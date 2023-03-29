Supramonte in maschera a Orgosolo, ecco il programma della grande sfilata delle maschere tradizionali del 15 aprile 2023!
Supramonte in maschera a Orgosolo, orari e programma: quando pensavo di esserci ormai lasciati il carnevale alle spalle, ci arriva la notizia di una nuova grande stilata delle più importanti maschere barbaricine. L’appuntamento è per sabato 15 aprile 2023 a Orgosolo con “Supramonte in maschera“.
In programma ci sono un interessante convegno al mattino, la sfilata delle maschere tradizionali al pomeriggio, per finire con una serata in musica. Ma ecco tutti gli orari, i dettagli e il programma completo.
Programma Supramonte in Maschera, Orgosolo:
Sabato, 15 aprile 2023:
- ore 10:30 – Auditorium comunale – Convegno: “Sa maschera de Hovaddu orgolesa eateras mascheras de sa traditzione sarda“, introdice e coordina l’esperto di lingua e cultura sarda Massimiliano Rosa. Interventi:
- Annamaria Congiu, esperta di lingue e comunicazione: “Sa maschera de Hovaddu e su Maiomone de Une“
- Sebastiano Manca, docente di antropologia culturale: “Maschere e carnevali sardi nel terzo millennio“
- ore 16:30 – Partenza fronte rifornitore – Sfilata maschere:
- Sos Colonganos di Austis
- Sos Urthos e Buttudos di Fonni
- Su Maimulu di Gairo
- Sos Tumbarinos di Gavoi
- Sa Teula e su Harrasehare Lodinesu di Lodinesu
- Sos Turcos di Ollolai
- Su Bundu di Orani
- Sos Mamutzones di Samugheo
- S’Iscursorzu ‘e Teti
- Su Coli Coli di Tonara
- a seguire – Piazza Caduti in guerra – Serata musicale: “Sonos in cumpanzia” con Carlo Crisponi, presenta la serata Giuliano Marongiu
Dove dormire a Orgosolo:
Sono almeno 15 le strutture ricettive di Orgosolo, in gran parte B&B e affittacamere, possono sembrare molte, ma le camere finiscono presto in occasione di grandi eventi. Meglio perciò prenotare subito per passare un weekend in dimenticabile nel borgo barbaricino dei murales!
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Vi lasciamo la pagina dove abbiamo trovato l’evento “La magia che avvolge Orgosolo“, ma vi consiglio di tenere d’occhio anche quella del Comune di Orgosolo.
Dove si trova e come arrivare a Orgosolo:
Ecco la posizione esatta di Orgosolo sulla cartina della Sardegna, considerando che molti di voi utilizzeranno le grandi strade statali per almeno un pezzo del percorso, vi consiglio anche di consultare la mappa aggiornata delle postazioni autovelox in Sardegna della Polizia Stradale.
