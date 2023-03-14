Aeroporto di Cagliari, ecco tutte le destinazioni e i voli dell’estate 2022: come ogni anno, con l’approssimarsi della bella stagione, la Sogaer, che gestisce l’aeroporto di Cagliari-Elmas, pubblica il piano dei voli per la primavera estate. E’ la così detta Summer 2023, che inizierà da domenica 26 marzo, con tante novità e conferme.

Prima di entrare nei dettagli però, vi ricordiamo che Cagliari è la città capoluogo della Sardegna, che si trova nel sud dell’Isola, al centro del golfo degli Angeli e al termine della vasta piana del Campidano. Città molto bella, dal clima mediterraneo e dal sapore europeo, merita una visita, ma il suo aeroporto è il punto di riferimento per chi soggiornerà nelle località balneari di Pula e Teulada a ovest, Villasimius, Castiadas e Muravera (Costa Rei) a est.

92 rotte su Cagliari con oltre 4 milioni di biglietti in vendita:

Innanzi tutto, partiamo dai numeri e dai dati statistici. La prossima Summer si presenta infatti con una programmazione che vedrà un totale di 92 rotte operate con voli diretti, grazie a 41 collegamenti nazionali, 50 internazionali e 1 intercontinentale, per un totale di 4.200.000 posti in vendita (dei quali ben 1.300.000 sui mercati internazionali).

Saranno 23 compagnie aeree a operare i voli verso 70 destinazioni, per un totale di 19 Stati collegati, per lo più europei, con l’eccezione di Dubai negli Emirati Arabi Uniti.

Le novità:

E proprio il collegamento per Dubai, con frequenza trisettimanale, è la grande novità di questo 2023. Si tratta infatti del primo collegamento intercontinentale di linea mai operato in Sardegna. Altre novità sono i voli Atene in Grecia e Göteborg in Svezia (novità assolute), ma ecco tutte le nuove rotte, incluse quelle per destinazioni già collegate da altre compagnie, che aumentano comunque la concorrenza e i posti disonibili:

Cagliari – Atene , operato con 2 voli a settimana da Volotea

, operato con 2 voli a settimana da Volotea Cagliari – Barcellona , operato con 3 voli a settimana da Volotea

, operato con 3 voli a settimana da Volotea Cagliari – Brindisi , operato con 2 voli a settimana da Volotea

, operato con 2 voli a settimana da Volotea Cagliari – Dubai , operato con 3 voli a settimana da Flydubai

, operato con 3 voli a settimana da Flydubai Cagliari – Firenze , operato con 4 voli a settimana da Volotea

, operato con 4 voli a settimana da Volotea Cagliari – Genova , operato con 2 voli a settimana da Ryanair

, operato con 2 voli a settimana da Ryanair Cagliari – Göteborg , operato con 2 voli a settimana da Ryanair

, operato con 2 voli a settimana da Ryanair Cagliari – Innsbruck , operato con 1 volo a settimana da Marathon Airlines

, operato con 1 volo a settimana da Marathon Airlines Cagliari – Lione, operato con 2 voli a settimana da easyJet

Che aerei partono da Cagliari?

Andiamo con ordine e vediamo quali sono i collegamenti di tutte le compagnie che collegheranno Cagliari al resto dell’Europa.

Dove vola RYANAIR da Cagliari?

Ryanair, il principale vettore low-cost europeo, aumenta la propria capacità complessiva a Cagliari del +10% rispetto alla Summer ’22 e del +70% rispetto al periodo pre-Covid.

Sono 18 i voli nazionali targati Ryanair su Cagliari:

Genova ( Liguria – NUOVO),

– NUOVO), Bari ( Puglia )

) Bergamo e Milano Malpensa ( Lombardia ),

), Bologna, Parma e Rimini ( Emilia Romagna ),

), Catania e Palermo ( Sicilia ),

), Cuneo e Torino ( Piemonte ),

), Napoli ( Campania ),

), Perugia (Umbria ),

), Pisa ( Toscana ),

), Roma Ciampino ( Lazio ),

), Trieste, Venezia e Verona (Veneto e Friuli Venezia Giulia).

Sono 21 le destinazioni internazionali servite da Cagliari dalla compagnia low cost irlandese:

Düsseldorf Weeze, Francoforte Hahn, Karlsruhe-Baden, Norimberga ( Germania ),

), Madrid, Palma di Maiorca, Siviglia, Valencia ( Spagna ),

), Cracovia, Poznan e Varsavia Modlin ( Polonia ),

), Carcassonne, Parigi Beauvais ( Francia ),

), Göteborg (in Svezia , NUOVA),

, NUOVA), Bruxelles Charleroi ( Belgio ),

), Budapest ( Ungheria ),

), Dublino ( Irlanda )

) Londra Stansted ( Inghilterra , ricordatevi che serve il passaporto),

, ricordatevi che serve il passaporto), Malta ,

, Porto (Portogallo),

(Portogallo), Vienna (Austira).

Dove vola VOLOTEA da Cagliari?

Volotea collegherà Cagliari con con 7 città italiane:

Ancona ( Marche ),

), Brindisi ( Puglia – NUOVO),

– NUOVO), Firenze ( Toscana , NUOVO),

, NUOVO), Napoli ( Campania ),

), Torino ( Piemonte ),

), Venezia e Verona (Veneto).

Volotea propone anche 7 destinazioni internazionali:

Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa ( Francia )

) Barcellona ( Spagna/Catalogna , NUOVA) e Bilbao ( Spagna/Paesi Baschi ),

, NUOVA) e Bilbao ( ), Atene ( Grecia , NUOVA),

, NUOVA), easyJet, conferma i 5 collegamenti internazionali dello scorso anno:

Basilea e Ginevra ( Svizzera ),

), Parigi Orly e Lione ( Francia )

) Londra Gatwick (Inghilterra, ricordatevi che serve il passaporto).

Quali compagnie volano per Cagliari?

Dopo aver visto nei paragrafi precedenti le destinazioni raggiungibili con Ryanair e Volotea, ecco le altre compagnie che volano su Cagliari:

Voli domestici:

ITA Airways sarà operativa sulle rotte in Continuità Territoriale per Roma Fiumicino e Milano Linate , più Milano Malpensa e Verona,

sarà operativa sulle , più Milano Malpensa e Verona, easyJet : Milano Malpensa e Napoli,

: Milano Malpensa e Napoli, Neos: Bologna, Milano Malpensa e Verona,

Sky Alps: Bolzano.

Voli internazionali:

Eurowings , conferma le 3 destinazioni tedesche: Amburgo, Düsseldorf e Stoccarda ( Germania );

, conferma le 3 destinazioni tedesche: Amburgo, Düsseldorf e Stoccarda ( ); Lufthansa : Francoforte e Monaco di Baviera ( Germania );

: Francoforte e Monaco di Baviera ( ); Vueling : Barcellona ( Spagna/Catalogna );

: Barcellona ( ); Air France : Parigi Charles De Gaulle ( Francia , 9 volte alla settimana);

: Parigi Charles De Gaulle ( , 9 volte alla settimana); Transavia France : Parigi Orly operando ( Francia , 4 voli alla settimana, raddoppiata la frequenza);

: Parigi Orly operando ( , 4 voli alla settimana, raddoppiata la frequenza); KLM : Amsterdam ( Paesi Bassi , voli quotidiani);

: Amsterdam ( , voli quotidiani); British Airways : Londra Gatwick ( Inghilterra , ricordatevi che serve il passaporto, con frequenze in aumento fino ad arrivare ad un volo giornaliero in alta stagione);

: Londra Gatwick ( , ricordatevi che serve il passaporto, con frequenze in aumento fino ad arrivare ad un volo giornaliero in alta stagione); Austrian Airlines : Vienna ( Austria , 2 volte la settimana);

: Vienna ( , 2 volte la settimana); Marathon Airlines : Innsbruck ( Austria , NUOVA ogni domenica);

: Innsbruck ( , NUOVA ogni domenica); Luxair : Lussemburgo (2 volte la settimana);

: (2 volte la settimana); Edelweiss : Zurigo ( Svizzera , 6 volte a settimana dal vettore);

: Zurigo ( , 6 volte a settimana dal vettore); Smartwings: Praga (Repubblica Ceka).

CONSULTA ADESSO –> Ecco la nuova guida turistica di Cagliari!

Per maggiori info e aggiornamenti:

Vi ricordiamo che l’elenco dei voli qui mostrato, per quanto ufficiale e pubblicato dall’aeroporto di Cagliari, non solo non è definitivo, ma è per sua natura solo indicativo. Sono infatti possibili cambiamenti e aggiornamenti. E allora? Ricordatevi che, a far fede, sono solo i siti delle diverse compagnia aeree.

Vi consigliamo inoltre di consultare anche questi link, oltre a quelli delle compagnie aeree di vostro interesse:

RIMANI AGGIORNATO sui nuovi voli e su tutte le migliori offerte per la Sardegna, sulle regole per i bagagli e sulle norme anti Covid. Seguici su Facebook –> Voli low cost da e per la Sardegna.