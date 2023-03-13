Beer Fest Terralba 2023: scopri il programma completo di sabato 18 marzo 2023!
Beer Fest Terralba 2023: si svolgerà nella serata di sabato 18 marzo 2023 a Terralba, in provincia di Oristano, la festa della birra organizzata dal “Comitato Marceddì 2023“. Il ricavato verrà infatti devoluto per l’organizzazione del centenario della festa di Nostra Signora di Bonaria a Marceddì.
Per dirla con le parole degli organizzatori “Carnevale è finito, ma non la nostra voglia di fare festa“, anche perché proprio nel prossimo weekend di festeggerà, tra fiumi di birra e tante feste in pub e locali di tutta la Sardegna, anche la festa di San Patrizio (o “Saint’Patrick’s day” o “Paddy’s Day“).
L’appuntamento con la festa della birra di Terralba è in piazza di chiesa a partire dalle ore 20:00 con musica, buon cibo e tanta birra!
Programma Beer Fest Terralba 2023:
Sabato, 18 marzo 2023:
- dalle ore 20:00 – Piazza Cattedrale – Apertura fusti e cucine, prezzi food e birra:
- Panini € 5,00
- Patatine fritte € 3,00
- Birra 0,30 € 3,00
- Amari / Campari € 3,00
- Bibite € 2,00
- Vino € 1,00
- Acqua € 1,00
- caffè € 1,00
Durante la serata:
- ore 20:00 – Dj set Pippo Dore (dj e producer del nostro paese che spazia i suoi set dalla house alla techno)
- ore 22:00 – Patrick Atzori self made rock’n’roll Duo
- ore 23:30 – Beatbox Mr Fox (beatboxer, street performer e rapper sardo che performa nelle strade di Londra, con suoni che spaziano dalla dance anni 90 alla drum and bass londinese)
Per maggiori informazioni ed aggiornamenti:
Per maggiori info ed eventuali aggiornamenti, vi rimandiamo alla pagina Facebook del comitato organizzatore.
Come arrivare al luogo dell’evento:
Ecco dove si trova la piazza della cattedrale di Terralba:
