggiori informazioni, aggiornamenti e prenotazioni:

Per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti vi rimandiamo alla pagina Facebook della pro loco di Pattada!

Dove si trova e come arrivare a Pattada:

