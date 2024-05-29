Sagra del Tonno 2024 a Portoscuso: Ecco il programma completo del 7, 8 e 9 giugno 2024!

Daniele Puddu 29 Maggio 2024
Sagra del tonno 2024 a Portoscuso, manifesto con date e programma

Sagra del Tonno 2024 a Portoscuso: torna anche quest’anno la festa dedicata a sua maestà il Tonno, il Re dei mari del sud ovest della Sardegna, che sarà il protagonista indiscusso della “Sagra del Tonno” che si svolgerà il 7, 8 e 9 giugno 2024 sul lungomare di Portoscuso, nel Sulcis

La manifestazione, giunta alla sua 52ma edizione, ci propone un programma di ben 3 giorni, con le degustazione di piatti a base di tonno rosso nelle giornate di sabato e domenica.

Nei giorni della manifestazione sul lungomare troveranno spazio gli stand degli artigiani e dei produttori enogastronomici locali. Prevista anche musica live ed esibizioni corali. Ma vediamo subito il programma completo 2024.

Programma Sagra del Tonno a Portoscuso:

Venerdì, 7 giugno 2024:

  • ore 19:30 – Sala Fratelli Fois – Cerimonia di apertura, tonno rosso con ospiti, intrattenimento e degustazione finale

Sabato, 8 giugno 2024:

  • ore 20:00 – Lungomare Cristoforo Colombo – Sagra del tonno, degustazione di piatti tipici a base di tonno rosso. Saranno presenti anche stand espositivi di artigiani e produttori locali.
  • ore 21:30 – Lungomare Cristoforo Colombo – Concerto The Lords, band tributo a Zucchero

Domenica, 9 giugno 2024:

  • ore 20:00 – Lungomare Cristoforo Colombo – Sagra del tonno, degustazione di piatti tipici a base di tonno rosso. Saranno presenti anche stand espositivi di artigiani e produttori locali.
  • ore 21:30 – Esibizione del coro maschile di Iglesias

Menù Sagra del Tonno 2024:

Ecco il menù della 52ma “Sagra del tonno, che si potrà degustare nei giorni sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, a partire dalle ore 20:00:

Per maggiori info e aggiornamenti:

Rivolgetevi direttamente alla pagina della Pro loco di Portoscuso, anche per telefono: 0781 50 95 04.

Dove si trova e come arrivare a Portoscuso:

