Primavera Food Fest 2023 a Siniscola per Pasqua e Pasquetta: sarà la frazione a mare di La Caletta a Siniscola, nella piazza dell’ ex casello del genio civile, ad ospitare la “Primavera Food Fest” nel weekend di Pasqua e Pasquetta 2023: l’ 8, 9 e 10 aprile 2023 .

L’evento, che giunge quest’anno alla sua seconda edizione, propone un fine settimana di Pasqua all’insegna del buon cibo in formato street food, della birra artigianale e della musica live di qualità.

In particolare da segnalare al sabato il concerto delle Dress in Black (la tribute band sarda gli AC/DC tutta al femminile) e, al sabato, la Variate Vasco (tribute band a Vasco Rossi). In più espositori di artigianato e animazione per i bambini, l’ingresso è gratuito e si pagano solo le eventuali consumazioni.

Il tutto a due passi da alcune delle spiagge più belle della Sardegna (come la stessa spiaggia di La Caletta, ma anche Santa Lucia, Capo Comino e Berchida).

Programma Primavera Food Fest 2023 a La Caletta

Sabato, 8 aprile 2023:

ore 10:00 – Apertura stand

ore 19:00 – Concerto delle Dress in Black

Domenica, 9 aprile 2023:

ore 10:00 – Apertura stand

durante la giornata – Alvin e Saverix (acoustic duo)

(acoustic duo) ore 19:00 – Variante Vasco

Lunedì, 10 aprile 2023:

ore 10:00 – Apertura stand

ore 11:00 – Luca Lanza, Dj and Sax

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Chi volesse esporre può scrivere o telefonare a:

sardiniahappyevents@gmail.com

338 631 2088

Questa è invece la pagina Facebook degli organizzatori.

Dove si trova e come arrivare a La Caletta:

