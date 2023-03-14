Voli da e per Cagliari nell’estate 2023, scopri adesso tutte le 92 rotte. Non solo Ryanair e Volotea!

Daniele Puddu 14 Marzo 2023
Mappa dei voli e delle destinazioni raggiungibili da Cagliari con un volo diretto nell'estate 2023!

Aeroporto di Cagliari, ecco tutte le destinazioni e i voli dell’estate 2022: come ogni anno, con l’approssimarsi della bella stagione, la Sogaer, che gestisce l’aeroporto di Cagliari-Elmas, pubblica il piano dei voli per la primavera estate. E’ la così detta Summer 2023, che inizierà da domenica 26 marzo, con tante novità e conferme.

Prima di entrare nei dettagli però, vi ricordiamo che Cagliari è la città capoluogo della Sardegna, che si trova nel sud dell’Isola, al centro del golfo degli Angeli e al termine della vasta piana del Campidano. Città molto bella, dal clima mediterraneo e dal sapore europeo, merita una visita, ma il suo aeroporto è il punto di riferimento per chi soggiornerà nelle località balneari di Pula e Teulada a ovest, Villasimius, Castiadas e Muravera (Costa Rei) a est.

92 rotte su Cagliari con oltre 4 milioni di biglietti in vendita:

Innanzi tutto, partiamo dai numeri e dai dati statistici. La prossima Summer si presenta infatti con una programmazione che vedrà un totale di 92 rotte operate con voli diretti, grazie a 41 collegamenti nazionali, 50 internazionali e 1 intercontinentale, per un totale di 4.200.000 posti in vendita (dei quali ben 1.300.000 sui mercati internazionali).

Saranno 23 compagnie aeree a operare i voli verso 70 destinazioni, per un totale di 19 Stati collegati, per lo più europei, con l’eccezione di Dubai negli Emirati Arabi Uniti.

Le novità:

E proprio il collegamento per Dubai, con frequenza trisettimanale, è la grande novità di questo 2023. Si tratta infatti del primo collegamento intercontinentale di linea mai operato in Sardegna. Altre novità sono i voli Atene in Grecia e Göteborg in Svezia (novità assolute), ma ecco tutte le nuove rotte, incluse quelle per destinazioni già collegate da altre compagnie, che aumentano comunque la concorrenza e i posti disonibili:

  • Cagliari – Atene, operato con 2 voli a settimana da Volotea
  • Cagliari – Barcellona, operato con 3 voli a settimana da Volotea
  • Cagliari – Brindisi, operato con 2 voli a settimana da Volotea
  • Cagliari – Dubai, operato con 3 voli a settimana da Flydubai
  • Cagliari – Firenze, operato con 4 voli a settimana da Volotea
  • Cagliari – Genova, operato con 2 voli a settimana da Ryanair
  • Cagliari – Göteborg, operato con 2 voli a settimana da Ryanair
  • Cagliari – Innsbruck, operato con 1 volo a settimana da Marathon Airlines
  • Cagliari – Lione, operato con 2 voli a settimana da easyJet

Che aerei partono da Cagliari?

Andiamo con ordine e vediamo quali sono i collegamenti di tutte le compagnie che collegheranno Cagliari al resto dell’Europa.

Dove vola RYANAIR da Cagliari?

Ryanair, il principale vettore low-cost europeo, aumenta la propria capacità complessiva a Cagliari del +10% rispetto alla Summer ’22 e del +70% rispetto al periodo pre-Covid.

Sono 18 i voli nazionali targati Ryanair su Cagliari:

  • Genova (Liguria – NUOVO),
  • Bari (Puglia)
  • Bergamo e Milano Malpensa (Lombardia),
  • Bologna, Parma e Rimini (Emilia Romagna),
  • Catania e Palermo (Sicilia),
  • Cuneo e Torino (Piemonte),
  • Napoli (Campania),
  • Perugia (Umbria),
  • Pisa (Toscana),
  • Roma Ciampino (Lazio),
  • Trieste, Venezia e Verona (Veneto e Friuli Venezia Giulia).

Sono 21 le destinazioni internazionali servite da Cagliari dalla compagnia low cost irlandese:

  • Düsseldorf Weeze, Francoforte Hahn, Karlsruhe-Baden, Norimberga (Germania),
  • Madrid, Palma di Maiorca, Siviglia, Valencia (Spagna),
  • Cracovia, Poznan e Varsavia Modlin (Polonia),
  • Carcassonne, Parigi Beauvais (Francia),
  • Göteborg (in Svezia, NUOVA),
  • Bruxelles Charleroi (Belgio),
  • Budapest (Ungheria),
  • Dublino (Irlanda)
  • Londra Stansted (Inghilterra, ricordatevi che serve il passaporto),
  • Malta,
  • Porto (Portogallo),
  • Vienna (Austira).

Dove vola VOLOTEA da Cagliari?

Volotea collegherà Cagliari con con 7 città italiane:

  • Ancona (Marche),
  • Brindisi (Puglia – NUOVO),
  • Firenze (Toscana, NUOVO),
  • Napoli (Campania),
  • Torino (Piemonte),
  • Venezia e Verona (Veneto).

Volotea propone anche 7 destinazioni internazionali:

  • Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa (Francia)
  • Barcellona ( Spagna/Catalogna, NUOVA) e Bilbao (Spagna/Paesi Baschi),
  • Atene (Grecia, NUOVA),
  • easyJet, conferma i 5 collegamenti internazionali dello scorso anno:
  • Basilea e Ginevra (Svizzera),
  • Parigi Orly e Lione (Francia)
  • Londra Gatwick (Inghilterra, ricordatevi che serve il passaporto).

Quali compagnie volano per Cagliari?

Dopo aver visto nei paragrafi precedenti le destinazioni raggiungibili con Ryanair e Volotea, ecco le altre compagnie che volano su Cagliari:

Voli domestici:

  • ITA Airways sarà operativa sulle rotte in Continuità Territoriale per Roma Fiumicino e Milano Linate, più Milano Malpensa e Verona,
  • easyJet: Milano Malpensa e Napoli,
  • Neos: Bologna, Milano Malpensa e Verona,
    Sky Alps: Bolzano.

Voli internazionali:

  • Eurowings, conferma le 3 destinazioni tedesche: Amburgo, Düsseldorf e Stoccarda (Germania);
  • Lufthansa: Francoforte e Monaco di Baviera (Germania);
  • Vueling: Barcellona (Spagna/Catalogna);
  • Air France: Parigi Charles De Gaulle (Francia, 9 volte alla settimana);
  • Transavia France: Parigi Orly operando (Francia, 4 voli alla settimana, raddoppiata la frequenza);
  • KLM: Amsterdam (Paesi Bassi, voli quotidiani);
  • British Airways: Londra Gatwick (Inghilterra, ricordatevi che serve il passaporto, con frequenze in aumento fino ad arrivare ad un volo giornaliero in alta stagione);
  • Austrian Airlines: Vienna (Austria, 2 volte la settimana);
  • Marathon Airlines: Innsbruck (Austria, NUOVA ogni domenica);
  • Luxair: Lussemburgo (2 volte la settimana);
  • Edelweiss: Zurigo (Svizzera, 6 volte a settimana dal vettore);
  • Smartwings: Praga (Repubblica Ceka).

Per maggiori info e aggiornamenti:

Vi ricordiamo che l’elenco dei voli qui mostrato, per quanto ufficiale e pubblicato dall’aeroporto di Cagliari, non solo non è definitivo, ma è per sua natura solo indicativo. Sono infatti possibili cambiamenti e aggiornamenti. E allora? Ricordatevi che, a far fede, sono solo i siti delle diverse compagnia aeree.

Vi consigliamo inoltre di consultare anche questi link, oltre a quelli delle compagnie aeree di vostro interesse:

