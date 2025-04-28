Concerto 1 Maggio 2025 ad Alghero con la musica di Tazenda, Bertas e Sina!
1 Maggio 2025 ad Alghero con i Tazenda in concerto: anche ad Alghero
la Pasquetta si svolge nel segno della musica, RINVIATO al 1 MAGGIO per rispetto per la morte del Santo Padre.
Quest’anno, a salire sul palco saranno una delle band sarde più amate, anche a livello nazionale. Stiamo parlando dei Tazenda, che saranno preceduti dai Bertas e seguiti da Sina (Enrico Silanos, è un rapper originario proprio di Alghero).
E allora per tutti coloro che vorranno passare il 1 Maggio nella riviera del Corallo, nelle spiagge di Alghero e nei ristoranti della città catalana, l’appuntamento al pomeriggio è in piazza Sulis, a partire dalle ore 16:00 .
Programma 1 Maggio Alghero 2025:
Giovedì, 1 maggio 2025:
- ore 16:00 – Piazza Sulis – Bertas in concerto
- ore 18:00 – Piazza Sulis – Tazenda in concerto
- ore 20:00 – Piazza Sulis – Sina in concerto
Ecco dove dormire ad Alghero:
Il nostro consiglio è di prenotare velocemente una camera ad Alghero, per passare l’intero weekend nella cittadina catalana, famosa nel mondo per i riti della “Setmana Santa”, che culmina proprio nella Santa Pasqua e nella successiva Pasquetta.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli vi rimando alla pagina Facebook di Alghero Turismo.
Come arrivare in largo Lo Quarter:
