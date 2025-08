Voli per la Sardegna a 9 euro con Volotea: nuova offerta per chi vuole venire in Sardegna con un biglietto aereo a prezzi stracciati . Stavolta infatti è la low cost spagnola Volotea a proporre biglietti a soli 9 euro per tutti coloro che sono iscritti al programma Megavolotea, dedicato a chi vola spesso con il vettore iberico.

Il prezzo del biglietto a 9 euro è da intendersi a tratta, con tasse e costi non opzionali inclusi. Per accedere a questa tariffe, oltre ad essere iscritti a Megavolotea, bisogna acquistare i biglietti in promozione, che sono in numero limitato.

Considerate che per viaggiare con questa tariffa NON dovete partire molto leggeri, essere iscritti a MegaVolotea infatti permette:

Fino a 10 euro di sconto su ogni volo

Sconti del 15% sui bagagli , del 25% sui posti a sedere e sull’imbarco prioritario

, 20 euro ci credito per il tuo compleanno

Bagaglio a mano da 10 kg (soggetto a disponibilità di spazio, se non c’è spazio nelle cappelliere viaggerà gratuitamente in stiva e potrai riprenderlo ai nastri del ritiro bagagli una volta a destinazione)

(soggetto a disponibilità di spazio, se non c’è spazio nelle cappelliere viaggerà gratuitamente in stiva e potrai riprenderlo ai nastri del ritiro bagagli una volta a destinazione) L’offerta include fino a 4 compagni di viaggio

Cambi volo senza costi aggiuntivi

Le offerte per i clienti NON Megavolotea, partono invece da 19 euro a rotta.

Offerte Voli a 9 euro da e per Cagliari

Voli domestici e internazionali da e per l’aeroporto di Cagliari:

Cagliari – Verona

Cagliari – Venezia

Napoli – Cagliari

Offerte Voli a 9 euro da Olbia

Ecco tutti i voli in offerta a questa tariffa dall’aeroporto Costa Smeralda di Olbia:

Olbia – Ancona

– Olbia – Bari

– Olbia – Bologna

– Olbia – Catania

– Olbia – Genova

– Olbia – Firenze

– Olbia – Napoli

– Olbia – Pisa

– Olbia – Verona

Offerte Voli a 9 euro da Alghero.

Alghero – Torino

