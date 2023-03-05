Sardinia Potter Village 2023 ad Alghero: scopri il programma dell’11 e 12 marzo 2023!

Sardinia Potter Village 2023 ad Alghero: mentre proseguono i preparativi per il grande “Potter Day in Sardegna” del 22 e 23 aprile 2023 alla Fiera di Cagliari, il capo di sopra risponde e anticipa tutti con il Sardinia Potter Village che si svolgerà l’ 11 e 12 marzo 2023 ad Alghero.

Forse è un po’ preso per godersi anche le spiagge più belle di Alghero, ma una cosa è certa, gli amanti del maghetto più famoso al mondo avranno di che divertirsi nella primavera 2023 in Sardegna. In entrambi i casi infatti, i biglietti sono già in vendita. In questo articolo ci concentriamo sull’evento della Rivera del Corallo.

Sarà infatti l’incantevole Parco di Porto Conte, situato subito a nord della piccola Barcellona sarda, a ospitare il grande evento dedicato al mondo di Harry Potter. Il villaggio verrà infatti ospitato presso l’Ecomuseo di Casa Gioiosa, con orario di apertura dalle ore 10:30 alle 19:00.

In caso di maltempo, purtroppo sempre possibile in questo periodo dell’anno, l’evento sarà rinviato a data da definirsi.

Programma Sardinia Potter Village, Alghero:

Sabato 11 e domenica 12 marzo 2023:

dalle ore 10:30 alle 19:00 – In programma ci sono tanti giochi ed attività tematiche pensati per immergersi nel mondo potteriano di J. K. Rowling: giochi a tempo e quiz, duellare con le bacchette, giocare a Quidditch, fare un volo sulla scopa, giocare agli scacchi dei maghi, cacce al tesoro, danze, lezioni di magia e tanto altro. Non mancherà il contest Cosplay!

Food ed espositori:

Nell’area dell’evento saranno presenti food truck con piatti e bibite a tema, stand e negozietti, nei quali si potrà pagare rigorosamente con la moneta del Mondo Magico coniata dai Goblin: i Galeoni!

Prezzi dei biglietti:

I biglietti disponibili sono solo 1000 per giornata, 2000 in tutto. Biglietti già in vendita online, non sarà possibile acquistare i biglietti a Casa Gioiosa a Porto Conte il giorno dell’evento.

Ingresso giornaliero : 15 euro

: 15 euro Ingresso giornaliero ridotto (3/8 anni): 10 euro

(3/8 anni): 10 euro Ingresso due giorni : 25 euro

: 25 euro Ingresso due giorni ridotto (3/8 anni): 18 euro

(3/8 anni): 18 euro Gratis dai 0 ai 3 anni

Il biglietto include:

Monete per acquistare la propria bacchetta magica, fedele aiutante per la soluzione dei rompicapi e dei giochi di abilità in programma

Mappa del malandrino consegnata dai gemelli Weasley, per assicurarsi che troviate tutti i punti d’interesse.

Giochi individuali e di gruppo,

Lezioni con i Professori di Hogwarts

Gara Cosplay

Conferenze

Scenografie nelle quali scattare foto

Possibilità anche di acquistare la cena di sabato o domenica a 55 euro.

AGGIORNAMENTO: la piattaforma di acquisto ticket è chiusa per il raggiungimento del numero di biglietti. Gli organizzatori hanno provveduto ad attivare una sensibile riduzione per chi acquista il pack con la cena spettacolo.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Telefono : 3332179941 – 3453699311 – 3479204197

: 3332179941 – 3453699311 – 3479204197 Email: pottervillage@meetsardinia.it

Hotel, B&B e appartamenti da non perdere ad Alghero:

Vi consigliamo di prenotare subito una camera ad Alghero:

Come arrivare:

Bus navetta da Alghero, solo su prenotazione (entro mercoledì 8 marzo allo 079982030) e al raggiungimento della capienza minima:

Partenza e fermate : piazzale della Pace, con tappa a Fertilia

: piazzale della Pace, con tappa a Fertilia Orari : andata alle ore 10:00 e alle 12:30 – rientro alle 16:30 e alle 19:00.

: andata alle ore 10:00 e alle 12:30 – rientro alle 16:30 e alle 19:00. Costo biglietto: 5 euro andata e ritorno

Parcheggi:

Zone parcheggio della Spiaggia di Tramariglio e all’interno di Porto Conte Ricerche saranno opportunamente segnalate e gli operatori presenti garantiranno la sicurezza e corretta gestione degli spazi.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: