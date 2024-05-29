Sagra del Tonno 2024 a Portoscuso: Ecco il programma completo del 7, 8 e 9 giugno 2024!
Sagra del Tonno 2024 a Portoscuso: torna anche quest’anno la festa dedicata a sua maestà il Tonno, il Re dei mari del sud ovest della Sardegna, che sarà il protagonista indiscusso della “Sagra del Tonno” che si svolgerà il 7, 8 e 9 giugno 2024 sul lungomare di Portoscuso, nel Sulcis.
La manifestazione, giunta alla sua 52ma edizione, ci propone un programma di ben 3 giorni, con le degustazione di piatti a base di tonno rosso nelle giornate di sabato e domenica.
Nei giorni della manifestazione sul lungomare troveranno spazio gli stand degli artigiani e dei produttori enogastronomici locali. Prevista anche musica live ed esibizioni corali. Ma vediamo subito il programma completo 2024.
Programma Sagra del Tonno a Portoscuso:
Venerdì, 7 giugno 2024:
- ore 19:30 – Sala Fratelli Fois – Cerimonia di apertura, tonno rosso con ospiti, intrattenimento e degustazione finale
Sabato, 8 giugno 2024:
- ore 20:00 – Lungomare Cristoforo Colombo – Sagra del tonno, degustazione di piatti tipici a base di tonno rosso. Saranno presenti anche stand espositivi di artigiani e produttori locali.
- ore 21:30 – Lungomare Cristoforo Colombo – Concerto The Lords, band tributo a Zucchero
Domenica, 9 giugno 2024:
- ore 20:00 – Lungomare Cristoforo Colombo – Sagra del tonno, degustazione di piatti tipici a base di tonno rosso. Saranno presenti anche stand espositivi di artigiani e produttori locali.
- ore 21:30 – Esibizione del coro maschile di Iglesias
Menù Sagra del Tonno 2024:
Ecco il menù della 52ma “Sagra del tonno“, che si potrà degustare nei giorni sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, a partire dalle ore 20:00:
- in aggiornamento nei prossimi giorni
Al mare a Portoscuso e nel Sulcis:
Dove dormire a Portoscuso:
Sono diverse le strutture ricettive a Portoscuso, prenotabili anche online sui più noti portali, scopri adesso le offerte migliori e prenota subito per farti scappare le occasioni migliori.
Per maggiori info e aggiornamenti:
Rivolgetevi direttamente alla pagina della Pro loco di Portoscuso, anche per telefono: 0781 50 95 04.
Dove si trova e come arrivare a Portoscuso:
