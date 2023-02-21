Orario Voli Estate 2023 dell’aeroporto Costa Smeralda di Olbia: è stato presentato dalla Geasar, la compagnia di gestione dell’aeroporto di Olbia, il piano voli per la stagione estiva 2023, che inizia 26 marzo prossimo.

Vi diciamo subito che cresce ancora il network delle destinazioni raggiungibili con un volo diretto da Olbia, con il nord est della Sardegna che sarà collegato a ben 73 in città: 19 in Italia e 54 all’estero (in 21 paesi diversi). Rotte che saranno operate da 30 compagnie, che hanno già messo in vendita circa 3.7 milioni di biglietti aerei.

Le 16 nuove rotte da e per Olbia:

Sono quindi 16 le nuove rotte dell’estate all’aeroporto di Olbia, la parte del leone la fa la low cost spagnola Volotea, che porta così a 28 il numero delle destinazioni raggiungibili dallo scalo olbiese, anche grazie all’aggiunta del secondo aeromobile alla base estiva:

Volotea : Olbia-Barcellona, Olbia-Bilbao, Olbia-Firenze, Olbia-Lilla, Olbia-Madrid , Olbia-Marsiglia, Olbia-Nizza , Olbia-Parigi Charles de Gaulle, Olbia-Tolosa, Olbia-Valencia

: Jet2com : Olbia-Birmingham

: Aegean : Olbia-Atene

: Aer Lingus : Olbia-Dublino

: Nuovi charter: Porto, Braunschweig e Kassel.

Da segnalare che, quanto alle tratte in regime di Continuità Territoriale, il collegamento con Milano Linate verrà operato per la prima volta dal vettore AeroItalia, mentre quello con Roma Fiumicino sarà garantito dalla stessa AeroItalia, assieme a Volotea.

Programma voli diretti da e per Olbia:

I dati che vedete qui sotto sono stati forniti dal sito web dell’aeroporto di Olbia, in base ai dati disponibili al 16 febbraio 2023. Potrebbero quindi ancora esserci delle variazioni, anche significative, perciò considerate questi dati sempre come indicativi. Ricordiamo che, a fare fede, sono solo e unicamente i siti delle diverse compagnie aeree.

Gli orari che vedete qui sopra sono validi per la stagione estiva 2023, che va dal 26 marzo al 29 ottobre 2023. Alcune rotte però partono dopo il 26 marzo, altre terminano prima del 29 ottobre. Quelle in verde sono le previste frequenze aggiuntive in alta stagione.

