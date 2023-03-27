Easter Festival 2024 a Santa Teresa Gallura: torna al vecchio format la “Pasqua in musica” (poi “Easter Pop Fest“) di Santa Teresa Gallura, che mantiene il nome di “Easter Festival“, ma torna ad occupare la serata della giornata di Pasqua: domenica 31 marzo 2024 .

Il festival è un’ottima occasione per i giovani, per passare una bella serata in musica, ma anche per godersi l’intero weekend a Santa Teresa Gallura, magari cominciando a godere dei primi caldi per delle splendide giornate al mare, lungo le spiagge di Capo Testa e dintorni.

Tre i protagonisti principali del concerto: Astol, Paky, Ernia dj set e Sick Luke.

Programma Easter Festival 2024, Santa Teresa Gallura:

Domenica, 31 marzo 2024:

ore 20:30 – Piazza Vittorio Emanuele I – Easter Festival , tanta musica con: Astol Paky Ernia dj set Sick Luke Dj Loi

, tanta musica con:

Dove si trova e come arrivare a Santa Teresa Gallura:

Santa Teresa Gallura è il Comune più a nord di tutta la Sardegna, arrivarci è a volte lontano, ma sempre facile. Vi basti guardare questa mappa!

