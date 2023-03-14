Voli da e per Cagliari nell’estate 2023, scopri adesso tutte le 92 rotte. Non solo Ryanair e Volotea!
Aeroporto di Cagliari, ecco tutte le destinazioni e i voli dell’estate 2022: come ogni anno, con l’approssimarsi della bella stagione, la Sogaer, che gestisce l’aeroporto di Cagliari-Elmas, pubblica il piano dei voli per la primavera estate. E’ la così detta Summer 2023, che inizierà da domenica 26 marzo, con tante novità e conferme.
Prima di entrare nei dettagli però, vi ricordiamo che Cagliari è la città capoluogo della Sardegna, che si trova nel sud dell’Isola, al centro del golfo degli Angeli e al termine della vasta piana del Campidano. Città molto bella, dal clima mediterraneo e dal sapore europeo, merita una visita, ma il suo aeroporto è il punto di riferimento per chi soggiornerà nelle località balneari di Pula e Teulada a ovest, Villasimius, Castiadas e Muravera (Costa Rei) a est.
92 rotte su Cagliari con oltre 4 milioni di biglietti in vendita:
Innanzi tutto, partiamo dai numeri e dai dati statistici. La prossima Summer si presenta infatti con una programmazione che vedrà un totale di 92 rotte operate con voli diretti, grazie a 41 collegamenti nazionali, 50 internazionali e 1 intercontinentale, per un totale di 4.200.000 posti in vendita (dei quali ben 1.300.000 sui mercati internazionali).
Saranno 23 compagnie aeree a operare i voli verso 70 destinazioni, per un totale di 19 Stati collegati, per lo più europei, con l’eccezione di Dubai negli Emirati Arabi Uniti.
Le novità:
E proprio il collegamento per Dubai, con frequenza trisettimanale, è la grande novità di questo 2023. Si tratta infatti del primo collegamento intercontinentale di linea mai operato in Sardegna. Altre novità sono i voli Atene in Grecia e Göteborg in Svezia (novità assolute), ma ecco tutte le nuove rotte, incluse quelle per destinazioni già collegate da altre compagnie, che aumentano comunque la concorrenza e i posti disonibili:
- Cagliari – Atene, operato con 2 voli a settimana da Volotea
- Cagliari – Barcellona, operato con 3 voli a settimana da Volotea
- Cagliari – Brindisi, operato con 2 voli a settimana da Volotea
- Cagliari – Dubai, operato con 3 voli a settimana da Flydubai
- Cagliari – Firenze, operato con 4 voli a settimana da Volotea
- Cagliari – Genova, operato con 2 voli a settimana da Ryanair
- Cagliari – Göteborg, operato con 2 voli a settimana da Ryanair
- Cagliari – Innsbruck, operato con 1 volo a settimana da Marathon Airlines
- Cagliari – Lione, operato con 2 voli a settimana da easyJet
Che aerei partono da Cagliari?
Andiamo con ordine e vediamo quali sono i collegamenti di tutte le compagnie che collegheranno Cagliari al resto dell’Europa.
Dove vola RYANAIR da Cagliari?
Ryanair, il principale vettore low-cost europeo, aumenta la propria capacità complessiva a Cagliari del +10% rispetto alla Summer ’22 e del +70% rispetto al periodo pre-Covid.
Sono 18 i voli nazionali targati Ryanair su Cagliari:
- Genova (Liguria – NUOVO),
- Bari (Puglia)
- Bergamo e Milano Malpensa (Lombardia),
- Bologna, Parma e Rimini (Emilia Romagna),
- Catania e Palermo (Sicilia),
- Cuneo e Torino (Piemonte),
- Napoli (Campania),
- Perugia (Umbria),
- Pisa (Toscana),
- Roma Ciampino (Lazio),
- Trieste, Venezia e Verona (Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Sono 21 le destinazioni internazionali servite da Cagliari dalla compagnia low cost irlandese:
- Düsseldorf Weeze, Francoforte Hahn, Karlsruhe-Baden, Norimberga (Germania),
- Madrid, Palma di Maiorca, Siviglia, Valencia (Spagna),
- Cracovia, Poznan e Varsavia Modlin (Polonia),
- Carcassonne, Parigi Beauvais (Francia),
- Göteborg (in Svezia, NUOVA),
- Bruxelles Charleroi (Belgio),
- Budapest (Ungheria),
- Dublino (Irlanda)
- Londra Stansted (Inghilterra, ricordatevi che serve il passaporto),
- Malta,
- Porto (Portogallo),
- Vienna (Austira).
Dove vola VOLOTEA da Cagliari?
Volotea collegherà Cagliari con con 7 città italiane:
- Ancona (Marche),
- Brindisi (Puglia – NUOVO),
- Firenze (Toscana, NUOVO),
- Napoli (Campania),
- Torino (Piemonte),
- Venezia e Verona (Veneto).
Volotea propone anche 7 destinazioni internazionali:
- Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa (Francia)
- Barcellona ( Spagna/Catalogna, NUOVA) e Bilbao (Spagna/Paesi Baschi),
- Atene (Grecia, NUOVA),
- easyJet, conferma i 5 collegamenti internazionali dello scorso anno:
- Basilea e Ginevra (Svizzera),
- Parigi Orly e Lione (Francia)
- Londra Gatwick (Inghilterra, ricordatevi che serve il passaporto).
Quali compagnie volano per Cagliari?
Dopo aver visto nei paragrafi precedenti le destinazioni raggiungibili con Ryanair e Volotea, ecco le altre compagnie che volano su Cagliari:
Voli domestici:
- ITA Airways sarà operativa sulle rotte in Continuità Territoriale per Roma Fiumicino e Milano Linate, più Milano Malpensa e Verona,
- easyJet: Milano Malpensa e Napoli,
- Neos: Bologna, Milano Malpensa e Verona,
Sky Alps: Bolzano.
Voli internazionali:
- Eurowings, conferma le 3 destinazioni tedesche: Amburgo, Düsseldorf e Stoccarda (Germania);
- Lufthansa: Francoforte e Monaco di Baviera (Germania);
- Vueling: Barcellona (Spagna/Catalogna);
- Air France: Parigi Charles De Gaulle (Francia, 9 volte alla settimana);
- Transavia France: Parigi Orly operando (Francia, 4 voli alla settimana, raddoppiata la frequenza);
- KLM: Amsterdam (Paesi Bassi, voli quotidiani);
- British Airways: Londra Gatwick (Inghilterra, ricordatevi che serve il passaporto, con frequenze in aumento fino ad arrivare ad un volo giornaliero in alta stagione);
- Austrian Airlines: Vienna (Austria, 2 volte la settimana);
- Marathon Airlines: Innsbruck (Austria, NUOVA ogni domenica);
- Luxair: Lussemburgo (2 volte la settimana);
- Edelweiss: Zurigo (Svizzera, 6 volte a settimana dal vettore);
- Smartwings: Praga (Repubblica Ceka).
Per maggiori info e aggiornamenti:
Vi ricordiamo che l’elenco dei voli qui mostrato, per quanto ufficiale e pubblicato dall’aeroporto di Cagliari, non solo non è definitivo, ma è per sua natura solo indicativo. Sono infatti possibili cambiamenti e aggiornamenti. E allora? Ricordatevi che, a far fede, sono solo i siti delle diverse compagnia aeree.
Vi consigliamo inoltre di consultare anche questi link, oltre a quelli delle compagnie aeree di vostro interesse:
