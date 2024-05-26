Vino Village 2024 a San Teodoro: scopri il programma del 7, 8 e 9 giugno 2024!

Vino Village 2024 a San Teodoro: si svolgerà nel weekend del 7, 8 e 9 giugno 2024 , la manifestazione enogastronomica “Vino Village” a San Teodoro, nel nord est della Sardegna.

L’appuntamento è ogni sera nel centro storico di San Teodoro, nella centralissima piazza Gallura, dove troveranno spazio numerose cantine vitivinicole, talvolta meno famose, ma comunque di grande qualità, oltre a produttori e stand di vino, olio, formaggio e salumi, miele, marmellata, bottarga con lo scopo di promuovere i prodotti locali.

In programma ci sono anche degustazioni, laboratori, convegni, musica dal vivo e folklore.

Da sottolineare l’impronta green dell’evento, il cui impatto ambientale è davvero minimo, grazie all’utilizzo di packaging ecosostenibili realizzati con materiali derivati da fonti rinnovabili.

E poi durante il giorno non dimentichiamo le fantastiche spiagge di San Teodoro, ricordando anche che Cala Brandinchi e Lu Impostu saranno a numero chiuso solo dal 15 giugno prossimo. Attivo da inizio giugno invece il San Teodoro beach bus.

Programma Vino Village a San Teodoro:

Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno 2024:

Dove dormire a San Teodoro:

A San Teodoro ci sono oltre mille strutture ricettive, ma siamo già a giugno, quindi incomincia ad essere più complicato trovare camere libere. Perciò appena trovate quella che fa per voi, prenotate subito, e non lasciatevi scappare l’occasione!

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori informazioni e dettagli, vi rimando alla pagina Facebook di “Una scuola sarda”, che organizza l’evento.

Dove si trova e come arrivare a San Teodoro:

La mappa è puntata direttamente su piazza Gallura a San Teodoro, zoomatela per capire meglio la posizione dell’evento.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: