Sardinia Potter Village 2023 ad Alghero: scopri il programma dell’11 e 12 marzo 2023!
Sardinia Potter Village 2023 ad Alghero: mentre proseguono i preparativi per il grande “Potter Day in Sardegna” del 22 e 23 aprile 2023 alla Fiera di Cagliari, il capo di sopra risponde e anticipa tutti con il Sardinia Potter Village che si svolgerà l’ 11 e 12 marzo 2023 ad Alghero.
Forse è un po’ preso per godersi anche le spiagge più belle di Alghero, ma una cosa è certa, gli amanti del maghetto più famoso al mondo avranno di che divertirsi nella primavera 2023 in Sardegna. In entrambi i casi infatti, i biglietti sono già in vendita. In questo articolo ci concentriamo sull’evento della Rivera del Corallo.
Sarà infatti l’incantevole Parco di Porto Conte, situato subito a nord della piccola Barcellona sarda, a ospitare il grande evento dedicato al mondo di Harry Potter. Il villaggio verrà infatti ospitato presso l’Ecomuseo di Casa Gioiosa, con orario di apertura dalle ore 10:30 alle 19:00.
In caso di maltempo, purtroppo sempre possibile in questo periodo dell’anno, l’evento sarà rinviato a data da definirsi.
Programma Sardinia Potter Village, Alghero:
Sabato 11 e domenica 12 marzo 2023:
- dalle ore 10:30 alle 19:00 – In programma ci sono tanti giochi ed attività tematiche pensati per immergersi nel mondo potteriano di J. K. Rowling: giochi a tempo e quiz, duellare con le bacchette, giocare a Quidditch, fare un volo sulla scopa, giocare agli scacchi dei maghi, cacce al tesoro, danze, lezioni di magia e tanto altro. Non mancherà il contest Cosplay!
Food ed espositori:
Nell’area dell’evento saranno presenti food truck con piatti e bibite a tema, stand e negozietti, nei quali si potrà pagare rigorosamente con la moneta del Mondo Magico coniata dai Goblin: i Galeoni!
Prezzi dei biglietti:
I biglietti disponibili sono solo 1000 per giornata, 2000 in tutto. Biglietti già in vendita online, non sarà possibile acquistare i biglietti a Casa Gioiosa a Porto Conte il giorno dell’evento.
- Ingresso giornaliero: 15 euro
- Ingresso giornaliero ridotto (3/8 anni): 10 euro
- Ingresso due giorni: 25 euro
- Ingresso due giorni ridotto (3/8 anni): 18 euro
- Gratis dai 0 ai 3 anni
Il biglietto include:
- Monete per acquistare la propria bacchetta magica, fedele aiutante per la soluzione dei rompicapi e dei giochi di abilità in programma
- Mappa del malandrino consegnata dai gemelli Weasley, per assicurarsi che troviate tutti i punti d’interesse.
- Giochi individuali e di gruppo,
- Lezioni con i Professori di Hogwarts
- Gara Cosplay
- Conferenze
- Scenografie nelle quali scattare foto
Possibilità anche di acquistare la cena di sabato o domenica a 55 euro.
AGGIORNAMENTO: la piattaforma di acquisto ticket è chiusa per il raggiungimento del numero di biglietti. Gli organizzatori hanno provveduto ad attivare una sensibile riduzione per chi acquista il pack con la cena spettacolo.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
- Telefono: 3332179941 – 3453699311 – 3479204197
- Email: pottervillage@meetsardinia.it
Hotel, B&B e appartamenti da non perdere ad Alghero:
Vi consigliamo di prenotare subito una camera ad Alghero:
Come arrivare:
Bus navetta da Alghero, solo su prenotazione (entro mercoledì 8 marzo allo 079982030) e al raggiungimento della capienza minima:
- Partenza e fermate: piazzale della Pace, con tappa a Fertilia
- Orari: andata alle ore 10:00 e alle 12:30 – rientro alle 16:30 e alle 19:00.
- Costo biglietto: 5 euro andata e ritorno
Parcheggi:
Zone parcheggio della Spiaggia di Tramariglio e all’interno di Porto Conte Ricerche saranno opportunamente segnalate e gli operatori presenti garantiranno la sicurezza e corretta gestione degli spazi.
