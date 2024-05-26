Food & Wine in piazza Garibaldi a Cagliari: dopo il “Casteddu Beer” dello scorso weekend, un nuovo evento animerà la centralissima piazza Garibaldi a Cagliari, il 7 e 8 giugno 2024 : il “Food & Wine“.

Hanno aderito alcune delle principali cantine della Sardegna e non solo, oltre a diversi punti street food ed espositori, con degustazioni di vini e prodotti tipici sardi a km0, che saranno acquistabili direttamente in loco.

L’ingresso all’area dell’evento è gratuito.

Programma The Food & The Wine:

Venerdì 7 e sabato 8 giugno 2024:

ore 10:00 – Apertura area expo di hobbisti e opere del proprio ingegno

ore 18:30 : Degustazione vini della Sardegna , partecipano le seguenti cantine: Cantina Traverso Cantina Berchidda Tenute Pili Cantina Sociale Dorgali Cantina Locci Zuddas Degustazioni vini dal resto d’Italia , partecipano le seguenti cantine: Duchessa Lia (Santo Stefano Belbo) Giordano Vini : Selvato Toscana Castelli Romani Collection Montepulciano D’Abruzzo Street Food Area agroalimentare Artisti di strada



Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori info, dettagli ed eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto, vi consigliamo di visitare la pagina Facebook dell’evento che viene organizzato dall’associazione Premiere, in collaborazione con il “Comitato commercianti piazza Garibaldi“.

Gli espositori interessati invece possono scrivere a promotion.sardinia@gmail.com.

