Beer Fest Terralba 2023: si svolgerà nella serata di sabato 18 marzo 2023 a Terralba, in provincia di Oristano, la festa della birra organizzata dal “Comitato Marceddì 2023“. Il ricavato verrà infatti devoluto per l’organizzazione del centenario della festa di Nostra Signora di Bonaria a Marceddì.

Per dirla con le parole degli organizzatori “Carnevale è finito, ma non la nostra voglia di fare festa“, anche perché proprio nel prossimo weekend di festeggerà, tra fiumi di birra e tante feste in pub e locali di tutta la Sardegna, anche la festa di San Patrizio (o “Saint’Patrick’s day” o “Paddy’s Day“).

L’appuntamento con la festa della birra di Terralba è in piazza di chiesa a partire dalle ore 20:00 con musica, buon cibo e tanta birra!

Programma Beer Fest Terralba 2023:

Sabato, 18 marzo 2023:

dalle ore 20:00 – Piazza Cattedrale – Apertura fusti e cucine , prezzi food e birra: Panini € 5,00 Patatine fritte € 3,00 Birra 0,30 € 3,00 Amari / Campari € 3,00 Bibite € 2,00 Vino € 1,00 Acqua € 1,00 caffè € 1,00

, prezzi food e birra:

Durante la serata:

ore 20:00 – Dj set Pippo Dore (dj e producer del nostro paese che spazia i suoi set dalla house alla techno)

(dj e producer del nostro paese che spazia i suoi set dalla house alla techno) ore 22:00 – Patrick Atzori self made rock’n’roll Duo

ore 23:30 – Beatbox Mr Fox (beatboxer, street performer e rapper sardo che performa nelle strade di Londra, con suoni che spaziano dalla dance anni 90 alla drum and bass londinese)

Per maggiori informazioni ed aggiornamenti:

Per maggiori info ed eventuali aggiornamenti, vi rimandiamo alla pagina Facebook del comitato organizzatore.

Come arrivare al luogo dell’evento:

Ecco dove si trova la piazza della cattedrale di Terralba:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: