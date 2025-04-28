1 Maggio 2025 ad Alghero con i Tazenda in concerto: anche ad Alghero la Pasquetta si svolge nel segno della musica , RINVIATO al 1 MAGGIO per rispetto per la morte del Santo Padre.

Quest’anno, a salire sul palco saranno una delle band sarde più amate, anche a livello nazionale. Stiamo parlando dei Tazenda, che saranno preceduti dai Bertas e seguiti da Sina (Enrico Silanos, è un rapper originario proprio di Alghero).

E allora per tutti coloro che vorranno passare il 1 Maggio nella riviera del Corallo, nelle spiagge di Alghero e nei ristoranti della città catalana, l’appuntamento al pomeriggio è in piazza Sulis, a partire dalle ore 16:00 .

Programma 1 Maggio Alghero 2025:

Giovedì, 1 maggio 2025:

ore 16:00 – Piazza Sulis – Bertas in concerto

ore 18:00 – Piazza Sulis – Tazenda in concerto

ore 20:00 – Piazza Sulis – Sina in concerto

Come arrivare in largo Lo Quarter:

