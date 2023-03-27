Vivicittà 2023 a Cagliari: scopri il programma di domenica 2 aprile 2023 e come iscriversi!

Vivicittà 2023 a Cagliari: si svolgerà nella mattinata di domenica 2 aprile 2023 , anche a Cagliari, una delle corse podistiche più famose d’Italia. Stiamo parlando della 38ma edizione di Vivicittà, la corsa per la pace, per l’ambiente, per la pace e il dialogo. Una manifestazione podistica internazionale a carattere competitivo sulla distanza di 10 chilometri, a cui sarà affiancata una passeggiata ludico motoria di 3.3 chilometri.

A contraddistinguere questo evento è il fatto che il via alla gara viene dato in contemporanea in oltre 60 città in Italia e nel mondo, con partenza in contemporanea, data attraverso i microfoni radio di RAI GR1. Persino la classifica sarà unica, con una serie di coefficienti a riequilibrare i diversi percorsi in base alle difficoltà di ognuno di essi.

Come iscriversi al Vivicittà Cagliari 2023:

Le iscrizioni termineranno alle ore 23:59 del 31 marzo 2023, iscrizioni online:

Punti di iscrizione sul territorio:

UISP di viale Trieste 69 a Cagliari ;

; UISP di viale Campania 50 a Carbonia ;

; Deriu sport in cia Piero della Francesca a Su Planu, Selargius.

Nota Bene: 1 euro di ogni iscrizione verrà devoluto nel 2023 in favore dell’Associazione Luna e Sole ONLUS.

Programma Vivicittà 2023, Cagliari:

Sabato, 1 aprile 2023:

dalle ore 10:00 alle 19:00 – Centro commerciale La Plaia – Ritiro Kit Gara

Domenica, 2 aprile 2023:

ore 08:00 – Piazza Garibaldi – Ritrovo

ore 09:00 – Chiusura segreteria e concentramento atleti nell’area di partenza

ore 09:30 – Partenza della 38^ edizione della Vivicittà : Corsa competitiva 10Km Passeggiata ludico motoria di 3.3Km

: ore 11:00 – Piazza Garibaldi – Premiazioni

ore 12:00 – Termine della manifestazione

Dove dormire a Cagliari:

Se volete godervi l’intero weekend a Cagliari, per una passeggiata sulla spiaggia del Poetto o per partecipare alla festa del cioccolato, vi consigliamo di dormire in città. A vostra disposizione ci sono numerose strutture ricettive, con tante offerte per pernottare, per tutti i gusti e tutte le tasche. Scegli pure la sistemazione più adatta alle tue necessità!

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

A organizzare la corsa a Cagliari sono il Comitato Territoriale di Cagliari della U.I.S.P. (Unione Italiana Sport per Tutti) APS e la Struttura di Attività Atletica Leggera, con il patrocinio del Comune di Cagliari. Ad essi vi rimandiamo per maggiori aggiornamenti, anche dell’ultimo minuto.

Dove si trova e come arrivare in piazza Garibaldi a Cagliari:

Arrivare in piazza Garibaldi è estremamente facile, si trova infatti all’incrocio fra via Garibaldi e via Sonnino, in pieno centro città. La zona è servitissima dai mezzi pubblici (vi ricordo ad esempio le linee M, 1, 8H, 10, 29). Se venite dal resto della Sardegna, attenzione agli autovelox in Sardegna, sulla SS131 e non solo.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: