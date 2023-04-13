Festa di San Giorgio 2023 a Bonnanaro: scopri il programma completo dal 21 al 25 aprile 2023, con il concerto dei Nomadi!

Festa di San Giorgio 2023 a Bonnanaro: fervono i preparativi a Bonnanaro per la Festa di San Giorgio, che cade il 23 aprile 2023, ma i cui festeggiamenti si estenderanno fino al giorno festivo del 25 aprile, la “Festa della liberazione“. La Festa di San Giorgio Martire a Bonnanaro infatti si svolgerà il 21, 22, 23, 24 e 25 aprile 2023 e ospiterà i Nomadi, una delle band più cult in Italia, che suoneranno la sera di lunedì 24 aprile 2023!

Di seguito l’intero programma, civile e religioso, con i cantadores a chiterra il venerdì, la comicità di Giuseppe Masia al sabato, la processione e la musica etnica del gruppo A Ballare alla domenica, i già citati Nomadi live al lunedì e il pranzo conviviale del martedì.

Programma Festa di San Giorgio a Bonnanaro:

Venerdì, 21 aprile 2023:

ore 22:00 – Piazza San Giorgio – Serata di Cantadores a Chiterra, con Daniele Giallara, Marco Manca, Torangelo Salis, accompagnati alla chitarra da Bachisio Masia

Sabato, 22 aprile 2023:

ore 17:30 – Vespri solenni accompagnati dal coro della Confraternita Santa Croce

ore 18:00 – Santa Messa e, a seguire, inizio Novena in onore di San Giorgio Martire

ore 22:00 – Piazza Cavour – Spettacolo musicale con i K20

a seguire – Piazza Cavour – New Tour di Giuseppe Masia

Domenica, 23 aprile 2023:

ore 08:00 – Santa Messa

ore 10:00 – Benedizione dei cavalli e dei cavalieri e, a seguire, solenne processione con il simulacro del Santo per le vie del paese, accompagnato dalla banda musicale di Macomer, fucilieri e cavalieri in costume tradizionale sardo

ore 11:00 – Santa Messa con panegirico di Don Mario Tanca, accompagnato dal coro della confraternita di Bastia

ore 18:30 – Piazza San Giorgio – Animazione e spettacoli per bambini, con il gruppo Baby Fun

ore 22:00 – Piazza Cavour – Musica con il gruppo etnico A Ballare, di Roberto Fadda ed Emanuele Bazzoni

Lunedì, 24 aprile 2023:

ore 22:00 – Piazza Cavour – Concerto dei Nomadi

a seguire – Piazza Cavour – Estrazione dei biglietti della lotteria



Martedì, 25 aprile 2023:

ore 13:00 – Via della Regione – Pranzo conviviale offerto dal comitato per i festeggiamenti di San Giorgio alla cittadinanza di Bonnanaro e a tutte le persone che hanno collaborato all’organizzazione della festa

durante la serata – Intrattenimento musicale con Angelo e Laura

Domenica, 30 aprile 2023:

ore 18:00 – Santa Messa, fine della Novena e cambio della Bandiera

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Vi consiglio di consultare le pagine Facebook degli organizzatori, il comitato esuberante per San Giorgio 23.

Dove si trova e come arrivare a Bonnanaro:

